Saint-Malo. Le programme de la Biennale Art Urbain Teenage Kicks 2022

La Biennale d’Art Urbain revient donc à Saint-Malo en 2022, du 1er au 9 octobre, avec de nouvelles créations. Six artistes d’envergure, locale ou internationale, viendront créer des œuvres in situ.

PROGRAMMATION 2022 du 1er au 9 Octobre 2022

MURALISME Dimitris taxis (Grèce – Athènes) – 62, avenue aristide Briand Marija Tiurina (Londres) – CCAS , 1,rue Francois Dubreuil Brez (Rennes) – Bd Bernard Demolins Retro (Saint-Malo) – Quai surcouf

PARCOURS DANS LA VILLE Bob 59 (Lille) Parcours de collages du Palais du Grand Large à l’avenue Aristide Briand.

PERFORMANCE INTRA-MUROS Mr Kern (Bordeaux) En partenariat avec Quai des Bulles – 7,8 et 9 octobre Place du marché aux légumes – Intra-Muros

BALADE URBAINE À destination des écoles du 4 au 7 octobre Tout public : les 8 et 9 octobre, à vélo

DIMITRI TAXIS (GRÈCE)

Dimitri Taxis est un artiste né en Pologne, qui vit et travaille désormais en Grèce. Les «murals» qu’il peint, à travers le monde entier, dépeignent des images de la vie quotidienne sous formes de portraits ou de natures mortes. Son trait se situe proche de la ligne claire, chère à la bande dessinée, bien qu’il s’autorise parfois des approches esthétiques voisines de l’illustration traditionnelle.

BREZ (RENNES)

Fils d’agriculteurs, Brez vit une enfance heureuse dans la campagne bretonne avant de migrer à Rennes. Plongé dans les années 80, il découvre la bande dessinée français – Fluide glacial, Moebius, Loisel -, les séries d’animation japonaise, et finalement le graffiti, à travers les films et les émissions de télévision populaires. Début 1990, il devient l’un des précurseurs de la scène graffiti locale. Nourri par la pratique du graffiti depuis 30 ans, sa peinture emprunte au code du cubisme, du constructivisme ou encore du futurisme. Entre abstraction et figuration, entre rêve et réalité, son univers se joue des symboles dont il se garde de donner les clefs, laissant le soin au spectateur de construire sa propre interprétation.

BREZ STREET ART

MARIJA TIURINA (LITUANIE)

Marija Tiurina est une artiste qui vit et travaille à Londres. Ses principaux champs de création sont l’illustration numérique et la peinture à l’aquarelle, ce qui ne l’empêche pas de se frotter au muralisme, au collage, à la photographie ou à la sculpture “Originaire du pays des lacs et des forêts, des hivers enneigés et des étés chauds, également connu sous le nom de Lituanie. Les pigeons et les aliments fermentés figurent en bonne place sur la liste de mes choses préférées, même s’ils ne constituent qu’une infime couche de glace sur la pointe de mon iceberg intérieur.”

MARIJA TIURINA LITUANIE

RETRO (SAINT-MALO)

Issu de la scène graffiti des années 1990, TOONS délaisse progressivement la rue pour l’atelier avant d’y revenir au début des années 2010 sous le nom de RETROGRAFFITISM. Un nouveau nom pour une nouvelle approche, nourrie de multiples influences au travers desquelles il s’adresse désormais au plus grand nombre. Autodidacte et touche-à-tout, RÉTRO joue avec les codes, les styles et les traditions afin de produire des œuvres narratives. Bandes dessinées, mythologie, littérature classique, mouvements artistiques, architecture, typographie, culture underground … RETRO mixe différents univers, souvent éloignés dans l’espace et le temps qui se télescopent au gré de son imagination. Par un travail de déstructuration, restructuration, échantillonnage et sampling visuel, RETRO passe du dessin à l’installation, à la peinture ou à la sculpture, et propose des objets graphiques avec un seul objectif : raconter des histoires universelles que chacun peut s’approprier selon sa propre sensibilité. Nicolas Gzeley

RETRO

TITOUAN MASSÉ (RENNES)

Photographe spécialisé dans la scène rock, Titouan Massé suit et documente la Biennale d’Art Urbain depuis ses débuts. Une exposition sous la forme de collages prendra place dans les rues de Saint-Malo; l’occasion pour nous de faire revivre certaines œuvres désormais disparues.

TITOUAN MASSE

BOB59 (LILLE)

“Mon nom est BOB du 59. BOB, c’est le nom le plus graffiti que je pouvais trouver, j’ai choisi ce nom car il fait directement référence à notre enfance, aux tags qu’on pouvait voir ou dessiner sur les tables d’écoles, sur les murs des entrées d’immeuble, un classic BOB avec un joint, des SOS, un NTM, des lapins avec des gros yeux…” Bob59 joue de cette imagerie d’un graffiti régressif et insouciant, et la décline sous la forme d’une bande dessinée qui a parfois la ville comme support. De la sculpture aux dessins sur papiers volants qui deviennent animations, Bob59 écrit des petites histoires avec cette note d’humour déjanté unique en son genre. Instagram: @303sosntm.

BOB59 LILLE

MR KERN (BORDEAUX)

Monsieur Kern (Ornaldo Kern) est un peintre illustrateur franco-argentin, né en 1981 à Buenos Aires. En 1999, il émigre à Barcelone pour y passer un diplôme dans la section illustration de l’École d’Arts Appliqués Llotja. La ville étant à cette époque fleurie de graffitis, il délaisse bien vite les salles de cours pour recoloriser les terrains vagues. Son diplôme en poche, il publie dans la foulée un artbook (Le Cendart) édité par Colors Zoo, puis en 2016, Les requins marteaux lui éditent l’album de BD «Le cas Alain Lluch». En 2017 le magazine Fluide Glacial lui publiera quelques histoires courtes. Il expose également ses œuvres dans diverses galeries et institutions à travers le monde (de Pessac à New York en passant par Dunkerque…). Il travaille actuellement avec la galerie Delimbo, basée à Madrid, et prépare de nouvelles histoires courtes pour la revue en ligne argentine Fierro.

MR KERN BORDEAUX

PUBLIC SCOLAIRE

Du 4 au 7 Octobre, l’association Teenage Kicks invitera les publics scolaires à participer à une visite guidée, à la rencontre des artistes et de l’équipe du festival.

TOUT PUBLIC

À vélo : L’association Teenage Kicks propose à nouveau des balades des œuvres réalisées durant l’événement commentées à vélo. une autre façon de (re)découvrir les fresques réalisées au cours des précédentes Biennales d’art urbain et de lire la ville, à travers les œuvres dans l’espace public. Au cours de cette déambulation de 2 heures, le public est amené à découvrir les fresques créées par les artistes : Dimitris Taxis, Huskmitnavn, Honet, Sainer, Marija Tiurina, Escif, Pozla, Sainer, Brez et bien d’autres.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre : De 10h à 12h : 7€ / personne, ouvert à tous, inscription sur Teenagekicks.org. De 14h à 16h : Gratuite pour les détenteurs d’une entrée au festival Quai des bulles (inscriptions sur le stand teenage kicks au palais du grand large, dans la limite des places disponibles)