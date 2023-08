TOKYO 2020. DEUX RENNAISES EN LICE

Les jeux de Tokyo se feront sans public venant de l’étranger, mais la ville de Rennes sera pourtant bien représentée sur la compétition paralympique. Deux Rennaises d’adoption ont déjà remporté leur ticket de sélection pour les JO.

Les Rennais pourront compter sur ces forces de la nature que sont Faustine Noël et Anaëlle Roulet pour porter les couleurs de la ville à Tokyo. Les deux athlètes se sont en effet qualifiées en badminton et en natation pour la compétition paralympique des prochains JO. Au vu de leur palmarès, on peut d’ores et déjà s’attendre à les voir revenir en arborant une médaille autour du cou !

10 ans d’expérience en compétition, des performances en 100m dos qui frôlent le record du monde et déjà deux éditions paralympiques au compteur, rien que ça ! Autant vous dire qu’Anaëlle Roulet ne compte pas revenir du Japon les mains vides. À 25 ans, la nageuse du pôle Rennes Élite Natation qui n’en est plus à ses premières armes et semble appréhender la compétition avec confiance et détermination.

@Patrice Bodin

Du côté de Faustine Noël, c’est plutôt l’excitation qui prévaut, et pour cause : la jeune badiste déjà vice-championne du monde en simple et championne d’Europe en double mixte va avoir la chance de participer à la première compétition de badminton aux jeux paralympiques !

Les deux athlètes paralympiques continuent leur préparation pour la compétition qui se déroulera du 24 août au 1er septembre prochain. Si l’on regrette évidemment de ne pas pouvoir se déplacer jusqu’à Tokyo pour les encourager, on ne peut être qu’impatient d’assister aux performances de nos deux championnes brétilliennes !