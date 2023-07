Séné Morbihan. Fabienne Le Pajolec ouvre la galerie d’art Stal-Arzoù

Stal-Arzoù, dans la commune de Séné, est une galerie d’art associative créée par la mosaïste Fabienne Le Pajolec. Elle a ouvert ses portes en février 2023. Son objectif est de promouvoir des expressions artistiques contemporaines en accueillant des expositions permanentes ou temporaires d’artistes aux différents talents.

La galerie Stal-Arzoù a une dimension sociale. Elle accueille des peintres, des sculpteurs, des photographes, des graveurs sur bois et sur métal, des mosaïstes, des potiers, des spécialistes de la céramique et du raku, etc. Pour exposer, tous ces artistes sont sélectionnés pour la qualité de leur travail. La galerie est aussi un lieu de rencontres entre le public et les artistes. Ces derniers ont aussi la possibilité d’organiser des permanences à la galerie et aussi des ateliers pour partager leur savoir-faire avec les visiteurs et leur transmettre le goût de l’art.

Stal Arzou est implantée dans un quartier en émergence au sein de Poulfanc à Séné, situé au Nord de la commune de Vannes.

A l’intérieur de la galerie

Portrait de la créatrice de la galerie Stal-Arzoù

Fabienne Le Pajolec

Bretonne de naissance, la mosaïste de 58 ans aujourd’hui, s’est toujours passionnée pour les activités manuelles. Elle aime les arts plastiques et l’artisanat d’art.

Au début de sa carrière, elle se forme à diverses activités artistiques, mais son truc à elle, c’est la mosaïque contemporaine. Alors en 2015, elle entame une reconversion et entreprend une formation de mosaïste d’art contemporain. Elle explore alors sa sensibilité artistique et apprend à maîtriser les différentes techniques traditionnelles.

Fabienne Le Pajolec

Aujourd’hui, Fabienne le Pajolec taille la pierre et le verre artisanal à la marteline sur un taillant. Ces outils, utilisés depuis l’antiquité romaine, lui font découvrir ce savoir-faire ancestral et pour l’artiste il s’agit d’une révélation et d‘un véritable coup de cœur. Chaque fragment de marbre ou de verre est taillé et ajusté pour former la base artistique de ses œuvres.

Les mosaïques réalisées mettent en valeur la richesse et la noblesse de la pierre. Les matériaux qu’elle travaille sont différents et surprenants : du marbre, des perles, du schiste, de vieilles ardoises usées, du verre, et même du béton. Ils s’assemblent entre eux, se mêlent pour créer l’harmonie et invitent à alterner les tons mats et les tons brillants. Pour Fabienne le Pajolec, s’épanouir et s’accomplir passe par le travail de ses mains avec lesquelles elle façonne et crée des objets. Ses mosaïques font partie de collections particulières en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, Mexique. Pour son oeuvre la Planète de Feu, elle a reçu le prix Artistique au 23e salon de l’Esart Gallery de Barcelone en Espagne.

La Planète de feu

Toutes les réalisations de Fabienne Le Pajolec sont des pièces uniques où se mélangent des formes géométriques, des contrastes et des vides. Suivant l’éclairage et aussi l’endroit d’observation du visiteur, les effets sont autrement, souvent féeriques, toujours graphiques et surtout très surprenants ! Fabienne Le Pajolec participe à des expositions individuelles et collectives et expose en permanence à la galerie associative Stal-Arzoù

Les expositions

Une rencontre inédite et conviviale s’est déroulée le vendredi 7 juillet 2023, organisée par la Galerie Stal Arzoú : la peintre de Baden (56) Ely Ondre a animé une conférence devant un public attentif. L’artiste a fait découvrir son monde silencieux, celui des personnes malentendantes, qu’elle traduit dans ses peintures avec une multitude de couleurs, de collages et de croquis. Elle a partagé son carnet de voyage Des mots pour le dire, dans lequel elle exprime le bouleversement de sa vie et la révélation qui l’a libérée.

Ely Ondre

Coup d’oeil sur quelques artistes du moment qui exposent à la galerie associative : des oeuvres très différentes, mais toutes aussi passionnantes et surprenantes les unes que les autres :

Les œuvres d’ Ely Ondre et son carnet de voyage sont actuellement exposées à la galerie Stal Arzoù : une série de peintures inspirées et réalisées après son voyage dans le désert marocain. Elle propose une balade entre ses tableaux : Lettres hébraïques contemporaines, toiles à l’huile, à l’acrylique, des collages, des techniques mixtes, etc.

Ely Ondre

Le photographe Christian Houeix expose aussi en ce momentParéidolie, l’art de voir des visages à partir de symétrie. Sa paréidolie est une recherche d’apparitions par symétrie à partir de photographies d’arbres et de fumée d’encens. L’artiste projette son propre imaginaire, mais chaque individu peut distinguer autre chose. Les visiteurs regardent d’abord la photo et chacun est libre de voir ce qu’il veut, c’est le but ultime !

A découvrir jusqu’au 11 août 2023

Nouvelles créations de Sigi Fougères à découvrir dés à présent à la galerie Stal-Arzoú

Siglinde Fougères est architecte de profession. C’est dans les années 90 qu’elle se passionne pour l’encadrement. Ensuite, elle découvre la céramique et ses techniques qui sont une vraie révélation pour la créatrice. En 2019, elle s’installe dans le Morbihan et décide de créer son entreprise afin de se consacrer entièrement à ces deux activités. Aujourd’hui, elle expose ses rakus et ses dernières créations : les bijoux en porcelaine

Siglinde Fougères

Les dessins de Daniel Lambert

Le dessinateur crée le Petit Bonhomme, le cousin moderne du Monsieur Hulot de Tati ou des glorieux héros de Sempé. Ce personnage attachant évolue souvent sous la bienveillance d’une lune à la rondeur et la blancheur protectrices. Chaque dessin est une micro aventure du Petit Bonhomme et de sa complice. C’est l’absurdité et l’humour des situations qui guident le trait de Daniel Lambert.

Daniel Lambert

Infos pratiques

Galerie d’art : Stal-Arzoù, 21 rue d’Alsace – Le Poulfanc à Séné (56)

Horaires :

Mercredi au vendredi : 10h30-12h30 et 14h30-18h

Samedi : 10h30-12h30 et 14h30-18h30

Contact : 06 19 33 56 24 ou Stal.arzou@gmail.com