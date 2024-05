Le festival Plages de danse, une rencontre qui a lieu tous les deux ans, est à retrouver du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2024, à Sarzeau dans le Morbihan et dans les communes voisines. Le festival, connu sur le territoire depuis quatorze ans, proposera vingt-deux représentations et espère plus de 8 000 spectateurs

La septième édition du festival Plages de danse est organisée par la municipalité de Sarzeau, en collaboration avec la communauté de communes Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Les organisateurs ont fait le choix de lieux de patrimoines historique et naturel pour le déroulement du festival avec l’objectif de sensibiliser le public sur l’environnement, l’écologie et la nécessité du vivre ensemble. La danse se déploiera avec virtuosité, poésie et engagement sur les places, dans les jardins et dans les lieux magiques qui bordent le Golfe du Morbihan et l’océan, soit les communes de : Sarzeau, Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Le Tour du Parc et Saint-Armel accueilleront une quinzaine de compagnies, dont cinq seront bretonnes. Elles présenteront leurs spectacles et des ateliers chorégraphiques, des formes participatives comme un grand bal, où le public sera invité à danser pour profiter d’espaces de mouvements et de liberté. Cependant, la programmation ne s’éloignera pas des enjeux des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le sport sera mis à l’honneur dans des spectacles où la danse croisera le basket, le roller et la puissance des femmes athlètes.

archives de l'édition de 2022, qui a connu le succès avec 8200 participants

La programmation

Mercredi 8 mai

A 18h : Hall et parvis de l’Hermine.

L’inauguration sera observée avec Pépite, une chorégraphie solaire, vive et enjouée, créée par Isabelle Le Charpentier-Fusco, professeur de danse classique, au Conservatoire Presqu’île de Rhuys. La danse classique entraînera les visiteurs dans un mouvement presque perpétuel avec dix-neuf élèves danseuses du Conservatoire de Sarzeau.

A 20h : Espace culturel l’Hermine

Rave Lucid de La Cie Mazelfreten réunit sur scène dix danseurs et danseuses aux fortes personnalités et issus du monde entier. La synchronisation de ce corps de ballet électro d’un nouveau genre est parfaite. Avec des jeux de bras fascinants, les chorégraphies déploient le monde de la rave, conçue comme une fête ! La compagnie entraîne le public dans un univers étonnant et hypnotique grâce à une gestuelle puissante et millimétrée dans une danse urbaine intense et de haut vol.

Jeudi 9 mai

A 10h : route de la Côte à Saint Armel

Spectacle Ressources de la Cie Flowcus : pour cette version in-situ, les danseurs s’approprieront le paysage et les bords du Golfe du Morbihan. Leur mouvement s’inspire du phénomène des palmiers marcheurs qui ont la capacité de se déplacer grâce à des racines aériennes pour repousser ailleurs. Les interprètes plient leurs corps, dessinent une danse nouvelle, viscérale et organique. La lenteur se déploie dans le mouvement et fédère les corps à travers l’espace. La danse se crée par des déplacements, des entremêlement et des étirements du mouvement avec des ruptures, des chutes et des chaos…

A 11h30 : place de l’Église à Saint Armel

La Cie Azadi et son spectacle Nishike Trio, qui veut dire Soutiens moi, rend hommage aux origines rwandaise du danseur Roméo Lasne. Le trio composé d’un danseur, d’une danseuse et d’un musicien se produit sur une plage, dans la rue ou sur scène. Ils opposent des corps différents mais vont à la recherche d’un équilibre commun. La gravité se mêle à chacun de leurs mouvements. A travers un geste, un membre, la sensation de chute apparaît, parfois brutalement. Elle peut être un chemin de réconfort vers un autre espace : une mélodie, un regard, une fuite…

A15h : Baie du Lindin à Sarzeau

La compagnie Hold up & Co présentera Huellas, un voyage corporel à travers le temps pour une manière d’envisager le futur plus sereinement ! La Cie Hold-Up & Co s’inspire des empreintes du passé pour chercher un mouvement brut simplement lié à la nécessité, en faisant référence aux capacités physiques du chasseur et cueilleur néandertalien habitué à vivre dans une nature non domestiquée. L’acrobatie sert de passerelle pour toucher du doigt nos racines et pour retrouver notre place réelle dans cette longue histoire humaine inter-espèces.

A18h : au Verger de l’Abbaye à Saint-Gildas de Rhuys

La Cie NGC25 est une compagnie de danse contemporaine basée à Nantes (44) depuis 1998. Son spectacle intitulé Kern, dont le nom celtique fait référence au cerf et à ses bois, est incarné par deux danseurs. Le duo sort des contes mythologiques et de l’imaginaire. Majestueux, sensuels et puissants, les deux personnages sont mi-cerfs mi-humains. Ils entament une danse qui célèbre la Nature, la beauté et l’harmonie retrouvées entre deux mondes : celui des hommes et celui des animaux. Le public est plongé dans un rêve enchanté….

A 21h : au Jardin Lesage de Sarzeau

La Cie Simonne Rizzo avec son spectacle Volero rend hommage à la culture gitane et une partie de l’histoire familiale de la chorégraphe. Après des techniques classiques et contemporaines, du jazz, des claquettes et du hip-hop, l’errance du peuple gitan est la dernière source d’inspiration de Simonne Rizzo. Les trois artistes sont plongés dans la quête de cette terre promise avec une complicité humaine et musicale. Volero transporte les spectateurs dans un élan de volupté et de vie, en passant du crescendo du Boléro de Maurice Ravel au chant flamenco de Diego El Cigala.

Vendredi 10 mai

A 11h et à 17h : place des Trinitaires à Sarzeau

La Cie Kivuko présentera son spectacle Rebonds, un match de basket chorégraphique. Dans le cadre art et sport, la chorégraphe franco-américaine Christina Towle a créé cette forme participative mêlant la danse contemporaine, le basketball et la musique électronique. Cette aventure lui a permis de développer la matière chorégraphique-basket avec les élèves danseurs du Conservatoire de Sarzeau mêlés à des danseurs professionnels. La chorégraphie en mouvements crée des fresques visuelles colorées, graphiques et solaires.

A 12h : La Pépiterre à Sarzeau

La Cie La Débordante venue de Pantin (93) jouera Ce qui m’est dû, un dialogue chorégraphique et théâtral où les mots et les gestes portent en un seul mouvement, une prise de conscience et un engagement. Il raconte son histoire à elle. Elle danse leurs questionnements et leur colère. Le duo activiste, artistique et écologique invite le public à ouvrir les yeux en mots et en mouvements rythmés. Le verbe s’incarne dans la danse et le spectateur s’identifie. Le spectacle invite à la responsabilité consciente et à une créativité pour mieux respirer ensemble.

A 19h : cale de Pencadénic à Le Tour du Parc

La Cie Jusqu’à maintenant est un duo chorégraphique qui racontera avec les mots et la danse l’histoire d’une rencontre amoureuse ! D’ici là est une fougueuse confidence dansée et une invitation à rire, à pleurer, à se souvenir et à aimer. Les mots sont accueillants, sincères et invitent le public à participer à cette rencontre. La danse se dévoile et se développe et la musique l’accompagne jusqu’au dernier geste, jusqu’au dernier souffle, jusqu’au dernier souvenir. Chaque spectateur pourra imaginer sa propre histoire, jusqu’à se demander si cette rencontre est réelle ou rêvée.

Samedi 11 mai