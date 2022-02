SCIENCES. FLORENCE RAZAN VOUS PRÉSENTE LA MÉCATRONIQUE

Raconter des histoires au moyen d’entretiens avec des chercheuses, des chercheurs de toutes disciplines, les écouter exprimer leurs motivations, leurs passions, raconter leurs rencontres, leurs travaux, tel est l’objet de Voyages extraordinaires dans la science, une série d’émissions co-animée par Félix Boulé et Jean-Louis Coatrieux, lui-même chercheur de niveau international en imagerie médicale. Des rencontres scientifiques en co-diffusion Radio laser / Unidivers.fr.

Notre première invitée 2022 est Florence Razan, Professeure à l’Ecole Nationale Supérieure de Rennes, une école parmi les plus prestigieuses de la République. Florence est une physicienne à l’origine et, titulaire du CAPES à l’université Paul Sabatier de Toulouse, elle part enseigner dans le Béarn. Très vite elle reprend ses études jusqu’à soutenir sa thèse de doctorat d’électronique en 2005 à l’Université de Bordeaux 1. Dès 2006, date de son arrivée à Rennes, outre des responsabilités administratives importantes, elle développe ses propres recherches autour des microcapteurs et de la mécatronique. Ce qui ne l’empêche pas de partir en 2019-2020 comme Professeure invitée à l’université de Canterbury (Christchurch, Nouvelle Zélande).

Florence Razan

Entre-temps, Florence a accumulé une expérience considérable dont elle nous parle avec passion. Si vous ne connaissez pas la microfluidique, la microélectronique flexible, les matériaux viscoélastiques, les ultramicroélectrodes, les « lab-on-chip », la microénergétique, etc. écoutez-la !

Il y a dans ce domaine des enjeux stratégiques majeurs qui se jouent et de nouveaux métiers qui se créent. Technicien(ne), ingénieur(e) ou plus, en physique, chimie, informatique, télécommunications, peu importe, chacun(e) peut y trouver sa place.

*

Micro-glossaire

Capteur multimodal : intégration des observations de natures différentes (optique, mécanique, électrique, chimique…) d’un même processus sur un seul dispositif

Multi-échelle : intégration d’observations ou de modèles d’un système à plusieurs échelles (millimètre et micromètre par exemple)

Mécatronique : domaine de l’ingénierie combinant mécanique, électronique, automatique, informatique permettant de modéliser, concevoir et réaliser des systèmes complets intégrant toutes ces composantes.

Laboratoire-sur-puce (Lab-on-chip) : dispositif intégré rassemblant, sur un substrat miniaturisé, une ou plusieurs fonctions de laboratoire. Ces dispositifs trouvent d’importantes applications dans les études pharmaceutiques et biologiques (ADN, protéines, anticorps…) et le diagnostic clinique.

Microfluidique : domaine de recherche portant sur l’étude du comportement des fluides dans des canaux dont les diamètres sont de l’ordre de quelques dizaines de microns.

*

Jean-Louis Coatrieux est internationalement connu pour ses travaux en imagerie médicale, modélisation de systèmes complexes et intelligence artificielle. Il est aussi écrivain et a publié de nombreux ouvrages (romans, récits, nouvelles, essais, etc.) notamment aux éditions La Part Commune, Apogée et Riveneuve.

Félix Boulé anime sur Radio Laser une autre émission à succès « Et nous, liserons », cette fois littéraire, où il reçoit des autrices et auteurs de tous horizons.