La comédie Chat chien, réalisé par Reem Kherici avec Franck Dubosc et Philippe Lacheau, sort dans les salles de cinéma aujourd’hui, mercredi 14 février 2024. La Société Protectrice des Animaux (SPA) s’associe au film pour promouvoir l’adoption en refuge à l’occasion de la Saint-Valentin.

Le bilan de 2023 de la SPA est à nouveau très lourd. Il fait état de 44 844 animaux recueillis pour l’année dernière. Les refuges comptent actuellement plus de 7 000 animaux et ne disposent que de très peu de places pour prendre en charge les nouvelles demandes d’abandons qui ne cessent d’augmenter. L’adoption responsable est donc plus que jamais d’actualité.

À l’occasion de la Saint-Valentin, la SPA souhaite favoriser les adoptions en refuge et mettre en avant de belles histoires d’amour. Ainsi, elle s’associe au film Chat chien, comédie familiale d’aventure animalière réalisée par Reem Kherici, actrice et réalisatrice avec à l’affiche Franck Dubosc, Philippe Lacheau, et les voix d’Inès Reg et d’Artus.

L’histoire : Diva, célèbre chat star des réseaux sociaux et Chichi, chien des rues, perdent leur maître respectif. C’est alors que commence un voyage déjanté entre Montréal et New York avec d’un côté les humains qui ont perdu la trace de leurs animaux et de l’autre, les animaux livrés à eux-mêmes pour retrouver leurs maîtres… Ce film, à la fois drôle et touchant, met en lumière la relation forte entre les hommes et les animaux. Dans cette dynamique, la SPA espère qu’il donnera envie au public de venir en refuge adopter un compagnon d’aventure.

Grâce à l’engagement de Reem Kherici pour la cause animale dans sa vie personnelle, ce partenariat est apparu évident. Diva est un chat qui a vraiment existé et auquel Reem Kherici était très attachée. Son amour pour elle devient le fil rouge touchant du film. « J’ai tellement aimé ce chat, j’ai été si triste le jour où je l’ai perdue et si heureuse quand je l’ai retrouvée à travers ce film pour lui rendre hommage. Divertir le public tout en faisant passer des messages autour de causes qui me tiennent à cœur doivent être liés. Je me réjouis de ce partenariat avec la SPA qui se bat pour le bien-être animal et montre l’importance de la relation Homme-Animal », indique Reem Kherici.

Mêlant aventure et animation, le film, qui risque de séduire les petits et les grands, met en scène différentes relations dont celles de deux boules de poils qui s’apprivoisent tout au long de la comédie.

En salles dans toutes les cinémas Gaumont