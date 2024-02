Souleymane Bachir Diagne est un philosophe sénégalais. Professeur de philosophie et de français à l’université Columbia, à New York, et spécialiste de l’histoire des sciences et de la philosophie islamique, il est l’invité des Champs libres le samedi 17 février à 15h dans le cadre des rencontres avec de Grands Témoins.

La démarche de Souleymane Bachir Diagne se développe autour de l’histoire de la logique et des mathématiques, de l’épistémologie, ainsi que des traditions philosophiques de l’Afrique et du monde islamique. Elle est imprégnée de culture islamique et sénégalaise — wolof, sérère, toucouleur, mandingue, diola —, d’histoire de la philosophie occidentale et de littérature et de politique africaine. C’est le mélange — la mutualité — qui décrit le mieux sa philosophie.

Le monde est pluriel, fragmenté et complexe. Pour faire face aux périls du relativisme et de la clôture dogmatique des identités, le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne maintient l’exigence d’un universel à construire dans la tension et le dialogue entre les cultures. Il invite à penser l’Universel comme l’horizon vers lequel tend l’œuvre de civilisation qui doit être la nôtre aujourd’hui.

Une Rencontre organisée en partenariat avec la Société bretonne de philosophie et suivie d’une séance de dédicaces.

