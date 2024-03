À Saint-Servant-sur-Oust, dans le Morbihan, aura lieu la première édition de la Saint Patrick ! Pour l’occasion un concert sera organisé le samedi 16 mars 2024 à la salle des fêtes et trois groupes de musiciens seront conviés. À la tête de l’organisation, l’association Les Foustivités présidée par Corentin Danet, qui gère chaque année le Festi’Val de l’Oust.

les membres des Foustivités

La saint Patrick est l’une des rares fêtes qui ne demeure pas cantonnée à son pays d’origine. Elle s’est expatriée dans tous les pays où se sont installés jadis les Irlandais qui fuyaient la famine. De part sa proximité, la France et surtout la Bretagne représentait donc une terre d’asile pour les Irlandais au XVI e siècle : la traversée en bateau ne durait que quelques jours.

Chaque 17 mars, jour férié en Irlande depuis 1903, le pays est à l’honneur et fêté à travers le monde avec des parades, des danses et des chants. On honore l’anniversaire de la mort de Saint Patrick (385-461) un missionnaire chrétien, Maewyn Succat de son vrai nom. Saint Patrick est considéré comme le fondateur du christianisme irlandais. Il aurait enseigné au peuple celte le mystère de la trinité en utilisant le symbole du trèfle, ce qui explique la couleur verte prédominante de la Saint Patrick, respectée aujourd’hui encore. C’est à Dublin, capitale de l’Irlande, que se déroule la plus exubérante fête. La ville se transforme littéralement et propose un grand nombre d’événements très festifs dans un décor verdoyant. On fête aussi l’arrivée du printemps !

saint Patrick

La Bretagne, région aux souches celtiques très affirmées, n’est pas en reste et la saint Patrick est une fête fortement représentée sur l’ensemble des quatre départements bretons. De la traditionnelle parade de Rennes (35) aux pubs animés de Brest (29), la saint Patrick se décline en concerts et festivals, en bals, en stage de danses organisées par des associations, etc.

Saint-Servant : le programme des trois groupes

Son ar Dan : le chanteur Daniel, Olivier le guitariste, Kevin le batteur, Ludovic le violoniste et Sylvain le bassiste (arrivé le dernier en 2019), forment un groupe festif professionnel de musique rock celtique à tendance punk de temps à autre. Depuis 2010, le groupe continue toujours sa progression et étoffe son répertoire avec de nombreuses compositions personnelles, comme « Nominoë », « Super Muscadet ».

Zilou, c’est deux univers, un univers album et un univers scène ! Le duo mêle des textes qui interpellent sur du rock, du reggae, parfois même sur des gammes andalouses. Les compositions à texte touchent l’âme du public avec ses mélodies envoûtantes au violon ! En 2022, le duo a sorti son premier album de quatorze titres, L’Arche et la Plume. Il aura demandé cinq années de travail pour proposer les meilleurs morceaux du duo et quelques nouveautés, depuis ses quinze années d’existence.

Zilou

Kerlin est un groupe formé par quatre copains musiciens qui se rencontrent en 2018. Vincent, plutôt rock métal, et Loïc, rock et rap, recrutent Alex le batteur et Tom le bassiste. Le 1er juin 2022, le groupe sort son premier EP, Encore. Aujourd’hui, Kerlin navigue entre le rock breton et le punk rock. Très branché musique de bar, le groupe met l’accent sur l’accordéon et des chants fédérateurs

Kerlin

INFOS PRATIQUES

Concert de la Saint-Patrick, samedi 16 mars 2024 à la salle des fêtes à Saint-Servant-sur-Oust.

Sans réservations, les places sont à prendre sur place (paiement par CB possible). Le début du concert est à 20h.

Tarif unique : 6 euros

Buvette et petite restauration sur place.

Contact pour horaires des scènes et renseignements complémentaires au 07 72 16 21 98

Autres dates de concert du groupe Son ar Dan :

Le 4 mai à Fleurigné (35) – Le 25 mai à l’Ile d’Olonne (85)- Le 1er juin à Saint-Gonnery (56) – Le 15 juin à Radenac (56) – Le 21 juin à Guimiliau dans le Haut-Léon (29) – Le 22 juin à Beignon (56) – Le 29 juin à Saint-Congard (56) – Le 14 juillet à Cancale (35) – Le 27 juillet à Saint-Samson-sur-Rance (22) – Le 3 août à Jupilles dans le Haut-Maine – Le 10 août à Glénac dans le Pays de Redon (35) – le 7 septembre à Brest (29).