L’Université Rennes 2 présente sa saison 2023-2024

Le service culturel de l’université Rennes 2 lancera sa saison jeudi 14 septembre 2023. Après les discours officiels, un concert d’Emie Baron, une des lauréates du tremplin de l’année dernière, ouvrira le bal de l’année 2023-2024. Unidivers a rencontré Sarah Dessaint, responsable du service, afin de découvrir les tenants et aboutissants d’une saison riche de propositions.

Cette année, les objectifs du service culturel de Rennes 2 sont réaffirmés : proposer une saison culturelle et des créations artistiques qui complètent la formation des étudiants et étudiantes de Rennes 2. Avec un campus aux formations diverses – sciences humaines et sociales, langues, sport et arts – comme scène principale, l’idée est de créer un lien entre les disciplines enseignées et les créations au programme. La saison culturelle veut aussi s’adresser au public extérieur à l’université, notamment aux habitants du quartier où il est implanté, le quartier Villejean. Chaque proposition souhaite répondre autant à l’ADN de l’université qu’être ouverte à toutes et tous.

Sarah Dessaint, responsable du service culturel Rennes 2

Pour ce faire, le service culturel de Rennes 2 opte pour la pluridisciplinarité et la transversalité : théâtre, musique, danse, expositions d’arts visuels ou bande-dessinée. L’idée est d’articuler chaque proposition en cohésion avec les autres. La pluridisciplinarité permet plusieurs entrées dans le monde de la culture et la transversalité de ne pas enfermer les propositions dans une catégorie spécifique. Sont ainsi proposées différentes formes d’art en une création dans l’optique de mélanger les public. « On tient quant même à ce que notre programmation soit reconnaissable artistiquement. C’est une satisfaction quand c’est le cas et c’est ce qu’on espère cette année », souligne Sarah Dessaint, responsable du service culturel de Rennes 2.

Au total, plus de 70 projets et créations forment une programmation riche et variée, mais aussi équilibrée. Retrouvez des projets annuels comme les Mardis de l’égalité, notamment avec un concert dessiné de Charlotte Sohy le 26 septembre, et des partenariats fidèles avec des festivals du cru comme Elektroni-k et Waterproof ou encore le concert des étudiants du Pont supérieur. Et comme les saisons précédentes, « notre programmation aborde les questions d’égalité, d’écologie ou d’émancipation ». Ces thématiques seront notamment à retrouver dans l’exposition photo Océan Plastique de Mandy Barker, visible jusqu’au 8 décembre, qui tend à éveiller les consciences autour de l’accumulation des déchets. Le 21 novembre, une table ronde portera quant à elle sur « Paroles et portraits de femmes : des mots sur des maux » et traitera d’inégalité.

Au second semestre, deux thématiques principales ont nourri la programmation : le désir de janvier à mars 2024 et le tissage et le métissage « qui a à la fois une portée très pragmatique, la broderie, et le tissage dans le matériel, et à la fois une portée symbolique, c’est-à-dire le tissage culturel ou linguistique », précise Sarah Dessaint.

500+, série SOUP © Mandy Barker

La problématique de l’inégalité se prolonge au delà des Mardis de l’égalité puisque la programmation est entièrement paritaire. Elle-même sensible aux questions d’égalité, Sarah Dessaint tient à ce que le programme reflète ses objectifs personnels. « Le système induit une surreprésentation des hommes, c’est donc un effort d’équité à rétablir. » Et à l’argument souvent avancé par certains progammateurs qu’il faut privilégier le talent à l’égalité, elle répond : « Il y a pleins de femmes talentueuses dans tous les secteurs, il faut aller les dénicher et les valoriser ». Toutes les expositions d’arts visuels seront par exemple des créations féminines, la responsable du service culturel estimant que c’est un domaine où les femmes sont particulièrement peu représentées.

Toujours dans une démarche d’inclusion, un des grands projets du service sera le mélange des acteurs sur le campus : les étudiants, le personnel de l’université et les habitants du quartier. L’université a initié un projet avec l’agence Sensible, une agence d’ingénierie culturelle dont la mission est de faire des projets collaboratifs en immersion dans son territoire d’implantation. L’agence est arrivée en « nichage » dans les locaux de la fac en début de saison et pour une durée de 5 mois. Une cartographie sensible du campus vu par différents membres du quartier de manière subjective sera créée dans les mois à venir. « L’objectif, c’est de faire ces cartes en impliquant la communauté et mettre en regard la perception des utilisateurs du campus et celle des habitants du quartier. » Un temps de restitution aura lieu en janvier 2024 afin de découvrir les créations sensibles et les conclusions faites. En plus de l’agence et du service culturel, des étudiants seront mis à contribution dans la réalisation d’entretiens ou des cartes. « L’idée est d’induire une réflexion sur le vivre-ensemble dans le quartier. » Par la suite, le projet pourrait se poursuivre avec une cartographie sensible de Villejean.

La thématique de tissage et métissage du second semestre de la saison prolonge cette démarche. Le service culturel de Rennes 2, en phase de devenir l’opérateur culturel de Villejean dans le cadre du conventionnement du territoire, aimerait multiplier les projets en lien avec les habitants du quartier. Cette dynamique révèle l’envie toujours plus forte de mixer les publics et d’être en communication avec les acteurs sociaux du quartier dans le but de développer plus amplement le dialogue.

Rendez-vous au Tambour jeudi 14 septembre 2023, à 18 h, où la soirée de présentation débutera avec l’introduction politique de Bruno Elisabeth, le nouveau vice-président du service culturel de Rennes 2. Elle sera suivie de la présentation de Sarah Dessaint avant de laisser place au concert d’Émie Baron, l’une des lauréates du Tremplin de l’Université Rennes 2. La soirée se terminera par un temps informel, l’occasion de poser des questions et de discuter avec les artistes présents.

Infos pratiques

Service culturel – Université Rennes 2

Bâtiment O – 1er étage

Place du recteur Henri Le Moal – CS 24307

35043 Rennes cedex

02 99 14 11 47 – s-culturel@univ-rennes2.fr