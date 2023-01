De jeunes Nantais tout feu tout flammes à la caserne Mellinet

Mush Room est la nouvelle association nantaise qui va réveiller la cité des Ducs. Invités en résidence à La Générale, ces jeunes artistes ont pu expérimenter de nouvelles recherches entre les murs de cette ancienne caserne militaire. Des œuvres toutes fraîches à découvrir dans l’exposition Tout feu tout flammes, seulement le temps… d’un weekend. Venez nombreux au vernissage qui aura lieu le samedi 21 janvier à 19 h 30.

Sans titre, Claire Bodin, dessin au crayon à papier, 50 x 65 cm, 2021.

Au sortir des études, il est compliqué pour les jeunes artistes de trouver des lieux où exposer. C’est pourquoi l’association Mush Room souhaite les accompagner en donnant de la visibilité à leur travail. Fondée par quatre anciens étudiants des Beaux-Arts de Nantes, cette folle équipée vise à promouvoir l’art contemporain dans la région nantaise en y organisant moult événements. Pour sa première exposition, Mush Room a été invité par l’atelier La Générale à bénéficier d’une résidence de deux mois dans un quartier en pleine effervescence, celui d’une ancienne caserne militaire en reconstruction.

La Générale, maison du projet de la caserne Mellinet

Ils sont huit, ils sont chauds bouillants et ils vont mettre le feu à la caserne Mellinet ! Les artistes participants de Tout feu tout flammes ont eu carte blanche pour approfondir leurs pratiques. Au programme de cette exposition flash éclair, les plasticiens Claire Bodin et Cédric Nolland aborderont la fragmentation du corps tandis que les peintures de Benjamin Julienne traiteront de son hybridation. La sculpture n’est pas en reste avec les œuvres de Yunyi Guan et Zhou Qinyi qui donneront vie aux matériaux dans des objets empreints de sensibilité. Enfin, la question de ce que nous laissons derrière nous comme présence de notre passage sur Terre sera évoquée tant par le documentaire de Ying Zhong que par la poésie d’Eva Pechova ou encore les sculptures de Jihye Hong. De quoi bien démarrer sa rentrée artistique pour 2023.

Visuel de l’exposition

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition Tout feu tout flammes sera visible à Nantes, à La Générale, au 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny. Visible seulement du samedi 21 janvier 2023 de 10h à 22h au dimanche 22 janvier 2023 de 11h à 19h. Vernissage prévu le samedi 21 janvier à 19h30.

Entrée libre.

