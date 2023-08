Le Terrain d’aventure de Rennes ou une éducation en confiance au cœur du Blosne

Dans le parc Marc Sangnier du Blosne, le Terrain d’aventure de Rennes a des allures de village autonome géré par des enfants. Ouvert par l’association L’Allumette en avril 2021, l’espace de jeux et de constructions leur est dédié. Mais son existence est mise à mal en raison de soutiens financiers insuffisants. Une cagnotte a été ouverte afin que ce lieu de liberté et d’expérimentation ne disparaisse pas.

Des constructions de bois et de palettes accueillent les promeneurs du parc Marc Sangnier dans le quartier du Blosne. Après avoir parcouru un petit sentier de terre s’étend devant vos yeux un espace atypique dont certains habitants sont juste un peu plus hauts que trois pommes. Des enfants, une scie ou un marteau à la main, s’affairent entre les arbres. D’autres sont perchés sur des cabanes en bois ou traversent des passerelles pour rejoindre leurs acolytes. Un jeune garçon cuisine un plat à base de terre sur une table au milieu de… « la place du village » ; plus loin, une petite fille fait de la tyrolienne. Non, nous ne sommes pas dans le pays imaginaire de Peter Pan et ces enfants sont loin d’être perdus. Ils évoluent dans un espace qui leur appartient. Depuis avril 2021, un lieu original dédié aux enfants de 3 à 15 ans est sorti de terre à l’entrée du parc : un Terrain d’aventure.

Concept de jeux épanouissants né dans les années 60-70, un Terrain d’aventure est de nature en ville, de liberté domestiquée : un village de jeux et de constructions permanent en milieu urbain. Ce lieu d’accueil libre propose un espace collectif d’expression créatrice et motrice qui évolue en fonction des besoins, des envies et des nécessités. 54 terrains d’aventure ouvrent en France cet été, mais seuls trois sont ouverts à l’année : Rennes, Nantes et Strasbourg.

Celui de Rennes est géré par l’association L’Allumette qui divise son activité en deux parties : le Terrain d’aventure et le café associatif à proximité. Ce dernier est tenu par les Fernandes et ouvre ponctuellement les vendredis tout au long de l’année scolaire. La construction de cabanes est quant à elle l’activité principale de terrain d’aventure, ; pour autant, le lieu est un espace de liberté dans lequel chaque enfant choisit son activité selon l’envie du jour : bricolage, jeu, farniente, etc. « On demande aux enfants qui viennent pour la première fois de passer un permis marteau, scie et vilebrequin pour qu’ils puissent faire ce qu’ils veulent après », déclare Francis Raynaud, un des huit coprésidents de l’association. Le permis en poche, l’enfant est libre de ses mouvements. Il continue : « L’idée, en droite ligne de l’éducation populaire, est l’expérimentation ; prendre plaisir à ce qu’on fait. Il n’y a pas d’atelier. On les encadre pour les outils et on les soutient dans leur projet quand ils ont une idée extraordinaire. » Cette liberté favorise l’autonomie dans la fabrication, une certaine façon d’être et de faire et d’interagir avec leur environnement, tout en travaillant la confiance en soi et en ses actes.

Plus loin, un espace caché a été imaginé pour les parents. « Certains parents viennent avec leur ordi et travaillent. » Et à proximité des assises faites en palette, une bibliothèque de rue, un emplacement pour un feu en hiver et un petit potager dans lequel poussent des tomates, des concombres ou encore de la menthe.

Du 17 au 21 juillet 2023, le Terrain d’aventure a diversifié son activité puisqu’il a accueilli un premier artiste en résidence. L’artiste voyageur, du peu et de la débrouille, Laurent Tixador, est venu passer une semaine dans l’enceinte du village et réalisé une tour qui porte le nom de « La Grimpette », à la fois tour de jeu et œuvre d’art. Ce projet est le premier d’une série de résidences et d’actions fondées sur l’expérience et l’échange avec l’art contemporain. Une autre résidence en lien avec les habitants est prévue cet hiver, elle aura comme thématique le foot.

Depuis son ouverture, 3 000 enfants ont apporté leur pierre à l’édifice de ce terrain d’aventure, sans compter les groupes scolaires. Il y a les enfants du quartier, de Rennes, mais aussi de Rennes Métropole et de l’extérieur. Entre 15 et 20 bénévoles aident l’équipe composée de deux personnes salariées et d’un service civique

Cependant, l’association rencontre actuellement de grosses difficultés financières. Des subventions de la Ville de Rennes, de l’État, de la CAF 35 lui sont versées, mais, au regard de la crise, certaines d’entre elles ont été revues à la baisse. Ne pouvant couvrir tous les frais, elle se voit dans l’obligation de licencier un de deux salariés alors que le nombre d’enfants est en constante augmentation.

La rue dans laquelle à pousser le projet, rue Marc-Sangnier, passera prochainement en zone d’éducation prioritaire (ZEP). Ce changement pourrait leur permettre d’obtenir plus de subventions, mais à l’heure actuelle, l’association a besoin de la somme de 15 000€ pour trouver l’équilibre et garder ses salariés. C’est pour cette raison qu’elle a lancé une cagnotte en ligne.

À la demande de la ville, le terrain d’aventure déménagera aussi pendant cinq mois cet hiver au jardin Gérard Philipe, à proximité du pôle associatif Fernand Jacq, afin de laisser reposer le sol et les arbres. « Le seul souci, c’est le piétinement. Il faudrait mettre des copeaux, mais c’est compliqué d’en obtenir, et c’est cher », regrette le coprésident. « Mais sinon, nous prenons soin du terrain. Il est préservé : il y a des nids d’oiseaux et très peu de choses touchent les arbres. »

Ce déménagement temporaire oblige à changer leur activité principale, la construction de cabanes, et limite les actions avec les scolaires, mais L’Allumette compte rebondir en créant un projet artistique avec des artistes chercheurs, des collectifs et des habitants du quartier. Les enfants pourront néanmoins venir bricoler et jouer sur le terrain d’aventure une fois par semaine, mais l’équipe ne pourra plus accueillir de groupes, une perte de revenus importante pour une association qui en a cruellement besoin.

En période scolaire, le Terrain d’aventure, 32 rue Marc Sangnier, est ouvert tous les mercredis et les samedis après-midi, ainsi que les mardis et vendredis après l’école jusqu’à 18h.

Pendant les vacances, le terrain est ouvert en semaine : le matin est destiné aux groupes d’enfants venant d’associations et de structures éducatives et l’après-midi en ouverture libre. Une journée est réservée aux parents qui font l’école à domicile.

Pour participer à la cagnotte

Vidéo : Jean Guéguen

Texte : Emmanuelle Volage