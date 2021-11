TEMPORELLES OU LES ENJEUX TEMPORELS A RENNES 25 ET 26 NOVEMBRE

La Ville de Rennes et Rennes Métropole accueillent les “Temporelles”, rencontre annuelle du réseau Tempo Territorial* réunissant les acteurs des démarches temporelles, le jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 à l’Hôtel de Rennes Métropole.

Cet accueil est proposé à l’occasion des 20 ans de la remise du rapport parlementaire d’Edmond Hervé sur les “Temps de la Ville” et 10 ans après les dernières Temporelles organisées à Rennes.

La thématique de cette édition est “Quel est l’impact écologique de nos rythmes de vie ?”. Les différents rendez-vous permettront de questionner les liens entre les rythmes de vie et les nécessaires transitions écologiques d’un point de vue collectif afin d’adapter les actions des acteurs économiques et des collectivités publiques.

Ce colloque annuel, qui alterne conférences, tables rondes et ateliers thématiques, s’adresse au grand public, aux élus et services des collectivités locales, à leurs partenaires institutionnels et associatifs, ainsi qu’aux universitaires. L’objectif est d’apporter à la fois des éléments de réflexion et des partages d’expériences afin de donner des leviers d’actions à mener localement.

*Aujourd’hui, plusieurs villes, dotées d’une mission Temps, sont réunies au sein d’un réseau : Tempo territorial. Leur objectif est de dépasser l’approche individuelle et parfois culpabilisante de la gestion des temps pour réaménager le temps à l’échelle du territoire (horaires des services, transports, crèches, etc.). Plus d’infos sur tempoterritorial.fr.

Une conférence grand public

Une conférence ouverte à tous est proposée jeudi 25 novembre à 20 h 30, salle de la Cité et accueillera la journaliste, auteur et réalisatrice Laure Noualhat sur le thème du lien entre temps et transition écologique “Donner du sens au temps qu’il reste”. Elle cherchera à mettre en lumière les paradoxes entre l’envie d’agir en faveur de la transition écologique et le temps disponible pour le faire et invitera à la réflexion sur les actions à mener individuellement et collectivement sous une forme décalée et humoristique pour toucher le plus grand nombre.

Quelques focus sur la programmation

Jeudi 25 novembre

8 h 30

Ouverture des Temporelles, en présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole, et Katja Krüger, Présidente de Tempo Territorial.

9 h 30

Conférence “La transition écologique, une question de temps ?” animée par Bruno Villalba, Professeur des Universités en Science politique.

10 h – 12 h 30

Thématique de la matinée : Accélérer ou ralentir : nos rythmes de vie face aux défis écologiques.

Détails à retrouver sur le programme.

14 h – 17 h 30

Conférences et ateliers participatifs sur plusieurs thématiques :

Le temps : frein ou levier dans l’accompagnement des changements en faveur de la transition ? ;

Temps, transition et lutte contre les inégalités : quelle(s) conciliation(s) ? ;

Maîtriser le temps, un levier de la transition écologique ?

Détails à retrouver sur le programme.

Vendredi 26 novembre

9 h

Ouverture de la journée en présence d’Edmond Hervé, ancien Maire de Rennes, autour du rapport parlementaire “Le temps des villes”.

9 h 15 – 12 h

Matinée autour de plusieurs thématiques :

Repenser l’organisation du travail pour la transition écologique ;

Temporalités des politiques publiques et transition écologique ;

Une régulation locale des temps face aux défis écologiques.

Détails à retrouver sur le programme.

12 h 20

Clôture des Temporelles, en présence d’Iris Bouchonnet, adjointe à la Maire de Rennes déléguée à la Jeunesse, à la vie étudiante et à la politique des temps et Katja Krüger, Présidente de Tempo Territorial.

Le programme est à retrouver en ligne ou en pièce-jointe de ce communiqué. Tous les rendez-vous (en dehors de la conférence grand public) ont lieu à l’Hôtel de Rennes Métropole.

Pratique

Informations et inscriptions sur tempoterritorial.fr

L’actualité du Bureau des Temps de la Ville de Rennes est à retrouver sur son compte Twitter.

