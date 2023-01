Sciences. Deux jeunes chercheurs rennais de l’INSERM nous parlent de leur passion

Pour inaugurer cette nouvelle année, nous vous proposons une première : écouter deux jeunes chercheurs, Marion et Carlos, parler de leurs trajectoires et de leurs travaux de recherche, parler de leurs émotions lors de la présentation de leurs résultats dans une conférence internationale. Tous les deux travaillent au Laboratoire Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) à l’Université de Rennes 1, une unité de recherche de l’Inserm, dirigée par Mme Mireille Garreau et, pendant de longues années auparavant, par M Lotfi Senhadji.

Déformations des segments (en couleur, à gauche) du ventricule gauche observés par échographie permettant d’analyser les mouvements de la paroi (à droite). Copyright LTSI.

Marion Taconné vient de Guérande, ce magnifique pays de mer, de sel et de marais. Cela ne l’a pas empêchée au fil de ses études de voyager puisqu’elle a choisi d’entrer dans le programme Erasmus qui l’aura emmenée en Suède. Ses travaux de thèse (elle entre dans sa dernière année) portent sur l’insuffisance cardiaque et sont dirigés par Mme Virginie Le Rolle, maître de conférences (MCU), et M Erwan Donal, professeur et praticien hospitalier (PUPH) au CHU Pontchaillou à Rennes.

Le traitement par radiothérapie du cancer de la prostate est soumis à des normes de qualité et des procédures complexes de préparation. Il s’appuie sur des examens image (par exemple Scanner et IRM) permettant de localiser la zone tumorale à traiter et les organes à éviter (urètre, vessie…, en haut à droite). La planification de la radiothérapie en elle-même permettra de déterminer les doses optimales à délivrer (en rouge) tout en protégeant ces zones sensibles. Copyright CEM-LTSI.

Carlos Sosa Marrero vient, lui, des Canaries, cet archipel magique de 7 îles principales et d’une poussière d’autres au large de la côte Nord-Africaine qui abrite plus de 2 millions d’habitants. Carlos a fait le choix de venir à l’IRMAR (l’Institut de Mathématiques) pour son Master de mathématiques appliquées puis de faire une thèse au LTSI sous la direction de Renaud de Crevoisier (PUPH) et Oscar Acosta (MCU). Carlos est maintenant docteur et poursuit ses travaux de recherche dans le même domaine comme post-doctorant, le traitement par radiothérapie de la prostate en lien étroit avec le Centre Eugène Marquis.

Centre Eugène Marquis à Rennes. Ce centre dispose des dernières technologies de radiothérapie (Cyberknife, IRM Linac, IMRT,….) combinées avec l’imagerie médicale

Marion et Carlos nous racontent le quotidien d’un(e) chercheur(se) et leur rêve demain de continuer ce métier. :