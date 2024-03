Rendez-vous au Centre des Congrès de Saint-Quay-Portrieux les 18 et 19 mai 2024 pour une 4e édition Bulles d’Amor, le festival de BD.

INVITE D’HONNEUR 2024 : MAEL

AUTEURS PRESSENTIS :

Andrei ARINOUCHKINE – Philippe AYMOND – Laurent BOLLEE – Claire BIGARD – DARA – EDITH – Philippe FOERSTER – Jean Claude FOURNIER – KAS ET GRAZA – HATTON dit TONTON ‘H – JUAN – Dominique HE – Martin JAMAR – KRIS – Patricia LYFOUNG – Eric MALTAITE – Luc MONNERAIS – Jérome PELISSIER – Jeanne PUCHOL – RIFF RIB’S – Michel ROUGE – Laétitia ROUXEL – Aude SAMAMA Julien SOLE – Laurent VERRON –

Au cœur du festival

• EXPOSITION de MAEL, notre invité d’honneur, « Une humanité

façonnée par la guerre » Inter–niveau entre les deux salles

• EXPOSITION de Luc MONNERAIS, « Dans la peau du bourreau » consacrée au bourreau Anatole Deibler (1863-1939) Couloir derrière la salle du haut

• EXPOSITION de Philippe STERNIS, « Naissance d’une mascotte » qui nous explique la création puis la naissance de notre homard préfé- ré, la mascotte du festival JEAN–PINCE Espace bar

• EXPOSITION des dessins issus des concours scolaires Salle du bas

Hors festival

Librairie du Fanal

. EXPOSITION de Jean–Claude FOURNIER à l’occasion de la sortie de son dernier opus « Souvenirs d’un dessinateur heureux », du 2 mai au 20 mai 2024.

Restaurant le Kasino

. EXPOSITION de Claire BIGARD,

« Marie Madeleine, l’apôtre » sur un scénario de Serge MOGERE. Les au- teurs de cette bande dessinée reviennent sur les derniers jours du Christ et sur la figure de celle que l’on nomme l’Apôtre des Apôtres, la première à l’apercevoir après sa résurrection. Une histoire qui met en avant la vision d’égalité entre les hommes et les femmes. L’exactitude du trait et le travail à l’aquarelle de Claire Bigard servent parfaitement le destin de ce personnage mythique, du 24 avril au 20 mai 2024.