Sciences. Pélagie, une histoire de mères et d’enfants en Bretagne

L’une des belles réalisations de ces dernières années en recherche à Rennes est sans aucun doute la création de l’Irset. Cet Institut de recherche en santé, environnement et travail a été ouvert en 2009 et il est porté conjointement par l’Université de Rennes 1, l’Inserm et l’Ecole des hautes études en santé publique. Il dispose de multiples partenariats universitaires et hospitaliers en métropole et aux Antilles.

Implanté sur Villejean, ses locaux s’élargiront encore en 2023 pour accueillir les 350 chercheurs et personnels administratifs et techniques. Sa création doit beaucoup à un chercheur de talent, de surcroit visionnaire, Bernard Jegou, trop tôt disparu. Rassembler dans un projet de cette ampleur autant d’acteurs de la recherche, convaincre les institutions du bien-fondé d’une telle démarche, trouver les financements nécessaires à sa fondation, est tout simplement une gageure. Le pari a ici été tenu.

L’Irset est une structure de recherche unique en France par son envergure et ses thèmes de recherche, tous en prise avec des sujets particulièrement critiques pour l’avenir, de la santé au travail (troubles musculo-squelettiques, facteurs psychosociaux…) à la santé environnementale (expositions à des perturbateurs endocriniens, aux agents chimiques et microbiologiques…).

C’est donc un tout petit coin du voile sur ces activités que nous allons lever avec Charline Warembourg, chargée de recherche Inserm à l’Irset. Elle va tout nous dire en effet sur Pélagie, une étude lancée voilà 20 ans en Bretagne. Une longue histoire donc, or raconter des histoires à travers des entretiens avec des chercheuses et des chercheurs de toutes disciplines, les écouter exprimer leurs motivations, leurs passions, parler de leurs rencontres, de leurs travaux, tel est l’objet de Voyages extraordinaires dans le monde des sciences, une série d’émissions créée par Jean-Louis Coatrieux, lui-même chercheur, et co-animée par Félix Boulé.

Informer, faire découvrir ces mondes qui dessinent ceux de demain, motiver les jeunes, filles et garçons, à s’engager sur ces chemins en toute liberté, voilà ce que nous cherchons avec ces Voyages. Des entretiens en co-diffusion Radio laser / Unidivers.fr.

Dessin de Loïc Gosset

Il est temps maintenant de partir avec elle à la découverte de ce que sont l’épidémiologie et bien d’autres choses. Ainsi, savez-vous à quoi correspond une cohorte ? Celle de Charline et de l’équipe Elixir à l’Irset s’intitule Pélagie et concerne les mères et les enfants de Bretagne (soyons modestes, 3421 femmes enceintes et enfants). Pourquoi une telle étude ? Comment se met en place un tel projet ? Avec quels partenaires ? Quelles en sont les règles légales ? Comment se fait le recrutement des volontaires ?

Et comment travaille-t-on dans Pélagie ? Quelles sont les données collectées ? Où sont-elles stockées ? Qui y a accès ? Comment sont-elles protégées ? Quelles méthodes pour les analyser ?

Impossible d’éviter bien entendu des questions sur lesquelles Pélagie a peut-être déjà répondu et sur leurs conséquences en pratique. Des recommandations pour les pouvoirs publics et les usagers, des interdictions de produits… ?

L’étude Pélagie se poursuit… pour analyser le rôle des polluants chimiques sur notre santé cardiovasculaire et métabolique. Suivez-la !

Bel été à toutes et à tous et rendez-vous en septembre pour de nouveaux voyages !

Quelques liens utiles

www.pelagie-inserm.fr

www.irset.org