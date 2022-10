Quand corps, langage et expressions font un Triangle

Le chorégraphe Jean-Baptiste André met en mouvement les expressions corporelles du quotidien avec Les jambes à son cou les 19 et 20 octobre 2022.

Partir du bon pied, se jeter tête la première, en avoir gros sur le cœur, tendre la main à quelqu’un, finir sur les rotules…

Vous êtes-vous déjà intéressé au sens propre de ces expressions courantes, lesquelles ont en commun d’inclure une partie du corps ? Avez-vous imaginé la position physique qu’elles suggèrent, l’action qu’elles induisent ? L’acrobate chorégraphe Jean-Baptiste André les a décortiquées pour vous. Dans sa création Les Jambes à son cou, il passe de la métaphore au concret. Entre absurde, burlesque et poésie, une fantaisie ludique et joyeuse à savourer au Triangle le mercredi 19 octobre à 15h et le jeudi 20 octobre à 19h dans le cadre de Marmaille.

Jean-Baptiste André s’intéresse particulièrement au rapport entre le geste et la parole. Avec l’aide d’Eddy Pallaro, avec qui il collabore régulièrement, il a imaginé un spectacle où les expressions du langage qui mobilisent ou incluent le corps prendraient vie. Trois acrobates danseurs, une femme et deux hommes, se prennent au jeu sur scène, au travers de mini-fictions décalées et émouvantes. Une à une, ils décortiquent ces expressions du quotidien, pour mieux les percevoir et les comprendre.

“Trop souvent opposées, il y a dans ces expressions corporelles un point de

rencontre tout trouvé entre les gestes et les mots, entre ce que dit le langage et ce que raconte le corps“ Jean-Baptiste André

Qu’est-ce que « tordre le cou à une idée reçue » veut dire littéralement ? Comment « prêter main forte » à quelqu’un ? Dans quelle mesure gardons-nous « la tête sur les épaules » ? Dans une forme de malice, de vivacité et d’associations d’idées, les trois interprètes emportent le public dans leurs jeux acrobatiques. La gymnastique du corps et celle de l’esprit ne font plus qu’un.

Ce spectacle accessible offre plusieurs niveaux de lecture, pour petits et grands. Le jeune public y verra peut-être quelque chose de physique ou de proprement décalé ; les plus grands s’attacheront sans doute à la portée littéraire du récit. Une invitation à s’amuser en famille avec la langue française, sans se prendre la tête.

Un spectacle jeune et tout public à voir dès 7 ans.

À propos de Jean-Baptiste André

Passé par la gymnastique, Jean-Baptiste André s’est formé au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne où il se spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. En 2002, il fonde l’Association W au sein de laquelle il développe depuis ses projets (plus d’une quinzaine de propositions artistiques, allant de spectacles, conférences, cycles de film). Chaque projet est un nouvel espace de tentative, d’expérimentation guidé par un engagement physique et un croisement des disciplines échappant ainsi à toute catégorie ; pour mentionner les plus récents : Pleurage et scintillement (2013), Millefeuille (2014), Floe (2016), A brûle-pourpoint (2018), Deal (2019), L’orée (2020).

En 2005, il a été le premier artiste de cirque lauréat du programme Villa Médicis Hors Les Murs et est parti en résidence au Japon. Il s’investit dans de nombreuses collaborations, et parallèlement à ses projets, il est aussi interprète auprès de chorégraphes et metteurs en scène. Il a reçu le prix ‘arts du cirque’ de la SACD en 2017.

Cité de la danse

Boulevard de Yougoslavie

(Station Le Triangle / Bus 13 32 61 161ex / Vélo Star station Italie)