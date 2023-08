Près de Saint-Malo. Le Salon des antiquaires de Saint-Méloir-des-Ondes fête ses 50 ans

Il n’est pas rare d’entendre les personnes « d’un certain âge » (suivant l’expression désormais consacrée) dire que le temps est passé très vite, qu’ils n’ont rien vu. Et c’est sans doute ce que doivent se dire tous ceux qui depuis des années participent en donnant leur temps, leur bonne volonté, leur dévouement, au Salon des antiquaires de Saint-Méloir-des-Ondes. 2023 consacre la cinquantième édition de cette manifestation, connue et appréciée dans toute la Bretagne et au-delà.

Le succès du Salon des antiquaires de Saint-Méloir-des-Ondes ne se dément pas et permet d’agir avec générosité. Les bénéfices aident à la recherche contre la mucoviscidose en sponsorisant, entre autres, les Virades de l’espoir, manifestation sportive de soutien bien connue.Mais ce n’est pas tout, les associations locales reçoivent une aide pour leur fonctionnement et l’effort d’une communauté retourne en partie vers cette communauté.

Ce qui est particulièrement louable, c’est l’important nombre de bénévoles qui s’investissent chaque année pour assurer le succès de ce salon. Habitué des lieux nous voyons à chaque édition les mêmes visages et surtout ceux de très jeunes qui, dés l’âge de huit à dix ans, accompagnent leurs parents et que l’on retrouve les années suivantes, les uns à l’entrée, d’autres au service des plats chauds, tout aussi investis que leurs aînés et qui nous imposent un certain respect. Ils s’appellent Guillaume, Hugo ou Gabin peu importe, ils illustrent à eux seuls ce que la jeunesse a de généreux et portent par leur acte un espoir dans l’avenir.

Thierry Vieille de Saint-Martin durant une Master Class lumineuse

Cette année, pour faire plaisir aux nombreux visiteurs, le commissaire priseur bien connu dans l’émission « affaire conclue », Harold Hessel viendra rendre visite aux exposants et aux acheteurs. Nous précisons toutefois que sa présence relève du parrainage et qu’il ne sera en aucun cas présent pour des analyses ou des estimations. Si vous avez besoin des conseils d’un expert, Maryse Beraudias vous éclairera de sa compétence dans le domaine des bijoux et de l’orfèvrerie.Pour meubles et bibelots, Jean-Philippe Liger mettra à votre service l’étendue de ses connaissances basées sur de longues années d’expérience.

Le programme du Salon des antiquaires de Saint-Méloir-des-Ondes est large. Du dix-huitième siècle à la période contemporaine, vous disposerez d’un large éventail de choix allant du meuble à la signature prestigieuse au vase Emile Gallé toujours apprécié par ses couleurs et son inspiration florale.

Pour rappel, le Salon des antiquaires de Saint-Méloir-des-Ondes ouvre ses portes le samedi 5 août jusqu’au lundi 7 août inclus. Les horaires s’étendent de 10h à 19h pour les deux premiers jours et de 10h à 17h pour le lundi. Une restauration simple et de qualité est à votre disposition sur place ainsi qu’une buvette assurant boissons fraîches et café.

Cette année, à l’occasion de la 50 ème édition le salon sera parrainé par Harold HEESEL commissaire priseur et expert de l’émission « Affaire conclue ». Il sera présent le samedi et dédicassera ces livres de 14h30 à 16h00

Horaire d’ouverture du Salon des antiquaires de Saint-Méloir-des-Ondes

Le samedi et le dimanche de 10h00 à 19h00 et le lundi de 10h00 à 17h00. Entrée 6€

Restauration et buvette sur place : Les bénévoles de l’association vous proposent: grillades, galette saucisse, frites, moules et huitres, entrées et désserts.

Votre stationnement : Le stationnement peut se faire: Parking gratuit de 200 places sur la place du marché au cadran (environ 300m du salon). Place du Souvenir (centre bourg environ 100m du salon) en périphérie du salon (plus délicat)

Pour plus d’informations, consultez le site ici