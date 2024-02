Le Théâtre l’Aire Libre présente la première édition de BAL#1, un weekend festif du 21 au 23 mars 2024 ! Des spectacles sont à découvrir durant ces trois jours, mais aussi des sessions hip hop, jam, freestyle, ou encore des ateliers, concerts, conversations, restitutions…

Et si on ouvrait grand les portes du Théâtre l’Aire Libre à la jeunesse ? Désabusée, ils disent ? Mouvante, curieuse et flamboyante répond l’Aire Libre. Pour cette première édition de BAL#1, le théâtre offre aux adolescents un espace d’exploration et de révélation de soi. Let’s dance !

J’ai écrit une chanson pour Maggyver d’Enora Boëlle ouvrira la danse le jeudi 21 mars 2024 et poursuivra les festivités le samedi 22. C’est en 1991 qu’Enora Boëlle écrit cette chanson pour MacGyver, héro multi-fonction d’une série télévisée américaine populaire. Loin des comptes Instagram et autres Youtubeurs, toujours empreint d’une admiration sans borne pour la figure virile des acteurs ou rappeurs, avec tendresse et autodérision, elle observe aujourd’hui son parcours d’adolescente d’hier. Ce que son miroir de l’époque ne lui avait pas dit se révèle au plateau au travers de cette quête identitaire.

Jeudi 21 mars 2024 à 20h30 et samedi 23 mars 2024 à 18h

Dès 12 ans / Durée : 50 min / Tarifs : 16€, 12€, 8€, 6€ / Tarif famille à 8€ (1 adulte + 2 enfants)

Les célébration se poursuivent le vendredi 22 mars 2024 avec une restitution : accueillis dans des conditions professionnelles au théâtre, les élèves du lycée Théodore Monod (Le Rheu) explorent récits autobiographiques et recherches autour du costume comme moyen d’émancipation, pour une restitution finale enjouée et tout public.

Vendredi 22 mars 2024 à 18h30

Tout public / Durée : 30 min / Gratuit sur réservation

Linda Hayford, co-directrice artistique du collectif FAIR-E et ambassadrice du popping (funk-styles) propose avec le groupe Sons of Wind (spécialistes du hip hop freestyle), une jam collective le vendredi 22 mars au Théâtre l’Aire Libre. Ce format hybride imaginé spécialement pour BAL démarre par une conférence performée et glisse tranquillement vers une mise en pratique. Près de 3h de partage collectif conduit par les artistes pour terminer en apothéose par un Dj set flamboyant où chacun·e s’essaie au freestyle. Le mot d’ordre no shame, no blame !

Vendredi 22 mars 2024 à 19h30 Tout public / Durée : 3h / Gratuit

Êtes-vous prêts à parler vrai ? À oser votre version la plus authentique ? Au son de musiques hip hop mais pas que, le samedi 23 mars 2024 débute avec un atelier animé par la Cie Kilaï mêlant mots, danse et rap. Tout cela s’entremêle et fusionne pour qu’on s’évade et qu’on danse ! La soirée se poursuivra avec le spectacle de la compagnie : Raw. Dans le monde de quatre danseurs et danseuses, ce spectacle nous plonge dans leur milieu : le « game », sa beauté pleine d’ironie et sa violence. Elles racontent la sororité dans le milieu hip hop, les codes qui fondent cette danse, et la liberté qu’elle procure. Les leçons, les pièges, les espoirs sont rapporté·es et ainsi transmis·es aux nouvelles générations.

Atelier : samedi 23 mars 2024 à 14h / Dès 11 ans / Durée : 2h / 6€

Raw : samedi 23 mars 2024 à 20h30 / Dès 11 ans / Durée : 1h / Tarifs : 16€, 12€, 8€, 6€ / Tarif famille à 8€ (1 adulte + 2 enfants)

Avant les célébrations qui auront lieu le samedi soir, une conversation est également organisée à 16h autour du bal de promo. En cours d’élaboration avec Sophie Jacotot (docteure en histoire), l’idée est de rêver grand, et pourquoi pas réinventer pour BAL#2 (en 2025) ce format issu de la côte ouest des États-Unis. (Durée : 1h / Gratuit sur réservation).

Enfin, Ash To The Eye clôturera le BAL. Comédienne, rappeuse et danseuse hybride aux influences hip hop électro et Krump, elle applique la

même énergie et la même détermination dans son rap au style brut. Repérée — mais pas à sa juste valeur — dans le concours de rap Nouvelle École de Netflix, elle déboule sur la scène de L’Aire Libre qui lui déroule le tapis rouge !

Samedi 23 mars 2024 à 22h30 / Tout public / 45 min /Gratuit sans réservation

BAL#1 au Théâtre l’Aire Libre du 21 au 23 mars 2024

Programmation / Billetterie

Le Théâtre l’Aire Libre recherche des bénévoles qui adhèrent à l’association afin de la soutenir dans son évolution et participer aux événements. Pour plus d’information, contacter Mia Babu : m.babu@tal-lejolicollectif.fr