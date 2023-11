Saint-Malo. Journal de bord dessiné du festival Quai des Bulles 2023

À l’occasion de la 42e édition du festival Quai des Bulles à Saint-Malo, la rédaction d’Unidivers s’est plongée le temps d’un weekend dans l’atmosphère de la bande dessinée, crayon en main.

Profiter d’un moment, c’est aussi bien s’équiper avant. Les côtes bretonnes ont le don d’amener pluie, vent et soleil dans une même journée. Il ne fallait donc oublier ni son ciré, ni son tuba.

Liste non-exhaustive de l’attirail nécessaire pour une virée en mer malouine

Une fois outillé comme il se doit, il est temps de prendre le large, direction Saint-Malo. Le vendredi 27 octobre, la rédaction saute in extremis dans le train de 11h35, le contrôleur du TER sifflant et hurlant au loin … peut-être n’est-il pas autorisé de pédaler à vélo sur les quais ?

Sommes-nous tirés d’affaire ? Pas tout à fait. Une marée d’éditeurs, d’éditrices, d’illustrateurs, d’illustratrices, de journalistes, d’enfants et de parents inondent les wagons. L’enthousiasme et l’exaltation frémit dans les couloirs du train. On voit déjà des bandes dessinées entre les mains de certains, des carnets de croquis dans d’autres. Les discussions fusent de toute part, telles des bulles sorties tout droit d’une planche de bande dessinée.

Arrivée à bon port, la rédaction prend le temps de souffler avant de s’immerger totalement dans l’effusion du festival. Quoi de mieux qu’un café à la cannelle en bord de mer ?

Couleur Café, 1 place de la Fontaine dans l’angle de la Chaussée du Sillon, Saint-Malo.

Le café terminé, en route pour le festival. Nombre de gens emmitouflés dans leurs doudounes affluent déjà sur les quais du Sillon, leurs pas les guidant jusqu’aux remparts de la ville corsaire. Cap sur le Palais du Grand Large ! Au sommet du bâtiment se niche l’espace presse où journalistes, maisons d’édition et artistes en profitent pour se ravitailler et échanger. Un bourdonnement constant imprègne les lieux. Sur les tables sont disposées les revues quotidiennes de l’atelier rennais Pepe Martini, le Peperama, décryptant avec humour l’actualité de Quai des Bulles. Posté dans un coin tranquille, Unidivers en profite pour rencontrer les illustrateurs Mathieu Sapin pour sa BD Edgar aux éditions Dargaud et l’Homme étoilé pour sa fiction Je suis au-delà de la mort aux éditions Le Lombard.

Au festival Quai des Bulles, les ouvrages et leurs artistes ne sont pas le seuls à attirer l’attention. Certains semblent tout droit sortis d’une bande dessinée, ces personnages à part entière illuminent la ville de leur singulière incarnation, un pas de côté dans ce monde pondéré et raisonnable. En vaquant de stand en stand dans le chapiteau bondé du festival, sans doute croiserez-vous un de ses heureux personnages qui vous fera sourire, au détour d’une queue pour une dédicace, dans un coin à l’abri des regard ou en grande discussion avec un éditeur…

Des bulles plein la tête, cette première journée s’achève, les chaussettes humides des pieds baignés un peu plus tôt dans la Manche et… la goutte au nez.

Mais où est donc passé le samedi 28 octobre ? Il semblerait que ce dernier soit resté au lit, trop affligé par le rhume et la pluie.

Venons-en au dimanche 29 octobre, qui semble pour sa part bien plus fringant et prêt à en découdre. Une fois n’est pas coutume, l’arrivée à 10h30 à Saint-Malo est synonyme de café. Cette fois-ci, rendez-vous à la Grande Passerelle, juste en face de la gare. Alors que Zep – l’auteur du personnage à la mèche blonde – donne une conférence dans la salle adjacente, nous choisissons le confort chaleureux de la salle de cinéma. Car, ne l’oublions pas, Quai des Bulles est aussi le festival de l’image projetée. Durant près d’une heure, quatre court-métrages sont présentés : les histoires de deux caméléons affamés, d’un chat perdu, d’un pigeon qui ne reconnaît ni le haut, ni le bas et, enfin, L’enfant au grelot de Jacques-Rémy Girerd (2004).

De la poésie encore plein les yeux, direction Saint-Malo intra-muros pour se ravitailler. Face au fourmillement d’individus, trouver un endroit où déjeuner n’est pas une mince affaire. Armez-vous de patience et pensez au pique-nique en bord de mer pour l’année prochaine (gare aux mouettes et à la pluie cependant).

Porte Saint-Vincent, Saint-Malo.

Après une énième déambulation dans les stands du chapiteau, direction une dernière fois au Palais du Grand Large pour découvrir les Contes à Bulles, récits accompagnés de musiques et d’illustrations faites en direct. Puis, détour par la salle du Grand Large pour l’exposition De A à Zep pour fêter les trente ans de Titeuf. Une installation ludique où l’on redécouvre avec amusement nos souvenirs d’enfance, où les enfants s’émerveillent à la vue de la chambre de Titeuf reconstituée de toutes pièces et où l’on peut observer les storyboards conçus par l’auteur.

La journée touche déjà à sa fin, le soleil entame sa course vers la ligne de l’horizon et la marée monte peu à peu. Sur les berges de Saint-Malo, un verre de rouge bien mérité, nous laissons le festival s’achever doucement… jusqu’à l’année prochaine !

Dessins de @inesengribouillis

