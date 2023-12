À Chantepie, réside une athlète pongiste qui ne compte même plus ses médailles internationales ! Thu Kamkasomphou est bien partie pour participer à ses 7e paralympiades… une longévité absolument inédite grâce à un mental d’acier ! Voici un nouveau portrait de « Bretagne Terre de jeux » réalisé et diffusé par notre partenaire TVR.

Née au Laos, Thu Kamkasomphou arrive à Rennes à l’âge de douze ans et commence le tennis de table la même année. Son talent lui permet d’intégrer le Centre de haut niveau de Caen. Hélas, à l’âge de 18 ans, on lui diagnostique une périartérite noueuse (PAN) et elle doit abandonner la compétition chez les valides.

Elle arrête quelques années avant qu’on ne lui propose, en 2000, de participer aux qualifications pour les Jeux paralympiques de Sydney. Elle remporte les deux tournois et se qualifie pour les Jeux, où elle remporte le titre en classe 84. À Athènes, elle remporte la médaille de bronze par équipe. Elle représente la France aux Jeux paralympiques d’été de 2008, en classe 8, et remporte pour la deuxième fois de sa carrière la médaille d’or dans sa catégorie, battant en finale la Suédoise Josefin Abrahamsson 3-06.

Lors des Jeux paralympiques de Londres, elle remporte la médaille d’argent en s’inclinant (11-3, 11-4, 12-14, 11-5) face à la Chinoise Mao Jingdian. Depuis 2007, Thu Kamkasomphou n’avait pas été battue lors de compétitions internationales. Quatre ans plus tard à Rio, elle obtient la même médaille en s’inclinant (11-6, 11-8, 11-3) là aussi face à la Chinoise Mao. Lors des Championnats du monde de 2018 en Slovénie, elle est médaillée d’argent, encore une fois battue par la Chinoise Mao. En 2019, elle remporte son septième titre de championne d’Europe aux Championnats d’Europe handisport 2019.