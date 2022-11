Téviec meurtre au Mésolithique : le premier homicide de l’histoire de l’humanité !

Téviec, meurtre au Mésolithique d’Hubert Béasse, réalisé en 2022, raconte l’histoire de K6, ou Cassie, premier homme assassiné de l’Histoire. Un docufiction aux airs d’enquête policière à regarder absolument !

Élucider un meurtre 8000 ans après la mort de la victime, sans autre preuve matérielle que son squelette mutilé et sa riche sépulture, c’est le défi relevé par les scientifiques et archéologues, et c’est ce que raconte Téviec, meurtre au Mésolithique.

Ce docufiction est d’abord l’histoire folle d’un crime, commis 6000 ans avant notre ère. Les vestiges de cette époque étant relativement vagues et peu nombreux, le crime de Téviec est le premier homicide de l’histoire de l’humanité dont on a retrouvé les traces. L’histoire, ensuite, d’une idée fixe d’un couple d’archéologues qui tournera pourtant court : celle de découvrir des traces de la vie néolithique et ses premières habitations…

L’histoire commence le 15 juillet 1928 quand la famille Péquart arrive à Téviec, une île bretonne secouée par les vents, afin de découvrir des preuves de vie et d’habitations néolithiques (environ -6000 à -2300 avant notre ère, cf site de l’Inrap). Rapidement, Marthe et Saint-Just Péquart commencent les fouilles. Sous un amoncellement impressionnant de coquillages et de roches, ils découvrent des ramures de cerfs, des coquillages percés, des armes, des colliers… et un squelette. Au 32e jour, ils en auront déjà découvert cinq. Téviec est un site funéraire. Et pour les Péquart, il représente le rêve néolithique.

L’état de conservation de ce mausolée est impressionnant. La terre bretonne, de nature très acide, a parfaitement conservé ses secrets préhistoriques grâce aux nombreux coquillages déposés dans la terre, équilibrant ainsi l’acidité du sol. Marthe et Saint-Just Péquart envoient un des squelettes à Paris pour demander l’avis du paléontologue Marcellin Boule, dont le rapport est sans appel : la sépulture de Téviec ne date pas de la période néolithique, elle est bien plus ancienne. L’une des premières nécropoles mésolithiques (environ -9600 à -6000 avant notre ère, cf site de l’Inrap) vient d’être découverte par ces archéologues formés sur le tard.

Cette découverte qui a le goût de l’échec pour le couple fera pourtant grandement avancer notre connaissance du monde mésolithique. Aujourd’hui encore, cette découverte reste importante et n’a toujours pas livré tous ses secrets.

Ce riche docufiction raconte l’histoire singulière de la sixième tombe, découverte sous les cinq premières. Si les précédentes dépouilles sont inhumées en position assise, la dernière surnommée Cassie est en position semi-allongée recroquevillée sur elle-même. Les recherches indiqueront que Cassie, homme en parfaite santé pour l’époque, est mort de deux flèches figées dans la colonne vertébrale, tirées par deux arcs sous deux angles différents. Le premier guet-apens de l’histoire a été documenté et dévoilé au grand jour.

Une longue enquête débute alors pour comprendre les raisons derrière ce meurtre sauvage et mieux comprendre les conditions de vie de l’époque, qui était loin d’être aussi mauvaise qu’il n’y paraît et ses populations loin d’être aussi primitives. Quand Cassie est mort sur son île bretonne aujourd’hui désertique, la mer est basse, le climat s’est tempéré et la vie terrestre et maritime commence à se diversifier. La nourriture abonde, on développe des armes spécifiques à la chasse : les arcs. Les populations locales commencent à se sédentariser, les premières tensions géopolitiques éclatent… la longue période des chasseurs-cueilleurs nomades n’est plus.

Les Péquart ne trouveront jamais ces preuves d’habitations semi-fixes qu’ils cherchaient tant et concluront, dans l’idée de supériorité de l’époque, que les habitants n’étaient pas assez développés intellectuellement pour penser à leur confort. La condamnation des Péquart au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pour l’embrassement de la cause nazie, et l’exécution de Saint-Just sonneront le glas de leur activité et des recherches en cours pour résoudre le mystère de Téviec et de Cassie.

C’est à partir des années 2010 que l’enquête paléo-ethnographique reprend sur le terrain. En 2018, les archéologues découvrent à Quiberon, juste à côté de l’endroit où les Péquart se sont arrêtés, les premières traces d’habitations de l’époque. L’honneur du Mésolithique est restauré.

Téviec, meurtre au Mésolithique est un docufiction riche et intéressant, alternant animations qui illustrent la vie de l’époque, avis d’experts et images d’archives. Le rythme et le cheminement de pensée de cette affaire rendent le sujet accessible et, à l’image d’une enquête policière, nous emmènent à la découverte des conditions de vie de la victime et de ses agresseurs, du mobile du meurtre… Révélant ainsi une période de l’histoire bien plus riche et passionnante qu’il n’y parait, et qui est loin d’avoir révélé tous ses secrets !