Roberto Fraga un créateur de jeux et d’objets Ludo-loufoques en tous genres. Il a déjà fait publier 140 jeux partout sur la planète ! Il se voue désormais avec son épouse à sa passion au sein de sa boutique-atelier Fragames à Saint-Malo.

Roberto Fraga est né le 11 éécembre 1960 à La Corogne, à la pointe Nord-Ouest de l’Espagne. Depuis l’âge de 14 ans, il est un « pur drogué » de la création Ludique. Depuis plusieurs années, Roberto Fraga jongle entre sa vie familiale, son activité de créateur et surtout mon métier de Contrôleur des Douanes Maritimes. Il a finalement décidé de quitter l’administration en 2010 pour créer son atelier FRAGAMES et vivre entièrement de aa passion ! Et depuis janvier 2017, son épouse Florence a quitté son poste d’infirmière en cardiologie à l’hôpital de Saint-Malo pour partager cette aventure avec lui.

