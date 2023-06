Saint-Quay-Portrieux. Le Photo Festival expose Morgane Delfosse

Au Photo Festival, dans la baie de Saint-Brieuc, l’exposition À la vie, à la mer de Morgane Delfosse prend ses quartiers d’été à Saint-Quay-Portrieux jusqu’au 27 août 2023.

Depuis 19 juin 2023, l’exposition “A la vie, à la mer” de Morgane Delfosse s’est installé quai de la République à Saint-Quay-Portrieux. Cette exposition est également visible sur l’Esplanade de la Gare à Saint-Brieuc. Plus de quatre siècles de pêche unissent la Baie de Saint-Brieuc et particulièrement Saint-Quay-Portrieux à Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est l’épopée des Terre-Neuvas, une histoire de marins, de naufrages et de morue. L’aventure a laissé une empreinte profonde dans les sociétés de ces rivages. Le Photo Festival est en place jusqu’au 27 août, les visiteurs pourront arpenter les rues de Saint-Brieuc au rythme des sept expositions du centre-ville, sous les commentaires d’une médiatrice culturelle.

Toutes issues de résidences et produites en baie de Saint-Brieuc, ces expositions, aux thématiques ancrées, vous permettront de découvrir ou redécouvrir l’agglomération briochine.

De la gare à l’esplanade Georges Pompidou, en passant par la place Allende, suivi des places du Martray et Glais Bizoin, et enfin le parc des Promenades, cette balade commentée vous offrira un nouveau regard sur ce territoire.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc tous les mercredis et samedis à 10 h.

A propos du Photo Festival Baie de Saint-Brieuc

Le Photo Festival est le fruit de près de 170 jours de création cumulés passés à la rencontre des femmes et des hommes de Saint-Brieuc et de ses communes alentours, sujets principaux de ces expositions. Il sera question d’égalité femmes-hommes, de ruralité et de pêche, de jeunesse, d’industrie, de handicap, de l’oeuvre de Lucien Rosengart et de l’histoire des Terres-Neuvas ; autant de sujets qui feront découvrir ou re-découvrir les richesses d’un territoire et de ses activités aux habitants et aux visiteurs. La direction artistique du Photo Festival a été menée par les équipes du pôle culturel de Saint Brieuc Armor Agglomération, ce qui en fait sa singularité.

7 expositions, 7 thématiques à découvrir à travers un parcours dans la ville de Saint-Brieuc et au Légué

A la vie, à la mer par : Morgane Delfosse où : Esplanade de la Gare Saint Brieuc et Quai de la République à Saint-Quay-Portrieux Plus de quatre siècles de pêche unissent la Baie de Saint-Brieuc à Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est l’épopée des Terre-Neuvas, une histoire de marins, de naufrages et de morue…

Morgane Delfosse

Les intérieurs, les personnes, les détails par : Marc Loyon où : Esplanade Georges Pompidou Cette exposition aborde la multiplicité des activités industrielles du territoire de l’agglomération briochine par le prisme des intérieurs et des personnels des entreprises…

A la sueur de leur front par : Victorine Alisse où : Square Allende Sur le territoire de l’agglomération de Saint-Brieuc, la photographe est partie en quête de celles et ceux qui nous nourrissent, se laissant guider par les rencontres fortuites…

Saint-Brieuc skateboard par : Martin Bertrand où : Parc des Promenades Un mercredi de décembre, Nicolas et Christophe de l’association Roulez Jeunesse assurent l’ouverture de skatepark improvisé pour l’hiver au Hall Kervizic A de Brézillet. “Le skate n’est pas un sport comme un autre même s’il est présent aux Jeux Olympiques. C’est aussi une culture et une forme d’art selon sa pratique.”…

Dé(constructions) par : Camille Cier et Rafael Wolf où : Place du Martray “Il y a 20 ans, nous avions 20 ans”. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent forcément pas connaître…. Un temps où le thème de l’égalité femmes-hommes n’avait pas la place qu’on lui accorde aujourd’hui. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Visible / Non visible par : Gwénaël Corutin et Culture Zatous Bretagne où : Place Glais Bizoin A travers ce projet, l’association Culture Zatous Bretagne et le photographe Gwénaël Courtin invitent à poser un regard différent sur le handicap visible et non visible….

Rosengart, un passé un bien présent par : Nadine Jestin Où : Le Légué, quai Armez Comment impacte-t-on le monde qui nous entoure ? et que laisse-t-on derrière soi ? En se penchant sur le parcours de Lucien Rosengart, la photographe s’est demandée comment une seule vie avait suffi pour tant de création dans des domaines aussi variés que l’industrie, le tourisme, le nautisme, l’automobile…