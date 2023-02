Sciences. Notre terre par Fractory et Philippe Davy 

La dernière émission Voyages extraordinaires dans les sciences, sur Radio Laser, est un hommage à Jean-Pierre Brun, Professeur à l’Université de Rennes, un des meilleurs géologues de sa génération, spécialiste de la tectonique des plaques, disparu beaucoup trop tôt. Directeur de du laboraoire Fractory, Philippe Davy est spécialiste de la modélisation des systèmes géologiques et environnementaux.

Quand nous nous promenons le jour, que voyons-nous dans les paysages ? Plaines, collines, montagnes, rivières, lacs, glaciers, estuaires… Quand nous levons les yeux la nuit, où nous situons-nous entre les planètes, les étoiles et les galaxies ? Et quand nous creusons le sol, ne serait-ce qu’un peu, que trouvons-nous ? Ce sont tous ces espaces et ces temps derrière et devant nous, leurs histoires en somme, qu’embrassent les sciences de la terre. Bien sûr et comme souvent, puisqu’il faut définir chaque chose précisément pour pouvoir se comprendre, ces sciences emploient des noms savants mais, finalement, pas si savants que ça pour certaines. Si géologie, paléontologie, pétrologie, pédologie, géomorphologie, géodésie demandent quelques éclaircissements, la volcanologie (c’est-à-dire les volcans, les geysers, les fumerolles, les éruptions volcaniques, les magmas, les laves, etc.) et la sismologie (tremblements de terre et propagation des ondes à l’intérieur de la Terre) n’en ont guère besoin tellement ils nous sont familiers.

Les défis du sous-sol. Stockage de déchets, minerais, tunnels, eau et villes souterraines.

En un mot, cette fine pellicule à la surface des continents qui enveloppe notre planète Terre et sur laquelle nous vivons mérite toute notre attention car elle conditionne la vie de tous les organismes vivants. Qualité et quantité des ressources en eau, richesse des sols pour l’agriculture, réserves géologiques, notamment énergétiques et métaux rares, tous ces éléments et beaucoup d’autres sont soumis à une pression toujours plus grande par les activités humaines. Surexploitation des ressources, réduction de la biodiversité, dégradation des milieux posent la question de notre devenir même et celui de toutes les espèces.

Modélisation mathématique de crues et de l’érosion pour l’évaluation des risques.

Philippe Davy, Directeur de recherche au CNRS, ne peut pas nous emmener voyager partout mais il peut déjà nous en raconter beaucoup. Géosciences Rennes, le laboratoire pluridisciplinaire des Sciences de la Terre et de l’Environnement qu’il a dirigé et où il travaille, s’intéresse aux processus géologiques et à l’évolution des surfaces continentales aux échelles de temps longues, ainsi qu’au fonctionnement et à la dynamique de notre environnement naturel sur des échelles de temps humaines. Les questions sociétales sont aussi traitées par le biais de la mise en place des ressources (eau, énergie, minerais), de l’impact potentiel de l’homme sur les milieux (e.g., polluants émergents) et des risques naturels.

Actuel directeur de « Fractory », un laboratoire commun CNRS-Université de Rennes-Itasca, Philippe Davy a reçu le prix Dolomieu du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 2021 de l’Académie des sciences. Spécialiste de la modélisation des systèmes géologiques et environnementaux, il développe des recherches sur la genèse de leur complexité spatiale et sur leur dynamique. Il s’intéresse aux réservoirs géologiques fracturés, aux processus thermo-hydro-mécaniques, à l’érosion des reliefs et aux instabilités fluviatiles.

Nous avions avec nous trois jeunes invités de 3e. Un entretien-bonus a donc été réalisé consacré à leurs questions !

