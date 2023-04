Sainte-Anne-d’Auray. L’association Spectacles Yvon Nicolazic recherche des figurants

L’association Spectacles Yvon Nicolazic lance un appel à volontaires pour devenir acteurs-figurants dans un spectacle son et lumière qui retrace l’histoire d’Yvon Nicolazic au hameau de Keranna à Sainte-Anne-d’Auray, intitulé 1625, le Mystère de Sainte-Anne. Elle organise un casting le 6 mai 2023 pour participer à cette grande aventure humaine au cœur du Morbihan. Sept représentations seront données du vendredi 5 août jusqu’au vendredi 11 août 2023. Unidivers vous dit comment y participer et revient pour l’occasion sur l’histoire de Sainte-Anne et de ses apparitions au paysan breton Yvon Nicolazic dans les années 1620.

Sainte-Anne apparaît à Yvon Nicolazic

Pour plonger au cœur de la Bretagne du XVII e siècle et contribuer au partage de l’histoire de Sainte-Anne d’Auray, l’association Spectacles Yvon Nicolazic, présidée par Gwénaël Le Yondre, organise chaque été un spectacle en plusieurs représentations retraçant les apparitions de la mère de la Vierge Marie au hameau de Keranna. Croyants ou non croyants, la magie du son et lumière fonctionne formidablement bien !



Samedi 6 mai 2023 à partir de 14h30, l’association organise les retrouvailles des membres et des bénévoles au théâtre de verdure de Pont-er-Groah. Unique dans le Morbihan, il est appelé à devenir un haut lieu culturel régional qui accueillera d’autres spectacles de théâtre vivant, des concerts, des expositions. Pont-er-Groah offre une scène grandiose en pleine nature qui permet de reconstituer entièrement le village de Keranna du XVII e siècle. « Les bénévoles seront accueillis par moi-même. Je serai accompagné par notre metteur en scène, le Père Frédéric Fagot », explique Augustin Gros, le vice-président de l’association. Plusieurs rôles sur scène étant à pourvoir, un casting se déroulera pour répartir les différents rôles et voir avec les participants et les nouveaux candidats quels rôles ils souhaitent jouer. L’association qui commence ses répétitions en profitera pour présenter le spectacle, son scénario et la vie de l’association.

En 2022, pendant une heure et demi, 600 visiteurs ont découvert chaque soir l’histoire de Sainte-Anne en une vingtaine de tableaux grâce à une centaine de bénévoles.

Sainte-Anne était l’épouse de Saint-Joachim, les parents de la Vierge Marie, mère de Jésus le rédempteur. Anne était juive et vivait à Séphoris près de Nazareth, en Galilée, puis à Jérusalem, en Judée. Le culte de Sainte-Anne grandit en Orient dans le rayonnement de la Vierge Marie, dans le mystère de sa Conception Immaculée, de sa Nativité et de sa présentation au Temple. Le 26 juillet marque l’anniversaire d’une basilique à Constantinople (Actuellement Istanbul en Turquie) élevée en l’honneur de Sainte-Anne au VIe siècle. Sainte-Anne est vénérée dans les basiliques, les églises et les chapelles à Rome, au Vatican, à Jérusalem, au Québec, au Congo, en Asie, en Birmanie et à Ceylan. Le premier sanctuaire français dédié à Sainte-Anne fut à Apt dans le Vaucluse au 11e siècle, puis à Vannes dans le Morbihan au début du 15e siècle. Sainte-Anne devient la Sainte patronne de la Bretagne. Les églises bretonnes ont leurs statues de Sainte-Anne et nombreuses sont les chapelles, nombreux sont les villages et les lieux-dits placés sous son vocable. Les Bretons, au fil des siècles, ont instauré de nombreux pardons dont le plus important est celui de Sainte-Anne-d’Auray (56).

Au XVII e siècle, la commune de Sainte-Anne d’Auray dans le Morbihan n’existait pas ! Seul un hameau Keranna (Ker Anna), appartenant à la commune de Pluneret, était composé de sept métairies en pierres et toits de chaume entourées de champs et de landes où vivait une cinquantaine de villageois. La famille Nicolazic en occupait une d’entre elles : Kerloguen. Leur ferme se trouve sur les traces d’une chapelle détruite qui avait été construite au VIe siècle dédiée à Sainte-Anne, sans que personne ne le sache. À l’époque de la chapelle, même le hameau n’existait pas.

Yvon vient au monde à Pluneret le 3 avril 1591 dans le foyer de Jean et Jeanne Nicolazic, née Le Thominec. Yvon travaille la terre comme ses parents, ne sait ni lire, ni écrire et ne parle que le breton. Respecté, charitable, pieux et aimé de tous, Yvon Nicolazic épouse en 1618 Guillemette Leroux quand il a 27 ans, mais le couple rencontre des difficultés pour avoir des enfants. Il vit dans une large maisonnée avec un autre couple : la sœur d’Yvon et son mari et avec quelques domestiques. Yvon continue de cultiver sa terre. Dans un de ses champs au Boncenno, il remarque la difficulté des bœufs à entrer avec la charrue et leur refus au labour dans ce champ. A cet endroit, le père Nicolazic avait retiré des pierres pour construire une grange, quinze ans plus tôt sans avoir connaissance d’une ancienne chapelle sur le lieu !

Guillemette Nicolazic

La maison Nicolazic : détruite par un incendie, elle a été reconstruite à l’identique en 1900

A la place de cette statue dans le terrain de la maison, se trouvait la grange où plusieurs apparitions ont eu lieu



L’intérieur de la maison

L’intérieur de la maison

En août 1923, après une bonne journée de labeur et à la tombée de la nuit, Yvon mène ses bœufs à l’abreuvoir quand soudain il aperçoit un point lumineux qui prend de l’ampleur et éclaire son chemin. Une autre fois, une dame blanche tient un flambeau qui le précède et le conduit. Le phénomène se produit à la fontaine, à la grange, sur la route de Pluneret, souvent au champ Boncenno et plusieurs fois pendant presque une année, avant que le paysan se confie à Louis Leroux, son beau-frère. Celui-ci avoue être témoin des mêmes apparitions.

Le 25 juillet 1624, la dame apparaît à nouveau s’adresse à Yvon Nicolazic et se présente “Me zo Anna, mamm Mari, Je suis Anne, mère de Marie.” Le 5 mars 1925 la même voix lui explique “Une chapelle dédiée à mon nom existait avant, ici à Boncenno. Elle a été détruite il y a 924 ans et six mois. Dites à votre recteur (Sylvestre Rodoué) qu’il faut reconstruire la chapelle au plus vite et en prendre soin. Dieu souhaite qu’elle m’honore.” Le mystère commence à s’éclaircir et dans la soirée du 7 mars 1625, Sainte-Anne apparaît une nouvelle fois et demande à Yvon Nicolazic d’aller avec son beau-frère Louis Leroux et ses voisins suivre le cierge mystérieux jusqu’à son champ du Boncenno. Un instant plus tard, les paysans creusent la terre et déterrent au pied du flambeau une vieille statue en bois d’olivier. Le culte de Sainte-Anne se développe alors sur le site de la découverte et une chapelle est construite. La première cérémonie religieuse se déroule le 26 juillet 1625 par l’évêque de Vannes (56).

Découverte de la statue en bois de Sainte-Anne datant du VI e siècle









En 1628, un oratoire est construit à la place de la première chapelle devenue trop petite. La même année, Guillemette Nicolazic met au monde son premier enfant Sylvestre, qui sera prêtre. Le couple aura ensuite trois autres enfants : Jeanne en 1630, Yves en 1636 qui n’a vécu que huit mois et Julien en 1640 mort à l’âge de trois ans. La famille quitte le village de Keranna pour laisser toute la place à Sainte-Anne et aux nombreux pèlerins. Yvon Nicolazic meurt le 12 mai 1645 à l’âge de 54 ans. Il est inhumé le lendemain dans la chapelle à proximité du lieu où Sainte-Anne l’avait guidé pour découvrir sa statue de bois. Guillemette son épouse meurt un mois plus tard, en juin 1645 à l’âge de 48 ans.

La fontaine miraculeuse de Sainte-Anne à été construite en 1660 puis reconstruite en 1898 à l’emplacement de la première apparition à Yves Nicolazic. Cette fontaine compte une piscine où les pèlerins viennent boire ou se laver. Elle est surmontée d’une statue d’Anne avec Marie.

La fontaine (l’abreuvoir à l’époque) : endroit de la première apparition

La première pierre de la basilique est posée le 7 janvier 1866 et sa construction se termine en 1874. La basilique est consacrée le 8 août 1877. Elle est de style néo-gothique avec des motifs renaissance.

Le 20 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, Sainte-Anne devient la patronne de la Bretagne. Le mémorial est inauguré en 1932 et la paroisse de Sainte-Anne-d’Auray est créée le 1er août 1937. La commune de Sainte-Anne-d’Auray est créée le 23 Février 1950. Le Pape Jean-Paul II vient à Sainte-Anne-d’Auray le 20 Septembre 1996. Yvon Nicolazic devient en 2015 le saint patron des agriculteurs et une statue est érigée à côté de celle de Sainte-Anne.

Le mémorial



Le pape Jean-Paul II à Sainte-Anne-d’Auray en 1996







Infos pratiques

Si vous souhaitez rejoindre l’association Spectacles Yvon Nicolazic, vous pouvez vous inscrire sur son site internet ou la contacter par mail : spectacle.asyn@gmail.com.

Casting : samedi 6 mai 2023 au théâtre Pont-er-Groah à Sainte-Anne-d’Auray (56)

(derrière la basilique)

Représentations à partir du vendredi 5 août jusqu’au vendredi 11 août 2023 (Attention : pas de représentation le mercredi 9 août) :

Ouverture de la billetterie sur place dès 20h.

Ouverture des portes du théâtre à 22h.

Début des représentations à 22h30.

La maison Nicolazic est ouverte

Tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 7 octobre 2023

Pendant la période hivernale, sur demande à l’accueil du sanctuaire au : 02 97 57 68 53