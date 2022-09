CENTRE CULTUREL DE FOUGÈRES. UNE SAISON 2022-2023 BIEN REMPLIE !

La saison 2022-2023 du centre culturel Fougères Agglomération est lancée ! Le centre culturel revient avec un programme varié et riche en émotions : cirque, danse, musique, théâtre… Lancement de saison, ouverture de la billetterie, nouveautés de la rentrée… On vous dévoile tout !

D’octobre à mai, 30 à 35 spectacles sont programmés par le Centre Culturel Juliette Drouet de Fougères.

La saison fait la part belle au théâtre et à la musique, sans oublier les autres disciplines comme la danse et les arts de la piste. La programmation est exigeante tout en restant accessible, de nombreuses esthétiques sont représentés afin de susciter la curiosité d’un large public. La saison est également vagabonde et tente d’essaimer à l’échelle de l’agglomération en proposant quelques spectacles hors les murs.

Afin d’étoffer cette programmation, le Centre Culturel Juliette Drouet travaille en partenariat avec différentes structures du territoire et hors territoires.

C’est le cas notamment du Triangle à Rennes et de l’Opéra de Rennes. Des spectacles de ces structures sont proposés au public dans le cadre « des sorties en Bus ». Le travail en réseau c’est aussi celui des « 4 saisons » où 4 centres culturels (Fougères Agglomération, Vitré, Liffré et Saint Aubin du Cormier) s’associent. Le partenariat permet à chaque structure d’avoir des propositions complémentaires pour les publics, il participe à la circulation des spectateurs sur plus de 100 spectacles !

Le Centre Culturel – Fougères Agglomération s’engage dans l’accompagnement de compagnies, de groupes à travers l’aide à la création de spectacles.

Notamment par le biais de « résidences », moments où les artistes peuvent s’investir sur un plateau, accompagnés de technicien.ne.s du spectacle pour créer des laboratoires et des temps d’exploration. Ces fenêtres sur la création et la présence des artistes sur un territoire est aussi l’occasion d’ancrer l’artistique au sein d’une structure, d’une ville, et de permettre la rencontre des publics avec des artistes autrement que par le prisme d’un spectacle en salle. Ces rencontres contribuent à briser le 4ème mur et à créer du lien.

La vie du Centre Culturel ne se limite pas à l’activité des soirs de spectacle, elle réside également dans ses murs qui fourmillent d’activités, ses professionnel.le.s du spectacle et ses artistes qui cherchent, testent, expérimentent, créent pour finaliser un spectacle.

Cinq à sept compagnies sont accueillies par an. Le Centre Culturel fait également quelques apports en coproduction.

Les participant.e.s doivent avoir une expérience du travail du corps et ne pas avoir le vertige. Publics : entre 15 et 25 ans. Spectacle : Tu pourras assister au spectacle “Eternels Idiots” de la Cie El Nucleo le vendredi 24 septembre à 21h. GRATUIT SUR INSCRIPTION AVANT LE 10 SEPTEMBRE

