Et le Prix Entrepreneure va à la Biscuiterie Handi Gaspi de Savenay et ses kignons ! Une fort bonne idée : fabriquer des gâteaux à partir de pains invendus.

Tous les deux ans, le prix Eco-visionnaire organisé par Femmes de Bretagne récompense des initiatives menées par des femmes des quatre départements bretons et du département de Loire-Atlantique qui portent des projets, des entreprises ou des associations qui ont un impact social et environnemental, un ancrage territorial fort et une rentabilité économique.

les trois co gérantes de la biscuiterie Handi Gaspi

Ce sont : Katia Tardy, Louise Douillet et Alix Guyot, co fondatrices de la biscuiterie Handi Gaspi à Savenay en loire Atlantique qui ont reçu Le Prix Entrepreneure – Dirigeante. Ces trois ingénieures agro-alimentaires ont créé leur biscuiterie en 2021. Parce qu’en France, d’une part on gaspille 10 millions de tonnes d’aliments par an dont 50 000 tonnes de pain, et que d’autre part le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus élevé que la moyenne nationale, la biscuiterie Handi Gaspi propose ses biscuits Kignon bios issus de pains invendus et fabriqués par des personnes en situation de handicap. Leur objectif est de lutter contre le gaspillage alimentaire et contre le manque d’activité pour les personnes handicapées. Les trois jeunes femmes ont fait le choix de croquer les codes de l’industrie agro-alimentaire. Elles ont souhaité prouver que d’autres modèles plus circulaires et plus solidaires sont possibles !

Chaque matin, l’entreprise fait le tour des boulangeries bio du secteur et achète les invendus pour 50 centimes d’euro le kilo. La biscuiterie Handi-Gaspi est installée dans l’Établissement ou Services d’Aide par le Travail (ESAT) de la commune : il emploie une quarantaine de personnes dont la majorité sont en situation de handicap mental et psychique. Chaque travailleur a sa responsabilité, en fonction de ses capacités. Aujourd’hui la biscuiterie handi Gaspi vend ses cookies dans plus de 500 magasins bio et boutiques Vrac en France.

Handi gaspi avait déjà remporté d’autres prix : les trophées de l’insertion du 44 ; le trophée entreprise citoyenne, un prix national au défi écologique ; un prix décerné aux projets du bassin nazairien ; le Trophée du Développement Durable au salon Serbotel de Nantes et le Grand Prix Diversité et Inclusion organisé par AFL Diversity et Mixity dans les locaux du groupe TF1 le 7 novembre dernier…

Infos pratiques

Kignon, la Biscuiterie Handi-Gaspi, 2 bis Rue Léon Blum à Savenay

site internet

Contact : 06 68 73 16 79