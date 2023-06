Soif de Rennes ou de l’eau à disposition dans la ville pour tous

Rennes met en place un dispositif gratuit d’accès à l’eau potable appelé « SOIF DE RENNES ». L’objectif est de promouvoir la consommation de l’eau du robinet et de faciliter la consommation nomade en diminuant l’usage du plastique. Soif de Rennes s’inscrit dans le plan d’actions mis en œuvre par la Ville pour protéger et prévenir des effets des fortes chaleurs et des canicules.

Le dispositif « Soif de Rennes » permet aux touristes comme aux habitants de la métropole de se ravitailler en eau… sans contrepartie ! L’idée est simple : recenser sur une carte interactive les commerçants partenaires (bars, restaurants, commerces, hôtels…) et les fontaines sur l’espace public. Pour connaître l’ensemble despartenaires, il suffit de se rendre sur le site www.gourdefriendly.green, accessible via un QR Code. Gourde à la main et muni d’un téléphone, il est alors possible de faire le plein d’eau aux fontaines publiques ou chez les commerçants partenaires. Un jeu d’enfant !

Pas de gourde ? Pas de problème ! Dans la continuité du dispositif, des gourdes éco- responsables et de fabrication franco-italiennes siglées « Soif de Rennes » seront en vente prochainement à la boutique de l’Office du Tourisme de Rennes.

Le dispositif « Soif de Rennes » répond à la volonté des visiteurs et des touristes de voyager de manière plus responsable en préservant les ressources en eau en cas d’épisodes caniculaires et en limitant l’usage du plastique en favorisant l’utilisation de la gourde. Côté événementiel, Rennes souhaite introduire les gourdes d’eau siglées « Soif de Rennes » lors des événements qui se déroulent au Couvent des Jacobins. L’objectif est de réduire de manière significative l’utilisation de bouteilles en plastique.