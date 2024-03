Pour sa troisième édition, le Breizh Vanlife Festival revient à Saint-Malo du 7 au 9 juin 2024. L’événement organisé par la Pirate Family rassemble chaque année des passionnés de voyage en véhicule aménagé sur le très beau site du camping de la Cité d’Aleth en bord de mer. Au programme : rencontres autour du voyage, animations, concerts de musiques du monde, marché nomade, village pro, et bonne humeur. L’esprit vanlife en bord de mer.

Deux possibilités pour participer au Breizh Vanlife Festival 2024 organisé par la Pirate Family :

En campant sur place tout le week-end et en réservant un emplacement pour 2 nuits minimum du 7 au 9 juin. COMPLET

En venant comme visiteur à la journée, ce qui ne permet pas de camper sur place, mais permettra de passer la journée au festival afin de découvrir les exposants du village pro (loueurs/vendeurs de vans/fourgons/teardrops, accessoires …) ; le marché nomade ; les conférences avec des voyageurs ; et les concerts/dj sets. (accès sur libre donation pour ces derniers).

Le programme :

CAMINHO DO SOL

Caminho do Sol

Le quartet ouvrira les festivités le vendredi 7 juin 2024 au Point Zéro ! Le groupe rend hommage aux artistes brésiliens dont le métissage musical est de rigueur. Un mélange funky qui mènera les spectateurs tout droit vers un univers ensoleillé et dansant.

SIMEON LENOIR (live)

Siméon Lenoir

Électron libre et globe-trotter multi-instrumentiste, malouin de cœur, Siméon Lenoir fera escale au Point Zéro pour un concert surprise dont il a le secret. Ce voyageur passionné a beaucoup baroudé en Afrique, Asie, et Amérique Latine et a tissé un large spectre d’influences musicales diverses afin de proposer au public un vrai voyage sonore. Généreux et surprenant, à découvrir au Breizh Vanlife Festival le samedi 8 juin 2024 après-midi.

BRIXI ELYSSE (dj set)

Elysse

Fer de lance des soirées nantaises Roller Disco, GroOoves, et Cityzen Fest, Brixi Elysse est à l’aise sur tous les terrains musicaux : hip hop, funk, disco et house music aux sonorités du monde. Il sera présent le samedi 8 juin 2024 pour les inter-concerts et le dimanche 9 juin 2024 pour le warm-up de Guts. Véritable technicien des platines, il ne manquera pas de partager une autre de ses passions : le scratch !

CUMBIA OUI OUI (live)

Cumbia oui oui

Duo franco-mexicain de cumbia pop électro, il semblerait qu’Abba et Daft Punk forment un groupe de cumbia ! À retrouver au Point Zéro le samedi 8 juin 2024 en soirée.

GUTS (dj set)

Guts DJ set

Auteur du tube hip-hop « Simple et funky », avec Alliance Ethnik en 1995, puis de six albums solo, Guts, DJ et producteur, est aussi un digger inspiré. Il réunit ainsi des pépites de sons glanées de l’Afrique aux Caraïbes dans des compilations mi-soul mi-funk et parcourt le monde pour distiller ses bonnes vibes musicales. Il sera aux platines du Point Zéro pour finir le week-end en beauté le dimanche 9 juin 2024.

Tous les autres concerts et dj sets seront annoncés ces prochaines semaines/mois. Ils commenceront le vendredi soir et se termineront le dimanche après-midi. Musiques du Monde et électro au programme. Accès sur libre donation.

Samedi 8 juin 2024 :

10h-18h : Marché Nomade 10h-18h : Village pro (une vingtaine d’exposants seront annoncés bientôt: loueurs et vendeurs de vans aménagés, accessoires, équipement, teardrops, tentes de toit, etc). Les conférences seront annoncées prochainement et seront en accès libre à tous. Visiteurs à la journée bienvenus.

Dimanche 9 juin 2024 :

10h-18h : Marché des créateurs

10h-18h : Village pro Les conférences sont en accès libre à tous. Participants et visiteurs à la journée bienvenus. 18h maximum : Départ des campeurs avec leur van (séjour 2 nuits). Les autres peuvent rester autant qu’ils veulent selon leur réservation.

Breizh Vanlife Festival du 7 au 9 juin 2024

Billetterie

La Pirate Family / Breizh Vanlife Festival