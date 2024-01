Super souper est une entreprise de catering et de cuisine mobile créée par Christophe Ducordeau. Spécialisé dans l’écologie générale, le cuisinier promeut dans ses propositions des valeurs environnementales, éco-responsables et de circuit court. Originaire de Bourgogne et habitant de Bretagne, il exerce à son compte sur ces deux régions depuis fin 2023.

Christophe Ducordeau © Olivier Marie

Après 10 ans d’étude de l’environnement, Christophe Ducordeau se lance dans la cuisine. Il suit une formation d’un an auprès de Romain Joly, ancien cuisinier de la cantine des Ateliers du vent (Rennes). Depuis 2018, il continue de s’exercer auprès de chefs, cuisiniers et prestataires de catering rennais. C’est en fin 2023 qu’il lance Super souper, sa propre entreprise.

Toute l’expérience acquise durant sa précédente carrière sur l’étude de l’environnement lui a permis de rencontrer plusieurs acteurs de l’environnement et de l’agriculture bretonne. Ce sont ces éleveurs et producteurs qui l’aident aujourd’hui dans l’élaboration de ses menus. Pour la partie catering, Christophe Ducordeau a été inspiré par des amis déjà dans le milieu de la cuisine festivalière et événementielle.

Seul porteur de son enterprise, il n’envisage pour le moment aucune embauche. « Sur les festivals, je travaille souvent avec une équipe de bénévoles, des personnes qui ont un attrait pour la cuisine, qui sont supers volontaires » explique-t-il. Le chef de Super souper a pour volonté de faire « découvrir une certaine cuisine, certains produits à des gens qui n’ont pas forcément l’attrait d’aller au restaurant ou juste de faire manger aux gens des choses différentes au travail ». C’est la raison pour laquelle il se spécialise en particulier sur les gros événements de plusieurs jours, avec beaucoup de bouches à nourrir, des travailleurs, des bénévoles et des artistes de festival par exemple.

© Simon Lepuissant

Pour ce qui est de l’identité culinaire, Super souper a pour objectif d’apporter de l’originalité à des aliments de tous les jours. Il s’inspire en particulier de ce qu’il a appris au côté de Romain Joly, qui a désormais son propre restaurant, Origines, le bistro-bar de l’Hôtel Dieu (Rennes). On retrouve ainsi chez Super-souper une cuisine de bistrot qui part d’un produit brut avant d’être transformé. Au-delà de sa formation et ses expériences, le cuisinier s’inspire de ses voyages, des livres de cuisine et des réseaux sociaux. Il fouille aussi dans ses souvenirs la cuisine de sa mère, cuisinière dans une auberge bourguignonne.

Concernant la composition du menu, « c’est surtout une question de budget et d’envie des personnes qui me contactent », explique Christophe Ducordeau. Il élabore ses menus en fonction des régimes et des allergies mentionnées par les structures avant de s’informer auprès des éleveurs et des producteurs de la région sur les possibilités en termes d’aliments. « L’hiver par exemple il y a pratiquement que des légumes racines et des poireaux, alors c’est à moi de les transformer pour que le plat ne soit pas trop basique. » Réfléchir à la création de plats originaux avec des aliments de saison et de circuit court est une partie importante de la création des plats autant pour le cuisinier que pour les structures, « la plupart mettent l’accent sur le circuit court et les menus 100% végétariens », révèle Christophe Ducordeau.

© Romain Joly

Super souper est toujours en recherche de laboratoire de cuisine. Pour le moment, Christophe Ducordeau travaille soit sur le lieu de l’événement soit, pour les grosses prestations, dans des cuisines qu’il loue. Notamment celle du théâtre L’Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande (près de Rennes).

Les délais sont courts, vous pouvez commander une prestation Super souper une semaine à l’avance, sauf pour les grosses commandes avec viande pour lesquelles il faut compter entre trois semaines et un mois.

INFOS PRATIQUES

Contacter Christophe Ducordeau

+(33) 6 33 65 87 29

contact@supersouper.fr