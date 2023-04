L’association montpelliéraine Tela Botanica présente le MOOC Botanique 2 « Les plantes et leurs usages », à partir du 10 mai 2023. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er mars.

Depuis plus de 20 ans, Tela Botanica fait le pari du web collaboratif pour rapprocher les botanistes francophones, amateurs et professionnels, et créer de l’intelligence collective sur la science des plantes.

Association de loi 1901, Tela Botanica a pour vocation de favoriser l’échange d’informations, d’animer des projets numériques et collaboratifs et de produire des données libres de droits, au service de la communauté botanique francophone (62 000 inscrits). Elle fait référence dans le domaine des sciences participatives et des formations en ligne sur la botanique, la biodiversité et le changement climatique via sa plateforme Tela Formation.

MOOC Botanique 2

Forte de l’enthousiasme du 1er MOOC Botanique « Initiation à la reconnaissance des plantes » avec 86 000 inscrits, Tela Botanica présente le nouveau MOOC Botanique 2 « Les plantes et leurs usages » – gratuit – en ligne avec de nombreuses activités optionnelles – ouvert à tous sans prérequis. Il est indépendant du MOOC Botanique 1.

Accompagnés d’experts (ethno)botanistes et pédagogues, les participants pourront s’initier et progresser dans la reconnaissance des plantes, par la découverte de grandes familles botaniques et de nombreux usages : se nourrir, se soigner, se vêtir, se loger et s’outiller, ou encore créer du lien.

Objectifs en chiffres

5 grands usages à découvrir / 17 familles botaniques à connaître / 69 espèces à savoir reconnaître / 5 régions francophones et les usages des plantes dans ces régions

Contenu du MOOC Botanique 2

La formation s’articule autour de 5 séquences de cours (se nourrir, se soigner, s’outiller et se loger, se vêtir et créer du lien), elles-mêmes composées de 4 sujets (usages, espèces, familles et usages au sein d’une région francophone). Cette formation permet de progresser de manière ludique grâce à des activités pratiques sur le terrain, des jeux, des quiz et des badges à gagner. À la fin du parcours de formation, une attestation de formation sera décernée.

© Tela Botanica

Un doute, une question, une remarque, envie de partager ? Le MOOC prévoit de nombreux forums pour que les pédagogues, animateurs et participants puissent se retrouver, échanger, s’entraider et finalement constituer la nouvelle communauté apprenante du MOOC Botanique.

Pour qui et quand ?

Étudiants, botanistes débutants, curieux, scientifiques, mais aussi professionnels du textile, de la cuisine, de la santé, du bois…

Le MOOC Botanique 2 est une formation faite pour tous ceux qui s’intéressent à la botanique et à l’usage des plantes dans nos sociétés.

Intervenants

Nombreuses sont les personnes ayant participé ou contribué au projet MOOC Botanique 2 « les plantes et leurs usages » – ensemble pour la biodiversité : intervenants, interviewés, comité pédagogique, bénévoles.

Les référents locaux

Une centaine de structures sont attendues pour devenir points locaux d’informations ou lieux d’activités à l’occasion de la diffusion du MOOC Botanique 2. Plus d’informations sur le dispositif et pour devenir référent sur ce lien

Infos pratiques

Durée de la formation : 7 semaines

Fin des inscriptions : 27 juin 2023. Vous pouvez vous inscrire ici

Effort estimé : 2 h / semaine environ