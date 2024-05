Le festival, proposé par Ploërmel Communauté à Taupont dans le Morbihan, intitulé Brocéliande Sports Nature est aujourd’hui un événement printanier très prisé et incontournable qui fête ses dix ans d’existence. Compte tenu de la grande motivation des organisateurs, Brocéliande Sport Nature offrira un moment d’exception à tous les participants et visiteurs. Il se déroulera à la Base de loisirs de Taupont sur deux week-end en ce mois de mai 2024 : le samedi 18 et dimanche 19 mai, puis le samedi 25 et dimanche 26 mai.

Créé en 2013, Brocéliande Sports Nature était intégré dans le cadre de la Fête de la Bretagne jusqu’en 2021, ce qu’il n’est plus depuis l’édition de 2022 mais qui n’affecte nullement la manifestation ! Les activités proposées, qu’elles soient sportives ou ludiques, se dérouleront, pour leur grande majorité, au village installé sur le site de la Base de loisirs nautiques du lac au Duc à Taupont, dans un écrin de verdure.

Cette manifestation sportive de grande ampleur, qui attire environ 15 000 personnes, est placée cette année sous le parrainage d’Anne Lozevis, native de Montertelot dans le Morbihan et membre de l’équipe de France de cani VTT. Elle sera accompagnée de son fidèle équipier Raven, un superbe Braque allemand de quatre ans.

La marraine du festival Brocéliande Sports Nature : Anne Lozevis et Raven

Sur l’eau, sur terre ou dans les airs, le public est invité à découvrir les nombreuses et nouvelles activités grâce à la présence d’une quarantaine d’associations en lien avec le sport et l’environnement du territoire : plongée, basket, triathlon, ULM, golf, escalade, marche nordique, judo, gouren (lutte bretonne), pêche, tir-à-l’arc, base-ball, beach rugby, canicross, VTT, jeux bretons, acrobatie, hoverboard, skate électrique et tant d’autres. La Base de Loisirs sera transformée en terrain de jeu familial ! Des ateliers sur le lac au Duc seront également proposés par le club nautique.

Le programme :

Samedi 18 mai

L’épreuve phare du Festival Brocéliande Sport Nature, sera la Journée Grand Public du samedi 18 mai 2024, avec la 9e édition du Trail du Lac : l’événement sportif en pleine nature attire chaque année près de 1000 coureurs de tous niveaux et invite des milliers de visiteurs et de compétiteurs à se rassembler. Les participants sont conviés à se défier sur l’une des épreuves du Trail du Lac, fil rouge de cette journée de partage qui proposera une multitude de compétitions du niveau local à national.

Les randonnées VTT ou pédestres iront de 1 km pour les plus jeunes à 25 km pour les plus aguerris sur les chemins boisés de Ploërmel, de Taupont et de Guillac pour une arrivée jusque sur les rives du Lac au Duc. Cette année on en finira, en effet, avec les zones humides et boueuses et de nouvelles distances seront proposées avec moins de dénivelés : 8, 14 et 25 km ; des courses pour les enfants et un relais parents-enfants. Pour le trail de 25 km, le départ s’observera à l’Écluse de Carmenais à Guillac. Le parcours longera le Canal de Nantes à Brest sur les premiers kilomètres, avant de rejoindre le tracé du 14 km au niveau de l’Hôpital Bezon jusqu’à l’arrivée sur la plage du Lac au Duc à Taupont. Les participants au 14 km découvriront un tout nouveau tracé le long de la rivière Ninian avant d’affronter les difficultés dès le deuxième kilomètre au niveau des rochers de la Ville Bouquet. Après plusieurs kilomètres dans les bois, ils longeront la voie verte avant de remonter vers le chemin du Diable et le Vieux-Bourg de Taupont. Le challenge est à réaliser en famille et entre amis ! Depuis 2022, l’épreuve est inscrite au programme du Challenge des Trails de Ploërmel Communauté !

La soirée de ce samedi 18 mai, à partir de 19h sera festive autour d’un repas musical, avec au menu : jambalaya et dessert pour 12€ par personne. Inscription au 06 95 69 38 33 jusqu’au 14 mai inclus.

Dimanche 19 mai : au village de la Base de loisirs

Vide grenier en plein air : toute la journée. Il sera organisé par l’association ploërmelaise PATPLO56, au profit de soins de confort dédiés aux malades du cancer du Pays de Ploërmel. Cette manifestation sera agrémentée d’animations sportives, ludiques et musicales.

Le trophée du golf : en journée. Les jeunes seront mis à l’honneur avec une série spéciale et des repères de départ adaptés en fonction de leur âge. Un pot de clôture permettra de terminer cette journée ensemble, et de récompenser les meilleurs participants.

Championnat de France de Nationale 3 mixte de kayak-polo : dès midi

Dans ce sport collectif, deux équipes de cinq joueurs, chacun dans un kayak, s’affronteront avec un ballon sur le lac au Duc pendant deux mi-temps de dix minutes. Ce sport est décrit comme un mélange de kayak, de handball, de basket-ball et de water-polo.

Technical Race Paddle : 10h30. Le départ de la course s’observera en ligne. La course, épreuve de distance de 8 km ou de 4 km, sera technique et obligera les athlètes à effectuer des changements de rythme, à développer une technique de virage spécifique et à utiliser le vent. La course s’effectue sur un parcours en boucle avec plusieurs passages au niveau du rivage.

Rando VTT et pédestre : attention au lieu de rendez-vous : salle polyvalente de Campénéac. La randonnée sera un moment d’évasion en pleine nature, en pleine forêt. Les participants parcoureront des kilomètres pour accéder à des points de vue magnifiques à travers les Landes Rennaises, le Moulin de Rohan, le Château de Trécesson tout en profitant de la faune et de la flore.

Distance pédestre : 8, 13, 16 et 18 km ; distance VTT : 25, 32, 37 et 42 km – Informations & inscriptions sur place.

Samedi 25 mai

Marche gourmande de Brocéliande à 16h30 : attention au lieu de rendez-vous : école Saint Laurent à Concoret

Quatre parcours seront à choisir : 9, 12, 15 ou 20 km sur les terres de schiste rouge, dans les Landes du Lohis et au son du violon et de l’accordéon de manière à se diriger vers le Château de Comper et pour déguster la brochette du randonneur et la tartine du terroir, au bord de l’étang, en compagnie de Camille Taezi et de sa harpe celtique. Au camp de Point-Clos, les randonneurs retrouveront les grandes tablées, avec au menu : échine grillée au feu de bois. Le dessert sera servi au retour en salle à Concoret et la soirée sera animée par Emmanuel Dubois.

Dimanche 26 mai : retour à la Base nautique de Taupont

Triathlon du lac au Duc, dès 8h30.

Il sera ouvert à tout le monde, licenciés ou non. L’épreuve XS du matin permet de s’initier au triathlon, de côtoyer les plus aguerris dans un format court et accessible, en individuel ou en relais. Spécifiquement adaptées en fonction de l’âge, les épreuves Kids permettront aux enfants dès 6 ans de nager, de rouler et de courir en toute sécurité. L’épreuve S de l’après-midi offre deux formats : l’épreuve traditionnelle pour une performance individuelle, ou celle de partager l’effort dans un esprit d’équipe en relais.

A noter : le jeudi 16 et le vendredi 17 mai 2023, en amont de la Journée Grand Public, seront deux journées prévues pour permettre à 750 élèves du territoire de bénéficier d’un temps ludique, sportif et éducatif, en correspondance avec les valeurs de respect de l’environnement. Ces deux journées finaliseront un projet éducatif en lien avec l’eau et la nature mené en classe pendant l’année scolaire, grâce au dispositif Projet Éducatif Local (PEL)

Infos pratiques

Festival Brocéliande Sports Nature du 16 au 19 mai et les 25 et 26 mai 2024

Base de Loisirs de Taupont (56) principalement, et aussi à Campénéac (56) et Concoret (56)

Activités gratuites et accessibles à tous : seules certaines épreuves du Trail du Lac et les activités nautiques seront payantes, telles la bouée tractée ou le ski nautique, etc

Contact : Ploërmel Communauté – Service des Sports – rue, Pierre de Coubertin

à Ploërmel (56)

par mail : traildulac@ploermelcommunaute.bzh

Inscriptions en ligne : https://www.ploermelcommunaute.bzh/inscriptions-traildulac/

Cette nouvelle édition du Trail du lac offre aux 600 premiers inscrits un tshirt collector de marque Bodycross