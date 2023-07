Transat en ville. Les 7 Samouraïs, une fusion de danse hip-hop et de vers poétiques

Dans le cadre du festival Transat en ville, le spectacle Les 7 Samouraïs sera présenté le vendredi 18 août 2023 à la place de la Mairie. Conçue par la compagnie rennaise Version 14, cette pièce est une rencontre entre la danse et la poésie. C’est l’histoire de deux corps animés par leur art, un père et son fils, se déployant autour de 7 poèmes. Par des chorégraphies et des lectures renversantes, les poèmes prennent vie dans les rues de Rennes.

Les 7 Samouraïs propose une rencontre artistique avec le public, la poésie et le hip-hop. Un père et son fils, comédien et danseur, se retrouvent à vivre et à jouer 7 poèmes dans l’espace public. Des métaphores retracent alors le combat pour préserver nos valeurs et nos actions, ainsi que la lutte perpétuelle pour notre liberté. Laissez-vous absorber dans cet univers à travers le décor, le mouvement des corps et les mots de poètes. C’est le moment pour repenser notre relation envers autrui, et à l’espace urbain en général.

© Studio Carlito

© Benjamin Le Bellec

Interrogé par notre magazine, le comédien et metteur en scène André Layus nous raconte les prémices de cette création : « C’est une référence au film Les 7 Samouraïs d’Akira Kurosawa. Il raconte l’histoire d’un village paysan qui recrute sept samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Ils acceptent quasiment gratuitement cette demande car ils sont sensibles à leurs conditions de vie. » Aujourd’hui, notre espace public est submergé par les commerces de la ville. À l’image des 7 Samouraïs, André Layus nous propose 7 poèmes pour redonner de la saveur à nos rues. On y retrouve des poètes tels que Cécile Coulon, Olivier Cadiot, Andrée Chedid, Jules Supervielle, Samuel Beckett, Ghérasim Luca et Arthur Rimbaud. « J’avais envie de travailler sur des poèmes que je ne connaissais pas et que je voulais découvrir. J’ai discuté avec des connaisseurs : Quel poème souhaiterais-tu entendre dans la rue ? Nous en avons sélectionné sept, certains connus du grand public, certains contemporains. »

© Studio Carlito

Ce récit mêle mouvements hip-hop, cinéma japonais et corpus de poésie. C’est avant tout l’histoire d’un combat : celui de trouver l’équilibre entre valeurs et actions, celui de comprendre la manière dont le temps agit sur nous, et celui de la quête constante de liberté. « Depuis un moment, je n’ai plus une capacité physique optimale. Je souhaitais travailler avec quelqu’un archi disponible physiquement, j’ai pensé à un danseur hip-hop. Le poème est donc incarné par la voix d’un comédien et par le corps du danseur. » Explorez la relation entre deux corps agités, leur lien avec l’espace public étant au cœur d’une construction et d’une reconstruction. « Il s’avère que le danseur hip-hop Oscar est mon fils. Notre relation devient involontairement touchante aux yeux du public. C’est une relation filiale entre un père et son fils : qu’est-ce que l’un apporte à l’autre ? Comment l’autre amène de l’eau à l’un pour qu’il se reconstruise ? »

© Studio Carlito

© Studio Carlito

André et Oscar Layus présenteront leur spectacle Les 7 Samouraïs le vendredi 18 août à 18 heures Place de la Mairie. « Lors de Transat en Ville, nous serons sur un podium pour des raisons de commodités. Il n’y aura pas de déambulation. Le public sera assis sur des transats mais ça va très bien se passer ! », nous promet le metteur en scène. Les valeurs que dégagent ce spectacle se transmettent à travers les poèmes. On y raconte l’attente, la patience et le courage pour apprendre à connaître quelqu’un. Un esprit de solidarité est également transmis à travers les corps. « On souhaite émouvoir les spectateurs. Certains jeunes sont hyper touchés de voir un père et son fils jouer un spectacle ensemble en se prenant dans les bras. C’est quelque chose que l’on ne pratique plus assez à partir d’un certain âge. » Enfin, le poème prend une forme différente grâce à la musique et à l’espace public. C’est grâce à cela qu’il se réconcilie avec la population. Le hip-hop attire les jeunes et les conduit à s’intéresser à la poésie, tandis que les personnes plus âgées se tournent vers la poésie et finissent par s’intéresser au hip-hop.

« Aujourd’hui, la société s’ennuie de la poésie comme si ce n’était pas utile. Mais la poésie est partout : dans un jardin, un plat, une relation, une musique, une peinture, etc. Elle est subtile. Elle apporte de la sensibilité aux relations. On est tous liés à la poésie sans le savoir. »

Infos pratiques

Les 7 Samouraïs, le 18 août 2023. Gratuit & tout public.

Place de la Mairie, 35000 Rennes.

Contact : Site web Transat en ville / Compagnie Version 14