Angers. Terra Botanica ou la terre vue du ciel et par les racines

Quoi de plus naturel pour l’Anjou, forte de ses six siècles d’histoire horticole, de vouloir mettre en scène le végétal ? Terra Botanica a été créé sur l’ancien site d’un aérodrome et d’un golf. Voulu par le département du Maine-et-Loire, le parc a ouvert en 2010. Depuis, il épate par la diversité des sujets abordés et la manière d’y pénétrer, de l’infiniment petit (avec le film en 4D de la goutte d’eau) au très haut (avec « Terra Vu du Ciel », ballon aérostatique de 34 mètres de hauteur gonflé à l’hélium et retenu par des câbles). Nouveau thème en date : Les mystères de la forêt…

À Angers, Terra Botanica vous révèle les secrets et l’histoire des plantes. Entre aventures ludiques et découvertes botaniques, petits et grands trouvent leur place dans le premier parc du végétal en Europe. Cinq thèmes racontent l’univers végétal : le « végétal convoité » évoque les grandes expéditions du XVIIIe s. (Bougainville, d’Entrecasteaux, Cook, Lapérouse, etc…) et du XIXe s (Humboldt, Bonpland…).

Voyage en coquiille de noix à Terra Botanica

Le moyen ? La reconstitution d’un port, avec ses docks, ses caisses, ses coffres… un mix de Canton et de Nantes. Véritable capharnaüm aux parfums d’épices. Le « végétal généreux » explique le rôle essentiel des plantes dans notre quotidien, que ce soit dans l’alimentaire, la pharmacopée, l’ornement et (oui, aussi !) la sorcellerie ! On passe de l’allée des grands-mères au parcours du roi René, d’un potager extraordinaire aux vignes bordées de gabions remplis de calcaire, d’argile et d’ardoise – symbolisant les trois couleurs du royaume.

Le « végétal mystérieux » s’appuie sur des jeux et l’audiovisuel pour mieux comprendre le fonctionnement de la plante depuis l’explosion végétale à l’époque du Carbonifère (moins 300 millions d’années) au Crétacé. L’ambiance des prémices du monde est bien rendue par les plantes fossiles, les geysers, les cours d’eau d’où l’on s’attend à voir sortir des méchants dinos. Une grotte recouverte de sedums et pleine de plantes qui puent – carnivores ou pas – avalent les visiteurs qui ressortent de là bien contents ! Plus accueillante, une prairie où sèche le linge évoque l’histoire des plantes tinctoriales. Le « végétal apprivoisé » explique les stratagèmes de la plante pour (sur)vivre en milieu hostile et ceux de l’homme pour l’adapter à son paysage et à ses activités.

à Terra Botanica

En 2015, Terra Botanica s’est doté d’un ballon aérostier Terra vu du ciel. Le voyage commence dès la salle d’embarquement au décor Art Nouveau, typique de la fin du XIXe siècle, époque de René Gasnier, Angevin et père de l’aviation moderne. Niché dans une nacelle à plus de natm de hauteur, on découvre l’architecture paysagère du parc mais également une vue inédite sur la ville d’Angers et sur les zones classées Natura 2000 des basses vallées angevines.

En 2023, Les mystères de la forêt sont venus ajouter un nouvel unidivers à Terra Botanica. Dans un parcours sensoriel inédit, au cœur de la forêt mystèrieuse, découvrez la cime des arbres à plusieurs mètres de haut. Sensations et amusement garantis ! Les trois géants Robur le fort, Mycéna la douce et Lokas le malicieux vous attendent et vous révéleront les mystères de la forêt.

Odyssee botanique à Terra Botanica

Terra Botanica. Ouvert d’avril à septembre. Animaux non acceptés. Restaurant et snacks. Tarifs : adulte 19€, enfant de 4 à 17 ans 13€. Offres familles et sur internet.

Terra Botanica · Route d’épinard (ça ne s’invente pas !) 49000 Angers. Sortie n°16 du contournement nord, Angers (49). Tél. : 02 41 25 00. contact@terrabotanica.fr

Infos et réservations ici Terra Botanica