LA RENVERSANTE EXPÉDITION PHOTOGRAPHIQUE BIENTÔT DE RETOUR À SAINT-NAZAIRE !

L’expédition photographique est un atelier pédagogique conçu en écho à l’exposition Post Atlantica de Noémie Goudal, sise au centre d’art du Grand Café à Saint-Nazaire. Les participants, quel que soit leur âge, ont pu s’inspirer de l’artiste et surtout, ont pu expérimenter leur propre pratique artistique sur les côtes de la région. Après être passée par le Fort de Villès-Martin, une restitution de cet atelier aura lieu à la maison de quartier de l’Immaculée du 9 mars au 8 avril. Retour sur la première exposition.

Vue de l’exposition «L’expédition photographique» au Fort de Villès-Martin

Avec un rythme de quatre expositions par an, dont une à la friche culturelle du Life en été, le centre d’art contemporain du Grand Café à Saint-Nazaire souhaite aller à la rencontre d’un autre public que celui de ses habitués. C’est pourquoi il développe des activités en dehors de ses murs. Il travaille à l’année sur des projets éducatifs avec des écoles, des collèges, des lycées, mais aussi des publics en situation de handicap. Le but est clair : proposer des ateliers afin de permettre au public de découvrir l’art à travers une autre approche.

Détail d’une œuvre de l’exposition

C’est dans ce cadre que le Grand Café à Saint-Nazaire a organisé au Fort de Villès-Martin l’exposition L’expédition photographique. Il s’agit à l’origine d’ateliers menés avec des Nazairiens et des enfants du centre de loisirs Jean Zay. En écho à l’exposition Post Atlantica de Noémie Goudal, artiste travaillant autour de la notion de paysage et de mise en scène, les participants ont été invités à explorer la côte guérandaise à travers l’œil de la caméra. Les images poétiques qu’ils en rapportent construisent et déconstruisent sans cesse le paysage. À l’aide de miroirs, ils investissent la nature dans un jeu d’illusions où les images se répètent et les mises en abîme aussi, créant un trouble dans l’image. Légères et épaisses, les photographies flottent suspendues par de grosses pinces comme des tirages argentiques en train de sécher.

Vue de l’exposition «L’expédition photographique» au Fort de Villès-Martin

Un ensemble en tournée qui sera exposé à partir du 9 mars jusqu’au 8 avril à la Maison de Quartier de l’Immaculée. Quant au Grand Café, une nouvelle exposition collective intitulée L’Heure Bleue est attendue le vendredi 4 mars avec un vernissage à 18h30. Comme l’annonce le titre de l’évènement, ce passage du jour à la nuit entre chien et loup inspire une constellation d’artistes, qui exposeront des œuvres pour réinvestir notre imaginaire contemporain de la nature.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’expédition photographique visible à la Maison de Quartier de l’Immaculée à partir du 9 mars jusqu’au 8 avril

Ouverte le lundi de 14h à 19h, le mardi et le mercredi 9h à 12h et de 14h à 19h, le jeudi de 14h à 19h, et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le week-end.

entrée libre, sans réservation

tél. 02 44 73 44 00

site internet :

https://www.grandcafe-saintnazaire.fr/