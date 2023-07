Saint-Malo. Un escape game sur le thème de Surcouf au manoir de la Baronnie

À Saint-Malo, le manoir de la Baronnie propose un escape game sur le thème de Surcouf. Avec votre équipe, vous aurez une heure pour vous échapper du bureau du célèbre corsaire malouin, sans quoi vous serez frappé par la malédiction…

Si vous passez vos vacances à Saint-Malo et que la météo n’est malencontreusement pas au beau fixe, soyez sans crainte car la ville recèle d’autres activités ludiques et passionnantes à faire par temps de pluie. La mer et la plage seront alors vite oubliées !

Au manoir de la Baronnie, malouinière datant du XVIIe siècle, une activité fort amusante et stimulante vous est proposée toute l’année. L’escape game Le dernier Secret de Surcouf vous plongera au cœur de l’histoire du plus célèbre des corsaires malouins, Robert Surcouf (1773-1827). Les propriétaires du manoir, Benoît et Sophie Laude, sont d’ailleurs des descendants de ce personnage historique emblématique de Saint-Malo.

L’escape game se joue en équipe de 2 à 6 joueurs et dure une heure. Les joueurs se trouvent dans une pièce qui représente le bureau de Surcouf. Arthur Laude, responsable du jeu et fils des propriétaires, explique : « On a reconstitué son bureau tel qu’il était la veille de sa mort et on a ensuite monté la salle en fonction des énigmes auxquelles on a pensé ». Le point de départ consiste en une mystérieuse lettre, laissée par le corsaire juste avant de mourir. D’après le synopsis disponible sur le site web de l’Escape Game Saint-Malo, « celle-ci semble indiquer l’emplacement où il aurait caché une partie de son immense fortune pour la transmettre à sa descendance. » À lire attentivement bien sûr, car entre les lignes se trouvent de précieux indices nécessaires à la suite de l’énigme.

Ici, pas besoin de connaître sur le bout des doigts la vie de Surcouf, seules la logique et la réflexion suffisent. Ainsi, au fur et à mesure que vous découvrirez les indices, le dernier secret du corsaire se dévoilera peu à peu. Mais prenez garde, car vous n’aurez qu’une heure pour percer le mystère autour du fameux trésor et vous échapper du bureau : si vous échouez passé ce temps, la malédiction s’abattra et pèsera sur vous à tout jamais…

À tester absolument, que vous soyez seul, en couple, en famille, entre amis ou entre collègues !

Si cette aventure vous a plu et que vous voulez tester plus d’escapes game à Saint-Malo, la famille Laude en a créé un autre sous forme de livre, qui se joue cette fois en plein air. Intitulé Escape game à Saint-Malo, il comporte deux aventures d’1 heure 30 environ, l’une à Intra-Muros et l’autre dans le quartier de Solidor (Saint-Servan). Vous découvrirez ainsi d’autres facettes de Saint-Malo et son histoire, de manière très ludique. Et si vous êtes complètement perdus, pas de panique ! Les solutions se trouvent à la fin du livre, que vous pourrez trouver au manoir de la Baronnie, à l’Office du Tourisme ainsi qu’en librairie.

Et si le cadre du manoir de la Baronnie vous enchante, sachez que la propriété fait aussi office de gîte et propose même un espace bien-être avec spa. De quoi vous donner des idées de vacances pour cet été…

Infos pratiques

Rue du Général Patton – 35400 Saint-Malo

Ouvert tous les jours de 10h à 22h, sur réservation. Entre 18 et 30€ par personne.

Site web Manoir de La Baronnie / Escape game Saint-Malo