Et le prix Coup de Coeur va à la marque de cosmétiques Delienn sise à Trégueux dans les Côtes-d’Armor ! Leur bonne idée cosmétique : le premier dissolvant solide certifié biologique.

Tous les deux ans, le prix Eco-visionnaire organisé par Femmes de Bretagne récompense des initiatives menées par des femmes des quatre départements bretons et du département de Loire-Atlantique qui portent des projets, des entreprises ou des associations qui ont un impact social et environnemental, un ancrage territorial fort et une rentabilité économique.

Deux scientifiques, Marine Bizouarn et Gaëlle Marrot ont créé la marque Delienn à Trégueux, Côtes-d’Armor. Elles ont lancé leur start-up en proposant le premier dissolvant solide certifié biologique dans leur laboratoire en novembre 2022. Le vernis aux ongles se retire sans les abîmer grâce à une application composée de cire d’abeille et de beurre de karité qui laissent les ongles brillants et parfumés : cela change des odeurs agressives des dissolvants liquides et communs ! Le soin est ensuite complété par une composition à base de céleri. La confection de ce dissolvant différent et bio est devenu le produit phare des deux entrepreneuses. Six mille dissolvants ont été vendus.

L’objectif de la marque est aussi de proposer différents produits cosmétiques sensoriels et biologiques afin que les consommateurs puissent utiliser des produits sains sans être déçu par la texture ou encore par l’efficacité. Les deux laborantines utilisent un surgras de 8% qui nourrit les mains en profondeur. A la veille de l’hiver, la marque Delienn va compléter son offre avec la création de trois nouveaux produits basés sur les soins naturels et de protection pour les mains. Elle a intégré deux ingrédients : l’huile de prune de Gascogne et l’extrait de bruyère qui sont travaillées manuellement. Marine et Gaëlle choisissent de n’employer que des produits Made in France et dans leur laboratoire tout est fait maison ! Elles ont aussi formulé un baume exfoliant et une crème avec du collagène végétal, cette protéine essentielle et indispensable pour conserver la résistance de la peau et la jeunesse. Le savon est saponifié à froid et le collagène végétal est issu de la gomme d’acacia.

Aujourd’hui les cosmétiques de la marque Delienn se vendent partout en France, en Suisse et en Belgique sur deux cent points de vente. La marque se porte bien : deux apprenties en alternance ont d’ailleurs rejoint l’entreprise récemment.

Marque de cosmétiques : Delienn.

Parc D’Activités des Châtelets – 30 Avenue des Châtelets à Trégueux (22)

Contact : Tél. 06 78 01 58 89.

Possibilité de précommande sur le site : www.delienn.fr. et de livraison pour Noël