TDN 2022. Jacques fait revivre Prévert

Jacques sera représenté au parc des Tanneurs à Rennes vendredi 8 et samedi 9 juillet 2022, dans le cadre du festival des Tombées de la nuit. Créé par le comédien belge Nicolas Buysse, avec les musiciens Greg Houben et Matthieu Van, c’est un hommage théâtral et musical à Jacques Prévert, amoureux des mots et du ton libre, aussi doux que subversif. Entretien avec son créateur.

Jacques, ton esprit et tes mots prennent à nouveau vie. Représenté au festival des Tombées de la nuit à Rennes les 8 et 9 juillet 2022, le spectacle Jacques rend hommage au poète et chansonnier Jacques Prévert. Dans l’écrin de verdure du parc des Tanneurs, partez à la rencontre de son univers tout en nuance. Entre colère, mélancolie et joie, les comédiens et musiciens belges Nicolas Buysse, Greg Houben et Matthieu Van s’attachent à incarner cette pensée vive et ses textes au travers d’un spectacle en plein air, mêlant théâtre et musique, et diffusé par le biais de casques audio.

© Gaël Maleux

Originaire de Namur en Belgique, Nicolas Buysse est comédien pour le théâtre et acteur pour la télévision et le cinéma. C’est un habitué du festival des Tombées de la nuit, auquel il est passé plusieurs fois avec la compagnie Victor B dont il est membre. « Claude Guinard a eu un coup de cœur pour la compagnie depuis sa création, c’est un partenaire fidèle qui nous a régulièrement programmés aux Tombées de la nuit. Ce festival me tient particulièrement à cœur parce que les émotions que j’y ai connues en tant que comédien sont de loin les plus fortes de ma carrière et j’ai aussi eu énormément de chocs artistiques en y voyant des spectacles. Même avant de créer nos premiers spectacles, on allait aux Tombées de la nuit voir ce qui se faisait, ça a été une source d’inspiration très forte pour nous », raconte le comédien, particulièrement fier de pouvoir présenter ce nouveau spectacle pour la dernière saison de Claude Guinard à la tête du festival rennais.

Jacques est un produit du Covid. Laissé oisif par les confinements, Nicolas Buysse en profite pour créer ce spectacle sur Jacques Prévert, un auteur qui l’a accompagné pendant la fin de ses études au Conservatoire royal de Liège. « C’est un artiste trop souvent catalogué à l’enfance alors qu’une grande partie de son œuvre est très subversive et trouve une actualité forte dans ce qu’on vit actuellement. C’est un grand poète, en très peu de mots, il nous fait entrer dans un univers qui lui appartient, beau et doux », affirme-t-il.

© Robert Doisneau

Nicolas Buysse convie pour cette création le trompettiste Greg Houben, également comédien. Celui-ci, à son tour, invite le pianiste Matthieu Van, notamment musicien pour le groupe de rock belge Puggy. À eux trois, ils inventent une forme hybride, un montage de textes de Jacques Prévert, poèmes et chansons, accompagné des compositions de Joseph Kosma, Yves Montand, et du chanteur André Minvielle qui a lui aussi chanté les textes du poète.

Ils le font en toute liberté artistique, s’appuyant sur un financement participatif pour proposer une première ébauche du spectacle. « Une fois créé, on l’a montré aux théâtres, qui ont adoré et voulu soutenir. Mais c’est parti de gens qui ont été sensibles à notre détresse à ce moment-là et nous ont suivis en masse en précommandant des places ou en achetant des représentations privées », témoigne Nicolas Buysse. Désormais coproduit par Le Théâtre public, la ferme du Biéreau et la compagnie Victor B, Jacques sera en tournée pour au moins 150 dates dans les deux années à venir, avec un premier passage en France pour les Tombées de la nuit à Rennes.

© Gaël Maleux

À l’image du festival rennais, Nicolas Buysse est un fervent adepte du théâtre hors les murs, théâtre de rue, ou encore théâtre buissonnier, comme il aime à l’appeler. Lui qui est passé par toutes les grandes salles belges et françaises s’y ennuie pourtant très vite et recherche dans l’espace public la décharge d’adrénaline, l’incertitude et la proximité avec le public qui manquent parfois aux salles feutrées. C’est aussi le moyen de décloisonner un théâtre parfois élitiste et intellectualiste, car, selon le comédien, « la culture est dans la rue ».



Pour pouvoir jouer en toute circonstance, quel que soit l’environnement sonore, la compagnie Victor B a mis au point un système de sonorisation où les voix et la musique sont mixées en direct pour être diffusées dans des casques audio. Le procédé permet une immersion « où chaque personne peut se recueillir dans sa bulle avec les mots, et partir en voyage », explique Nicolas Buysse. Son autre avantage est qu’il permet aux comédiens de jouer plus naturellement qu’au théâtre. « Je voulais éviter le côté récital déclamatoire, ce qui m’emmerde absolument en poésie. Ici, on est équipés de micros qu’on utilise à l’opéra, ça nous permet de susurrer les mots à l’oreille des spectateurs de façon très subtile et de jouer presque comme au cinéma », précise le créateur.

© Gaël Maleux

Casque sur les oreilles, le public assiste à un spectacle de variétés qui prend la forme d’un petit cabaret en pleine nature. Nicolas Buysse et Greg Houben interprètent « deux amoureux de Prévert, des hurluberlus perdus dans un terrain vague, qui traînent et ne savent pas trop quoi faire », un reflet, qui sait, de Nicolas Buysse, et plus largement des intermittents du spectacle désœuvrés pendant les confinements. Alors, pour s’occuper, ils se réunissent pour des séances d’hommage à Jacques Prévert, dans un décor rempli d’objets hétéroclites dont ils s’emparent successivement pour créer un univers propre à chaque texte du poète qu’ils récitent, chantent ou interprètent en musique. Les comédiens enchaînent les textes, selon un ordre qui finit par dessiner une petite histoire, interpellant par moment les membres de l’audience, ou le pianiste Matthieu Van, qui tous s’appellent Jacques dans le monde de Jacques.

© Gaël Maleux

Ces rendez-vous Jacques sont l’occasion de faire revivre Jacques Prévert, quelques fois presque littéralement puisqu’un lecteur cassette permet d’entendre la voix du poète restée gravée sur quelques bandes magnétiques. Par les mots de Prévert, c’est son esprit que Nicolas Buysse cherche à incarner, « un doux mélange d’empathie et de colère », selon lui.

« Il s’attaque ouvertement aux conventions, à cette société qui fait belle figure et dont il craque le vernis », précise-t-il, en pensant au texte « La lessive », qui souligne l’horreur ordinaire au sein d’une famille bourgeoise. « La colère de Prévert s’adresse au repli sur soi, à l’hypocrisie latente de la société qu’on retrouve aujourd’hui avec l’explosion de la droite en France comme en Belgique », résume Nicolas Buysse.

[…]

l’horloge sonne une heure et demie

et le chef de famille et de bureau

met son couvre-chef sur son chef

et s’en va

traverse la place de chef-lieu de canton

et rend le salut à son sous-chef

qui le salue…

les pieds du chef de famille sont rouges

mais les chaussures sont bien cirées

Il vaut mieux faire envie que pitié.

“La lessive”

© Gaël Maleux

« Mais Prévert n’était pas seulement en colère », continue-t-il. « C’est ce qui fait sa force, un amour incommensurable pour les gens et la vie, même s’il en comprenait les faiblesses. Ce qu’il dit, c’est qu’on ne changera pas l’homme et la femme, il faudra vivre avec, mais on peut en rire ». Cette résilience dans l’humour aux malheurs du monde est l’énergie que souhaite insuffler Nicolas Buysse dans Jacques. « J’espère que quand on sort du spectacle, on est encore plus amoureux de la vie », conclut-il.

Il dit non avec la tête

Mais il dit oui avec le cœur

Il dit oui à ce qu’il aime

Il dit non au professeur

Il est debout

On le questionne

Et tous les problèmes sont posés

Soudain le fou rire le prend

Et il efface tout

Les chiffres et les mots

Les dates et les noms

Les phrases et les pièges

Et malgré les menaces du maître

Sous les huées des enfants prodiges

Avec des craies de toutes les couleurs

Sur le tableau noir du malheur

Il dessine le visage du bonheur.

“Le cancre”





DISTRIBUTION

De Nicolas Buysse et Greg Houben, sur des textes et chansons de Jacques Prévert, avec Nicolas Buysse, Greg Houben et Matthieu Van (piano)

Collaboration artistique : Jean-Michel Frère et Michel Kacenelenbogen

Scénographie : Camille Tota

Ingénieur du son : Sébastien Courtoy

Moyens techniques : Noizless Madness, Talk Hit, David Joppart

Compositeurs : André Minvielle, Papanosh, Vladimir Kosma et Serge Gainsbourg





Vendredi 08 Juillet 2022

17:00 > 18:00

Parc des Tanneurs, Rue de la Cochardière, Rennes

Vendredi 08 Juillet 2022

19:30 > 20:30

Parc des Tanneurs, Rue de la Cochardière, Rennes

Samedi 09 Juillet 2022

16:30 > 17:30

Parc des Tanneurs, Rue de la Cochardière, Rennes

Samedi 09 Juillet 2022

19:30 > 20:30

Parc des Tanneurs, Rue de la Cochardière, Rennes

1h

Gratuit

Tout public

Bus : 12, Arrêt Auberge de Jeunesse • Vélo Star : 158 rue de Saint-Malo

Toutes les informations