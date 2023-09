Saint-Malo. Avec SimplessPark, les musiques électroniques font résonner les remparts de Saint-Père

Après le succès de la première édition en 2022, Simpless Park revient encore plus fort, samedi 28 octobre 2023 dans les remparts du Fort de Saint-Père, en Ille-et-Vilaine.

Avec ses deux scènes et sa dizaine d’artistes annoncés, le festival Simpless Park compte bien offrir une expérience immersive unique. Cette année, le thème Castle of Madness promet des décors hors du commun, entre décor immersif, pyrotechnie et show son et lumière.

Le Festival SimplessPark souhaite faire découvrir aux Malouins la musique électronique mais aussi partager le goût de la musique aux plus jeunes en organisant un festival pour les centres de loisirs environnants : SimplessPark for Kids, le vendredi 27 octobre, veille du Festival.

Parmi les divers artistes présents le samedi 28 octobre 2023, on retrouve en tête d’affiche ASDEK. Très influencé par les sons des clubs, le jeune Parisien joue sur des rythmes UK house, bass house, hip-hop et techno pour créer un son distinctif authentiquement frais. Poussé à fusionner ses influences musicales de manière nouvelle, ASDEK a sorti avec plusieurs labels tendances : Confession, Barong Family, Insomniac. Il a également reçu le soutien de nombreuses stars comme DJ Snake, Oliver Heldens, Tchami, Malaa, Jauz, Habstrakt…

Dans le line up de cette année, on retrouve Tatie Dee, Floorfillers, Klud, Victor Fash, Étienne Nogues et bien d’autres artistes sélectionnés lors des tremplins.

« Brrr », Vladimir Cauchemar, ASDEK, Laylow, Rim’K

« Autopilot », Victor Flash, Club Azur

« Take me up », Purple Wave, Tatie Dee

Infos pratiques :

Vendredi 27 octobre : SimplessPark for Kids

Samedi 28 octobre de 16h à 2h : SimplessPark 2023

Fort de Saint-Père, Chem. Bertrand du Guesclin, 35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

19,99€ Fan SPK

21,99€ Prévente

23,99€ Tarif normal

25,99€ Dernière chance