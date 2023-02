Fougères. De la sexualité des orchidées, un exposé jubilatoire

De la sexualité des orchidées est un exposé jubilatoire de Sofia Teillet qui visite les secrets d’une biologie du monde végétal aussi surprenante que truculente. Avec plus de 83 millions d’années, et comptant entre 35000 et 40000 espèces, l’orchidée a développé un système de reproduction exceptionnel. A découvrir à Fleurigné près de Fougères le 3 février.

De la sexualité des orchidées est une conférence-spectacle au cours de laquelle Sofia Teillet, comédienne déguisée en maitresse de conférence, disserte autour de la reproduction de l’orchidée : comment le pollen passe du sexe masculin au sexe féminin. Pour illustrer l’inventivité des moyens de survie de la faune et de la flore, Sophie Teillet opère quelques digressions et évoque le modèle amoureux de la baudroie abyssale ou encore la vanité du tyrannosaure. Au final, ce texte est aussi une manière d’aborder avec beaucoup d’humour et de décalage la façon d’être au monde des… humains.

Après une analyse détaillée de cet acte d’apparence simple, mais s’avérant être une opération complexe et technique, se posent les questions sur l’avenir de la graine. Comment germera-t-elle ? Sa relation symbiotique avec un champignon doit-elle être appelée parasitisme ? La symbiose existe-t-elle ? Et la baudroie abyssale dans tout ça ?

Une batterie de questions peut se poser en observant le vivant. Et au fond, tout ce dont la science est à peu près sûre, c’est que tout naît d’un accident.

“De la sexualité des orchidées est un spectacle né de mon envie, en tant que comédienne, de travailler une forme solo, légère techniquement, partiellement improvisée, pouvant être jouée en dehors des salles de théâtre, et avec comme seul partenaire le public. C’était initialement comme un « exercice » pour moi.

Comme matière de travail, j’avais choisi la reproduction végétale. Alors un monde s’est ouvert, et l’orchidée s’est imposée comme fleur de référence. Le sujet m’a passionnée, la recherche est devenue un gouffre joyeux, le spectacle a grandi. L’observation approfondie d’un être radicalement différent, mais ayant comme point commun avec nous d’être « vivant », m’a semblé être un angle de lecture riche et inhabituel pour observer notre façon d’être au monde.

Tout est « vrai » dans cette conférence. Mes recherches ont été faites de littérature scientifique. Mais c’est une vérité d’une autre nature que la vérité scientifique. C’est une vérité dont mon statut d’artiste me permet d’en revendiquer la subjectivité.”

De la sexualité des orchidées vendredi 3 février à 20h30, Salle des Fêtes de Fleurigné, 29 avenue Bretagne, 35133 Fleurigné. Durée : 45 minutes, dès 15 ans. Réserver ici votre billet.

Sophia Teillet

Conception et écriture : Sofia Teillet

Production: : Camille Bono / L’Amicale

Collaborateur artistique : Charly Marty

Ingéniosité et entraide précieuse : Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer.

Remerciements chaleureux : Charlotte Ducousso, Frédéric Ferrer, Marion Le Guerroué, Marius Schaffter, Jérôme Stünzi, Marine Thévenet et Le Limonaire.

Coproductions : Scène Nationale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de Château- Gontier, l’Atelier 210 Bruxelles (BE)

Avec le soutien du Théâtre de Poche, scène de territoire pour le théâtre / Bretagne romantique et Val d’Ille – Aubigné et la Maison folie Wazemmes, Lille, Le Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris