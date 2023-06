Saint-Quay-Portrieux. Départ du Tour de Bretagne à la Voile et du Tour Voile

Le week-end à Saint-Quay-Portrieux, ville de départ du Tour de Bretagne à la Voile et du Tour Voile, se déroulera du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. Le village de course est situé Port d’Armor au Portrieux.

Représentée par Saint-Quay-Portrieux comme ville étape, Saint-Brieuc Armor Agglomération, est partenaire de cette épreuve du circuit de la Classe Figaro Bénéteau. Du 1er au 9 juillet, le Tour de Bretagne partira de Saint-Quay Portrieux pour rejoindre Quiberon. Épreuve incontournable du circuit de la Classe Figaro Bénéteau, organisée par La Ligue de Voile de Bretagne, elle est soutenue par les quatre comités départementaux de voile et les clubs locaux.

Où et comment suivre la course ?

Sur place, au Port d’Armor (écran géant avec commentaires de Serge Herbin)

Le long du parcours : Pointe de la Rognouse à Binic Port Goret à Tréveneuc Port d’Armor de Saint-Quay-Portrieux Pointe du Roselier à Plérin Pointe de Pordic

Sur le site internet du Tour de Bretagne à la Voile avec une cartographie mise à jour toutes les 15 minutes.

Jeudi 29 juin 2023



11h – 17h : « LA MER EST À VOUS »

« La Mer est à vous » est un dispositif de formation et de promotion destiné à favoriser le développement des vocations maritimes chez les jeunes éloignés de l’emploi, grâce à un parcours d’accompagnement et d’insertion professionnelle. Venez à la rencontre du Pôle nautique Sud Goëlo pour en savoir plus. Accès libre sur l’espace partenaires.



14h – 17h : VISITE DES PONTONS

Accessibles au public pendant l’après-midi, la visite des pontons permettra d’approcher les bateaux, les préparateurs et les marins.



17h : CAFÉ DE LA MARINE

Enregistrement ouvert au public. Un rendez-vous de passionnés, dédié à la course au large et enregistré dans les conditions du direct. Au programme : coups de cœur, analyses, révélations, souvenirs…

Vendredi 30 juin 2023



12h : Les FIGARO 3 quittent les pontons pour participer au prologue – Départ : 13H30



17h : PRÉSENTATION DES ÉQUIPAGES SUR LA SCÈNE par Serge Herbin



Samedi 1er juillet 2023



13h : DÉPART DES PONTONS

Départ pour une ultime confrontation dans la Baie de Saint-Brieuc avant la course.



13h30 – 14h30 – 15h30 : EMBARQUEMENT SUR LES VEDETTES

45 minutes en vedette pour suivre la course au plus près des marins. Les sessions sont commentées par le skipper Sébastien Renault.

Billetterie sur place ou en ligne sur https://billetterie.webgazelle.net/ (7€ par personne).



14h30 – 17h30 : AMBIANCE MUSICALE SUR LE VILLAGE

Bagad



17h : DÉDICACE DES SKIPPERS

Devant la scène, venez échanger avec les marins et repartez avec votre dédicace. Affiches remises sur place.



17h30 : REMISE DES PRIX

Remise des prix aux équipages vainqueurs du prologue et de la 1ère course.



Dimanche 2 juillet 2023



10h – 13h : VISITE DES PONTONS

Accessibles au public toute la matinée, la visite des pontons permettra d’approcher les bateaux, les préparateurs et les marins.



14h30 – 18h : DÉAMBULATIONS SUR LE VILLAGE

Bagad et danse bretonne

A partir de 14h30 : Venez assister à la présentation des marins avant leur départ.

17h00 – DÉPART DE L’ÉTAPE SAINT-QUAY-PORTRIEUX -> BREST

