Pendant, les vacances de février, le jeune public est invité à (re)découvrir le spectacle de Merlin à La Cachette de Merlin, lieu unique et enchanteur de la Forêt de Brocéliande à Tréhorenteuc dans le Morbihan. À l’issue de leur rencontre avec l’enchanteur et ses cours de sortilèges dispensés, les jeunes sorciers et sorcières repartent avec leur diplôme en poche, décerné par l’Ordre de Merlin !

La Cachette de Merlin propose une visite contée par Merlin l’Enchanteur en personne, alias Pierre Lemonnier. La visite prend la forme d’un parcours-spectacle d’environ une heure, dans l’une des plus vieilles longères du bourg de Tréhorenteuc. Les enfants découvrent les contes du Val sans retour et leur magie autour des fées et des chevaliers, des histoires de dragons, de korrigans et même d’un mystérieux trésor. Les visiteurs découvriront le bureau de Merlin après avoir répondu à quelques énigmes. De la Cachette de Merlin, les enfants ressortent diplômés de l’école des sorciers…

Pierre Lemonnier

Pierre Lemonnier est originaire de Mayenne en pays de Craon, mais c’est en région parisienne (département Les Yvelines) qu’il exerce sa profession : Il est trésorier d’entreprise, puis directeur adjoint au sein de la société La Saur, le groupe français du secteur de l’eau chargé de la gestion de services pour les collectivités locales. Mais à l’âge de 41 ans, en 2004, Pierre Lemonnier connaît un licenciement économique.

Le temps de rebondir et de prendre la décision de se consacrer à ses envies, Pierre Lemonnier quitte la capitale et regagne les Pays de la Loire. En 2006, il s’inscrit à Saumur pour suivre une formation patrimoine-tourisme pendant huit mois. Les cours portent d’une part sur la commercialisation et d’autre part sur la promotion et mise en valeur du patrimoine. Les connaissances acquises, il envisage à ce moment-là de fonder une association autour d’un écomusée période Moyen Âge. L’année suivant, il crée finalement la SARL Manosc à La Boissière (53), commune qu’il connaît bien et où il est déjà le propriétaire d’un manoir où il séjourne les week-ends et les vacances. Pierre Lemonnier ouvre son manoir aux touristes. Passionné par les contes de Brocéliande en Bretagne, il transforme ce lieu en un endroit magique, autour de la légende de Merlin l’Enchanteur qui le fascine. Il endosse le costume de Merlin et aménage des meubles mystérieux dans ce lieu historique. Il construit des passages secrets et des plantes médiévales et médicinales poussent dans le jardin du manoir. Des fioles contenant des potions magiques sont même proposées au public.

lieu mythique au coeur de Brocéliande

En novembre 2015 lors d’un festival, il rencontre Pierre Dubois chancelier du Centre de l’Imaginaire Arthurien du Château de Comper à Concoret (56). Il vient alors en repérage en Brocéliande en janvier 2016, car quoi de plus logique que de faire vivre son personnage de Merlin, sur ses terres d’origine ! Pierre Lemonnier repère une longère à Tréhorenteuc, au cœur même de la mythique forêt de Brocéliande. Il commence les travaux de rénovation en août de la même année. Les premiers spectacles sont produits en juillet 2019, mais l’épidémie de Covid retarde ses projets pendant deux années. Depuis le site et les spectacles évoluent en fonction de la fréquentation du public, et Pierre est toujours à la recherche de nouveautés pour le surprendre et l’éblouir…

INFOS PRATIQUES

La cachette de Merlin – 13 rue des ruées à Tréhorenteuc (56)

Il reste des places pour les spectacles du jeudi 29 février et des vendredi 1er et samedi 2 mars. Fermeture exceptionnelle dimanche 3 mars. Les horaires de la semaine du 4 au 10 mars seront communiqués ultérieurement. Le spectacle dure une heure ou plus, suivant la participation des enfants.

Tarifs :

7.50 € pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans

10 € pour les adultes

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Réservation obligatoire par appel ou sms au 06 98 83 40 22.

Prévoir des vêtements chauds, la Cachette de Merlin étant partiellement chauffée.

