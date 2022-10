Tout Rennes court pour ses sponsors du 7 au 9 octobre

La 41e édition de Tout Rennes court se déroule du 7 au 8 octobre 2022. Un grand moment pour fouler autrement le centre de notre bonne ville. De la joie, de l’effort et des sponsors.

Une marche Centre Colombia Rennes – Octobre Rose en faveur de la lutte contre le cancer du sein

Un semi-marathon Ouest-France Rennes

Un 10km populaire Crédit Mutuel de Bretagne

Un Match 10km Sobhi Sport Rennes

Des courses Jeunes Eau Du Bassin Rennais

Un 5km France Bleu Armorique – Sécurité routière

La Marche McDonald’s Rennes

Tout Rennes court, c’est la grande fête populaire de la course à pied et du sport à Rennes. Tout le monde peut y participer : scolaires, jeunes, adultes, seniors, hommes et femmes, sportifs débutants ou confirmés, athlètes de haut niveau et personnes handicapées. En plus, Tout Rennes court est gratuit. Bref, Tout Rennes court, c’est un super événement !

Mais remarquons également que Tout Rennes court, ce sont des courses aux couleurs et marques de quelques sponsors que chaque coureur et coureuse promènent durant des heures dans une ville redessinée. Des marques qui sont autant d’acteurs peu ou prou engagés du sport, de la diététique et de la bonne santé…

Des marques qui seront certainement toutes présentes à la Conférence Sport – Santé programmée le vendredi 7 octobre à 19 h 30 à la Maison des Associations qui a pour sujet IMPACTS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE. Tous, y compris McDonald qui va au bout de sa cohérence.

De nombreux Rennais se retrouvent autour d’une même réflexion : ne serait-ce pas possible de limiter la débauche publicitaire ou/et de restreindre le choix des sponsors à ceux dont l’activité est en phase avec l’esprit de la manifestation (sport-santé-bien-être) ou/et proposer a minima une course sans sponsor (ou au bénéfice d’une cause) ? Et s’il faut absolument un sponsor, pourquoi pas au moins une course pavoisée aux couleurs de la Ville de Rennes au profit de tous les Rennais (quels que soient leurs préférences en matière de bouffe, de banque et de source d’information) ? Le bénéfice d’une telle course, c’est que la partie des Rennais qui refuse de devenir des hommes-sandwich (de marques publicitaires dont certaines sont fort éloignées de leur esprit) rejoindrait l’aventure.

Allez, chiche, allons plus loin : pourquoi pas une course où tout un chacun participerait à faire la réclame d’une bonne cause (en lien ou non avec le sport) ?!

Dès lors, on pourrait vraiment affirmer que Tout Rennes court.