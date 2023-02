Saint-Malo. Le film Les Trois Mousquetaires ou d’Artagnan dans la cité corsaire

Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, film de cape et d’épée adapté du roman emblématique d’Alexandre Dumas, a été tourné en deux volets. Le premier, D’Artagnan, sortira sur les écrans le 5 avril 2023. Tourné en grande partie à Saint-Malo, il promet un casting de choix. Unidivers vous en dit plus.

A Saint-Malo, le château et ses remparts privés, le Fort National, la plage de l’Éventail, la mare aux cochons sont les principaux lieux de tournage du film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, adapté du célèbre roman d’Alexandre Dumas (1802-1870). Présenté au public en deux volets, le premier sera titré D’Artagnan et sortira en salle le 5 avril 2023 ; le second prendra le nom de Milady et sortira le 13 décembre 2023.

Le casting est exceptionnel et de choix avec des comédiens de renom dans les rôles principaux : François Civil pour D’Artagnan, Vincent Cassel est Athos, Romain Duris joue Aramis, Pio Marmaï est Porthos, Eva Green tient le rôle de Milady de Winter, Jacob Fortune-Lloyd joue le duc de Buckingham, Vicky Krieps représente Anne d’Autriche et Louis Garrel est le roi de France Louis XIII. À cette équipe professionnelle ont été ajoutés une cinquantaine de figurants et une dizaine de chevaux.

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. L’histoire raconte : “D’Artagnan, un jeune gascon fougueux, est laissé pour mort après avoir tenté de sauver une jeune femme d’un enlèvement. Une fois arrivé à Paris, il tente par tous les moyens de retrouver ses agresseurs, mais il ignore que sa quête le mènera au cœur d’une véritable guerre où se joue l’avenir de la France.”

Une grosse production avec des montagnes de matériels, de cars et camions de régie avait investi la place Vauban, le parking de la Galère, la cour du Château et le jardin des Douves pendant un mois. Entre le 9 septembre et le 10 octobre 2022, le cœur de Saint-Malo a vécu au rythme des Trois Mousquetaires. Toute l’équipe était au complet pour le tournage : Vincent Cassel, Romain Duris, François Civil et Eva Green ont investi les remparts, pour un tournage essentiellement de nuit dans l’enceinte du château et un tournage de jour au Fort National. « Les nuits entre le 16 septembre et le 7 octobre ont été bercées par des coups de canon au milieu de fumées », ont raconté des riverains malouins. Le tournage revit le siège de la Rochelle ordonné par le roi Louis XIII, commencé en septembre 1627 et qui se termine en octobre 1628 avec la capitulation de la cité protestante. Faute de pouvoir tourner dans le chef-lieu de la Charente-Maritime, la production a choisi la Bretagne pour le tournage.

Les Trois Mousquetaires D’Artagnan sortira le 5 avril 2023 dans les salles de cinéma. Durée : 2h01.

Les sorties en avant-première :

Une partie du casting accompagnera le réalisateur et sera présente à l’avant-première du film, samedi 18 février 2023 à 13h30 , au CinéVauban de Saint-Malo L’achat des billets peut s’effectuer depuis le site internet des cinémas Vauban ou directement à la caisse du cinéma, durant ses horaires d’ouverture. Un tarif unique de 7 € est proposé et les huit salles du multiplexe seront ouvertes, afin d’accueillir un maximum de public.

Il sera projeté en avant-première à Laval (Mayenne), le 19 février 2023. Le réalisateur Martin Bourboulon et son casting cinq étoiles seront présents : les acteurs François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaï.