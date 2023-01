Histoire. Quand le sous-marin La Minerve disparut en mer le 27 janvier 1968

Il y a 55 ans, le sous-marin La Minerve sombrait au large de Toulon emportant avec lui tout son équipage. Après plus d’un demi-siècle d’attente, le 21 juillet 2019, la Minerve est enfin retrouvée gisant à 2370 m de profondeur. Unidivers revient sur l’ensemble de la tragédie et dresse un portrait d’André Fauve, le commandant du sous-marin, natif du Morbihan. Son fils Hervé perpétue sa mémoire et celle des 52 sous-mariniers.

Le drame du 27 janvier 1968 : La Minerve, un sous-marin de la classe Daphné, est mis à l’eau de très bonne heure à Toulon le 22 janvier 1968, l’objectif étant de parfaire un stage d’entraînement de l’équipage. Celui-ci, sous les ordres du commandant André Fauve, 33 ans, est composé de 52 sous-mariniers âgés de 18 ans à 37 ans. Surnommé aussi le Pacha, les supérieurs du commandant disaient de lui : “André Fauve est un très bon marin. Il est prudent, réceptif et très consciencieux”.

Mais la météo est très mauvaise ce 27 janvier et la mer est démontée. C’est le sixième et dernier jour d’entraînement pour La Minerve. À 8h, la météo est de plus en plus mauvaise. Le Mistral génère de violentes rafales de vent de plus de 100 km/h. Le sous-marin est alors contacté par radio pour lui demander de rentrer à la base. La Minerve accuse réception. Mais à 20h, le sous-marin n’est toujours pas de retour et ne donne plus signe de vie. Il n’émet aucun signal radio. À 23h30, l’officier de garde se renseigne auprès des sémaphores (postes de signalisation et de surveillance pour les navires) à Cepet et à Six-Fours-les-Plages. Mais parce qu’ aucune activité n’est captée, l’alerte est donnée. Le ministre des Armées et le président Charles De Gaulle sont réveillés. Le sous-marin a disparu au large de Toulon. Les familles des sous-mariniers sont informées du drame qui est en train de se jouer, le dimanche matin, avant que la presse s’empare de l’actualité. Le commandant de vaisseau André Fauve est marié et père de deux enfants : Hervé 5 ans et Françoise 4 ans. Le couple attend son troisième enfant. La famille vient juste de quitter la Bretagne pour s’installer à Toulon. Pour cette famille, comme pour toutes les autres, c’est l’angoisse et la terrible attente qui commencent.

Les recherches restent vaines : Les secours s’organisent rapidement. Le sous-marin ne dispose que de 100 heures de réserve d’oxygène. Avions, hélicoptères, navires de guerre, sous-marins ratissent la zone. De longues recherches sont engagées, mais elles n’aboutissent pas. Même le porte-avions Clemenceau et l’équipe du commandant Jacques-Yves Cousteau avec sa soucoupe plongeante participent aux recherches. Une nappe d’hydrocarbures recouvre la surface de la mer et une vague puissante percute le littoral. Toutes deux laissent penser à une implosion sous-marine. Le 2 février, il ne peut plus y avoir de réserve d’oxygène donc plus d’espoir non plus de retrouver les marins vivants. Les recherches sont abandonnées. La cause de la perte de la Minerve et de tout son équipage ne sera jamais élucidée. Parmi les nombreuses hypothèses appuyées : un abordage, une erreur humaine, une attaque de la marine russe et même pourquoi pas, un enlèvement : seul le mauvais temps restera responsable. Les longues recherches demeurées vaines sont abandonnées et le dossier est définitivement clôturé le 12 mai 1977 laissant les 52 familles dans la douleur et l’attente. Les familles endeuillées par ce drame n’auront aucune réponse à leurs questions pendant plus de 50 ans.

Le 8 février 1968 à Toulon, a lieu une cérémonie d’honneur aux victimes, en présence du président de la République Charles de Gaulle et du ministre de la défense Pierre Messmer. La maman d’André Fauve, Marie-Thérèse Fauve née Guillois, est au premier plan. Elle reçoit les hommages du président. Décédée pourtant, il n’y a pas si longtemps, en août 2015 à l’âge de 106 ans, elle aura attendu toute sa vie pour ne pas connaître, ni les circonstances de la mort de son fils, ni que la minerve sera retrouvée 4 ans après son décès. À Ploërmel le 26 février 1968, un mois juste après la disparition de la Minerve, un hommage est rendu à André Fauve.

De nouvelles recherches : en 2017, l’année précédent le 50ème anniversaire de la disparition du sous-marin, les familles des disparus avaient demandé la reprise des recherches, soutenues par la volonté de quelques descendants de victimes. Les choses vont commencer à bouger grâce en premier, à la détermination de Hervé Fauve, le fils du commandant André Fauve et aussi à celle de Christophe Agnus, le fils du lieutenant Jean-Marie Agnus, qui avait pendant longtemps écrit aux précédents gouvernements et ministres des Armées pour solliciter la reprise des recherches. Thérèse la veuve de Jules Descamps se joindra à eux et bien d’autres encore. Hervé Fauve et Christophe Agnus deviennent les porte-paroles de 52 familles. Lors de la cérémonie du 50e anniversaire de la catastrophe en 2018, Florence Parly, la ministre des Armées, accède à leur requête.

La Minerve est retrouvée : Les recherches se déroulent sur 2 périodes : en février puis en juillet 2019. Le chef d’état-major de la marine fait alors entrer en scène les Américains avec leurs très grandes capacités en matériels et en investigations. Les recherches aboutissent le 21 juillet 2019 à 18h08. Après les 2 précédentes plongées, la troisième porte enfin ses fruits. L’émotion est palpable, quand l’aspect d’un sous-marin de type Daphné apparaît en direct sur l’écran de contrôle. Elle l’est encore plus à 19h15 précises quand un grand S et 3 lettres M I N sont bien distinctes encore rouges, la couleur de leur inscription d’origine : pas de place pour le moindre doute, c’est bien la Minerve. Le sous-marin est localisé à 45 km au sud-ouest de son port d’attache, Toulon. Brisée en 3 parties, la Minerve et son équipage reposent à 2 370 m de fond.

La découverte de la Minerve 51 ans ½ après son naufrage émeut toute la France. Elle touche de plein fouet le Pays de Ploërmel dont était originaire André Fauve qui reste très présent dans la mémoire collective. Les 14 et 15 septembre 2019, des cérémonies d’hommage sont organisées avec les proches des marins disparus, et notamment avec Hervé Fauve, le fils du Pacha qui prend la parole. Il ne cessera plus d’assister aux cérémonies organisées depuis, à Toulon et un peu partout dans le pays de là où étaient originaires les marins disparus.

Embarqué à bord du bateau Pressure Drop, Hervé Fauve et Christophe Agnus descendent le 1er février 2020 au fond de la mer. La descente dure 1 heure pour atteindre les 2370 m de profondeur. Hervé découvre les débris de la Minerve, le vaisseau de son père avec la poupe et une hélice. À 10h30, l’émotion atteint les larmes : Hervé Fauve dépose la plaque commémorative sur le navire englouti à côté du sas, l’endroit même où son père et tout l’équipage avaient embarqué pour leur ultime voyage. L’hymne national retentit à plus de 2200 mètres de fond, une première dans l’histoire de la marine française.

Le commandant de la Minerve, l’enfant de Ploërmel :

André Fauve est né à Ploërmel le 22 juin 1935. Son grand-père maternel était le docteur Louis Guillois, maire de Ploërmel de 1904 jusqu’à son décès en 1952, une figure de la ville dont le mandat occupera les deux guerres mondiales. Le père d’André Fauve, prénommé aussi André, était aussi marin. Il avait commandé le cuirassé “ Strasbourg “ pendant la seconde guerre mondiale.

En 1955 et pendant 3 ans, André fauve fréquente l’école navale : l’école militaire qui forme les officiers de la marine française à Lanvéoc dans le Finistère. Il fait ensuite son choix pour les bateaux noirs (les sous-marins). En 1961, il a 26 ans et obtient le Certificat d’Aptitude à la Navigation Sous-marine. Successivement, il sera affecté sur différents sous-marins : la Flore dès 1961 et pendant 3 ans, puis sur l’Argonaute en 1964 et 1965 et sur le Narval en 1966.

Le 4 avril 1966 va changer son destin : André Fauve, alors Commandant en second, va vivre sa première tragédie, au large de Lorient. Trois matelots, qui tentaient de réparer l’attache d’une antenne, tombent à l’eau. Le commandant Henri Goubelle essaye de porter secours aux marins, mais il sombre avec eux, ce qui porte le nombre des victimes à quatre. André Fauve est nommé commandant de la Minerve le 17 janvier 1968. Dix jours plus tard, c’est la catastrophe au large de Toulon.

Le souvenir et les commémorations :

Depuis 2018, une vingtaine de cérémonies se sont déroulées en France, partout dans le pays où les marins étaient originaires : nombreuses fois à Toulon (Var) le lieu du drame, à Montpelliers (Hérault), à Sainte-Foy-lès Lyon (Rhône), à Saint-Renan (Finistère), à Port Vendres (Pyrénées orientales) ; à Ouveillan(Aude) en mémoire de Marcel Coustal et à Saint-Cuxac d’Aude pour l’inauguration de la place Marcel Coustal ; à Vassy (Calvados) en mémoire de la rue Jacques Malarme ; à Varaigne (Dordogne) pour inaugurer la stèle Christian Nicolas et à La Vernelle (Indre) en souvenir de Gérard Lambert.

l’hommage rendu des Ploërmelais à André Fauve les 21 et 22 janvier 2022. Le vendredi 21 janvier en soirée, Hervé Fauve tenait une conférence retraçant le drame de la Minerve à la salle des fêtes, grâce à la complicité de la municipalité de Ploërmel. Il a présenté son livre, intitulé “Retrouvez la Minerve”, écrit par ses soins après la découverte de l’épave le 21 juillet 2019. Les 293 pages du livre racontent la tragédie et comment un petit garçon de 5 ans apprend la triste nouvelle, que son papa a sombré au fond de la mer…

A l’issue de la cérémonie, Patrick Le Diffon a offert à Hervé Fauve la réplique du lion de Ploërmel, symbole de la Ville. Le Ploërmelais Robert Quéno, ancien sous marinier dont le port d’attache a été Toulon de 1963 à 1991 était très heureux de rencontrer le fils du pacha, fier aussi de lui dire qu’il avait participé aux recherches de la Minerve en 1968.

Le lendemain, samedi 22 janvier, Hervé Fauve et toute sa famille (son épouse, sa soeur, son frère né après le drame et prénommé André comme son père défunt, son oncle, etc), assistent à la cérémonie au monument aux morts, présidée par Patrick Le Diffon, le maire et président de Ploërmel Communauté. Elle réunit un grand nombre de personnalités : le député Paul Molac, les élus, les anciens combattants et porte-drapeaux, un détachement de la marine nationale de Lorient : La PMM Lorient (Préparation Militaire Marine), des anciens sous-mariniers, les commandants de la gendarmerie et de la police municipale et une large population. Après l’allocution de Patrick le Diffon et celle d’Hervé Fauve, des gerbes sont déposées par le maire et la Marine nationale devant la nouvelle plaque commémorative au nom de André Fauve. Elle remplace désormais celle déposée lors de la cérémonie d’hommage du 26 février 1968, offerte à Hervé Fauve par la municipalité. À Ploërmel, une rue porte le nom d’André Fauve.





En 2022, deux autres cérémonies se sont déroulées : le 8 mai à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) : cérémonie d’hommage au quartier-maître Leporcq et dépôt d’une plaque sur le monument aux morts ; Le 18 novembre à Périgueux (Dordogne), hommage au commandant de vaisseau André Fauve et au Lieutenant de vaisseau Bernard Gadonnet commandant en second du sous-marin, en présence des anciens élèves du lycée Saint- Joseph. Un millier de personnes étaient présentes.

Pour se souvenir des 52 disparus : https://hervefauve.wixsite.com/270168minerve/in-memoriam

Les prochaines dates des commémorations :

Le vendredi 27 janvier 2023 à 10h30

L’Amicale des Sous-Mariniers de Toulon et du Var AGASM Rubis déposera une gerbe au Monument National des Sous-Mariniers, en mémoire de l’Accident de la Minerve, du 27 janvier 1968 et de ses 52 victimes. Les Associations patriotiques pourront participer avec leur drapeau ou un dépôt de gerbes. Amicales AGASM associées : Minerve, Saphir.

Le vendredi 27 janvier 2023 à 10h30 : cérémonie devant le monument aux morts de Neuvy-Pailloux (Indre) à la mémoire de Daniel Naas, enfant de Neuvy-Pailloux.

Le vendredi 27 janvier 2023 à 14h30 : cérémonie devant le monument aux morts de Châteauroux (Indre) – place La Fayette à la mémoire de Michel Vaugelade, enfant de Châteauroux

Infos Pratiques :

1) Une nouvelle édition du livre Retrouver la Minerve est sortie en novembre 2022. Elle comprend quelques modifications par rapport à la première édition de juin 2019.

Préfacée par l’ancien Chef d’Etat-Major de la Marine l’amiral Christophe Prazuck, quelques erreurs et inexactitudes ont été rectifiées. Des informations sur les prolongements du drame de la Minerve après la sortie de la première édition ont été ajoutées.

Disponible auprès de votre libraire préféré.

Titre: Retrouver la Minerve – Hervé Fauve et Léonard Lièvre – éditions Konfident

2) Sur France Culture l’émission Une histoire particulière des samedi 18 et dimanche 19 février 2023 sera consacrée à l’histoire du drame de la Minerve. Il s’agit d’une émission en 2 parties de 30 minutes chacune.

3) A bord du sous-marin Flore (série Daphné comme la Minerve), des visites guidées et commentées par d’anciens sous-mariniers sont organisées, au musée de la marine de Lorient (Morbihan).