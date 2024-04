La Réserve naturelle des marais de Séné dans le Morbihan expose Plumes d’humour depuis la mi-mars et jusqu’au samedi 15 juin 2024. Elle met à l’honneur les œuvres de l’aquarelliste, l’explorateur, le naturaliste et le militant qu’a été Alexis Nouailhat, disparu en 2021.

La réserve de marais de Séné (56)

La réserve des marais de Séné est un lieu de découverte et de rencontre de la nature qui possède une quantité importante de données scientifiques. A travers elle, la municipalité de Séné montre son grand objectif de protéger l’environnement et de lui donner une dimension correspondant aux enjeux de préservation.

Alexis Nouailhat était un grand défenseur de la nature. Il avait tissé des liens forts avec le territoire du Golfe du Morbihan. Il laisse derrière lui une œuvre grandiose humoristique, poétique et d’une originalité sans égal. Il était à la fois illustrateur pour les éditions Glénat, Milan et Gallimard ; pour les revues Wapiti, Insecte, La Salamandre ; pour des associations de protection de la nature telles France nature environnement et La Ligue pour la protection des oiseaux et aussi pour ses 400 cartes postales sur la nature éditées à compte d’auteur ! Ses aquarelles de terrain et ses espiègles portraits d’espèces demeurent les témoins de son amour immodéré pour la nature.

Alexis Nouailhat

L’exposition Plumes d’humour reflète, d’une part, la volonté de la mairie de Séné de faire connaître la richesse du patrimoine et de la faune présente dans les marais : visites des mares ; oiseaux équipés de GPS ; connaissances sur les amphibiens, et d’autre part, l’occasion de découvrir les illustrations d’Alexis Nouailhat qui montrent les oiseaux et les animaux de façon ludique.

De gauche à droite : Laure Maugendre, la conseillère chargée de la réserve, Sylvie Sculo, la maire de Séné et Guillaume Gélinaud le conservateur de la réserve.

Alexis Nouailhat (1966-2021), originaire de Lyon, a été le tout premier étudiant à s’inscrire à l’école d’illustration en 1984. Il y a développé son goût pour l’aquarelle, l’illustration naturaliste et le dessin humoristique. Après l’obtention de son diplôme en 1987, il fait deux années de service civil à la Fédération Rhône Alpes de Protection de la nature (FRAPNA) à Grenoble dans l’Isère. Cela lui permet de travailler avec les réserves naturelles, les parcs régionaux, nationaux, les muséums d’Histoire Naturelle et toutes les structures d’éducation à l’environnement.

Après sa formation, il se lance dans la réalisation d’une longue série de carnets de voyage, car il traverse tous les continents : l’Europe, l’Afrique, Madagascar, le Yémen, l’Amérique du Sud, la Patagonie, le Canada, l’Arctique, l’Inde, le Népal, l’Australie, la Tasmanie, les Terres Australes et Antarctiques Françaises. Ses aquarelles ont été exposées dans de nombreux salons en France comme à l’étranger. Son objectif est de profiter avec ses aquarelles naturalistes de terrain de la diversité biologique et humaine, des différentes cultures qu’il rencontre lors des voyages. Cette diversité, le public la retrouve dans son travail avec aisance et humour lorsqu’il s’agit par exemple d’animaux qui normalement inspirent la peur. Son style demeure très réaliste pour illustrer des ouvrages scientifiques.

Il collabore avec des associations sur les thèmes de la protection de la montagne, de l’agriculture biologique, des médecines alternatives, du théâtre. Deux mois avant son décès, (survenu brutalement et retrouvé le 2 mai 2021 sous le pont du barrage du Sautet à Corps en Isère), et après avoir tant voyagé, Alexis Nouailhat était revenu dans les Hautes-Alpes à Saint-Bonnet-en-Champsaur où il animait un atelier-galerie et exposait ses aquarelles de terrain et ses paysages de montagne. Il venait de publier son dernier album titré Aquarelles autour d’Embrun, certainement le plus abouti ! L’album rassemble ses dessins et ses aquarelles sur l’Embrunais, des plus anciens aux plus récents datant du mois de mars 2021

Plumes d’humour, l’exposition offerte par Alexis Nouailhat à la Réserve naturelle de Séné, est comme toutes ses expositions, une belle leçon de zoologie qui prouve que la pédagogie et l’humour s’accordent très bien ensemble …

INFOS PRATIQUES

Exposition Plumes d’humour d’Alexis Nouailhat

Réserve naturelle des marais de Séné, route de Brouel à Séné (56)

Exposition gratuite.

Visible aux horaires d’ouverture de la réserve naturelle de 14h00 à 19h00.

Contact : 02 97 66 92 76

Informations et réservations sur le site internet

Facebook – Instagram