Saint-Malo. O’dicy, la marque locale de cosmétiques 100% naturels et engagés

Biologiste marin de profession, Ondine Hingant a créé une entreprise de cosmétiques naturels à Saint-Malo en Ille-et-Vilaine. Associée avec la chimiste du végétal Ondine Michelot, elle lance la marque O’dicy fin 2021. Après une gamme complète disponible sur le marché, elle commercialise aujourd’hui une crème réparatrice le Cérat Marin, conçue avec l’eau de mer de Saint-Malo. Unidivers vous fait découvrir cette entreprise innovante, gérée par deux jeunes femmes portant le même prénom et encouragées par la même passion : celle de préserver la nature, les océans et de créer des produits aux bienfaits naturels pour votre peau et votre santé.

Ondine Hingant et Ondine Michelot

Déjà dans son enfance, Ondine Hingant rêvait de défendre la planète et de protéger les océans. Son quotidien a toujours été lié à la mer. C’est elle qui lui apporte force, réflexion et inspiration au quotidien et c’est aussi cette passion qui l’a poussée, après l’obtention d’un master européen, à devenir biologiste marin et plongeuse professionnelle. Pendant plusieurs années, elle exerce son métier au muséum d’Histoire Naturelle avant de créer les Ateliers du Petit Bé en 2017. Mais protéger les océans est rapidement devenu une évidence pour cette Malouine trentenaire et mère de trois enfants qui ne supporte plus de voir l’environnement marin malmené et dégradé. Ondine Hingant fait alors le choix d’une reconversion professionnelle et se lance dans l’aventure pour créer une activité en cohérence avec ses valeurs et ses connaissances, une évidence ! Elle entretenait depuis trop longtemps, le souhait et le besoin de partager son goût pour les produits faits maison avec l’objectif de préserver l’environnement. Elle s’associe à Ondine Michelot qui est biologiste et chimiste du végétal et crée O’dicy, au mois de novembre 2021.

Depuis deux ans, les deux Ondine entrepreneuses proposent une offre globale, en complément des ateliers, où la marque a développé une gamme de cosmétiques naturels, mais aussi une gamme locale de matières premières. La gamme de produits est innovante avec des actifs marins sans égaux, des formulations sans impacts sur l’environnement, fabriqués en Bretagne. La composition des produits est irréprochable avec de merveilleux ingrédients sourcés localement, avec : l’eau de mer de Saint-Malo, des huiles d’algues bretonnes, des actifs marins issus du plancton, de la poudre de coquilles d’huîtres, de l’argile marine, toutes sortes de pépites destinées à créer une composition et des propriétés, pour le respect de notre santé et de notre peau, le moins transformées possible et grâce à des technologies douces. Les premiers produits de la gamme sont sortis sur le marché il y a un peu plus d’un an : crème visage La Malouine, baume à lèvres, EPS (exopolysaccharide) actifs anti-âge, masque gommage en poudre à marée basse, crème hydratante et anti-fatigue à la spiruline, baumes solides, etc. (pour n’en citer que quelques-uns !)

Cette année, Ondine Hingant s’est lancé dans la création d’une nouvelle crème qu’elle affectionne particulièrement : le Cérat Marin. La dernière création d’Odicy est une crème destinée à toute la famille qui protège, répare et reminéralise. Deux années ont été nécessaires pour mettre en place cette formulation audacieuse, qui ne laisse place à aucun compromis, que ce soit au niveau écologique, engagement, sourcing, efficacité ou production. Le Cérat Marin est une crème protectrice à base d’eau de mer de Saint-Malo (35) et au miel de Cancale. Comme tous les autres produits de la marque aux 100% d’origine naturelle et qui respectent les océans, il est composé d’une quinzaine d’ingrédients naturels, le moins transformés possible, et créés grâce à des technologies douces. La première utilisatrice du Cérat Marin a été Ondine Hingant elle-même qui l’a testé pendant un an et que toute l’équipe bichonne depuis chaque jour, grâce à ses supers pouvoirs.

Toutes les matières premières sont sans impact sur l’environnement que ce soit au moment de leur fabrication, aussi bien que lorsqu’elles rejoignent les mers et les océans !

L’entreprise travaille avec deux laboratoires partenaires bretons depuis ses débuts : le premier développe les formules et produits qu’Ondine Hingant a créés et imaginés il y a quelques années, et le second a en charge la production, en étant attentif aux formules tout en respectant l’environnement et sans autoriser le plastique d’emballage. Les produits O’dicy sont commercialisés par des revendeurs locaux ainsi que sur le site internet de la marque.

En parallèle, Ondine Hingant est en train de créer un réseau d’animatrices afin de développer sa marque à l’échelle nationale.

Le 19 avril dernier, pour la journée mondiale de la cosmétique artisanale, l’entreprise a soutenu tous les acteurs de cette filière qui, grâce à leur savoir-faire, proposent des produits de qualité, naturels et locaux. Cette branche est très spécifique du secteur cosmétique car elle est incarnée par des hommes et des femmes de terrain qui extraient le meilleur du végétal et du vivant avec respect et douceur.

Chez O’dicy, tout est dit sur la composition de ses produits, rien n’est caché à sa clientèle qui est assurée de bénéficier de la meilleure qualité ! Des ateliers sont également organisés pour apprendre à faire soi-même ses cosmétiques, en toute transparence. Ces ateliers sont animé par Anna : @anna_odicy, qui accompagne les participants et les conseille pour personnaliser leurs produits et les adapter en fonction des besoins de leur peau

Les filles animatrices d’ateliers 4 déc. 2022 atelier cosmétique maison, à Pléneuf-Val-André

Infos pratiques

Points de vente O’dicy

Contact : 06 61 66 33 57 ou hello@odicy.fr

Instagram / Site internet

Pour soutenir la démarche d’Odicy et commander le Cérat Marin