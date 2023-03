Saint-Malo. Shirley Souagnon inaugure le Comedy Club Le 109 La Scène

Le 109 La Scène, partenaire du festival La Route du Rire, inaugure le Comedy Club de Saint-Malo. Chaque week-end, ce nouveau Comedy Club, le 109 Scène, invite le public à venir rire avec les humoristes bretons. Pour cette première, ce sera la reine du stand-up Shirley Souagnon qui montera sur les planches le samedi 11 mars 2023 avec deux représentations à 19h puis à 21h.

Aménagé dans un ancien chai, le studio Le 109 La Scène a été entièrement relooké en 2019. La décoration contemporaine à l’ambiance lounge est épurée, sobre et élégante. La piste de danse est plus grande qu’avant et dispose d’une isolation acoustique identique à celle d’un studio d’enregistrement. Le 109 La Scène s’est doté également d’un café-théâtre qui peut accueillir une quarantaine de personnes, du stand-up, de la musique généraliste branchée avec ses jeunes talents. Le 109 la Scène est ouvert du jeudi au samedi de 19h30 à 22h30. La programmation théâtrale est gérée par Philippe Sohier.

A l’occasion de l’ouverture du premier Comedy Club de St-Malo, Shirley Souagnon, la reine du Stand-Up débarque pour enflammer la piste du 109 La Scène pour laquelle l’artiste a réservé des Guest-bretons de qualité. La patronne du stand-up revient avec un nouveau spectacle de 1h30 intitulé Être humain. C’est une démonstration toute en fluidité dans laquelle l’humoriste lâche prise et se confie comme jamais. Être humain, ça veut dire quoi ? L’humoriste a appris par cœur la définition du dictionnaire pour mieux la laisser au bord du chemin : Être vivant, membre de l’espèce humaine, bipède doté de mains préhensibles et d’une intelligence développée. Elle s’interroge ! Avec ce spectacle, Shirley propose aux spectateurs, non seulement des vannes très fortes mais aussi une véritable expérience humaine dans un décor bohème où le public est assis jusque sur la scène.

Shirley Souagnon vient au monde à Clichy (92) en octobre 1986. Elle y passe son enfance entre sa mère ivoirienne et son père franco-ivoirien. Elle unie sa culture française et ses origines africaines. Elle n’a que 10 ans, quand elle tourne dans une campagne publicitaire pour la Coupe d’Europe 1996. La même année, elle est figurante aux côtés de Roger Hanin et Catherine Allégret pour la série télévisée Navarro.

L’année suivante, dans la comédie dramatique Le bonheur est un mensonge jouée par Sophie Aubry, Yvon Back et Michel Aumont, la toute jeune Shirley Souagnon montre un vrai talent et déjà une forte personnalité. En 2003 elle quitte la France au profit des États-Unis, où elle découvre le basket-ball. Âgée de 17 ans et passionnée par ce sport de ballon, elle tente sa chance dans cette discipline et entre dans l’équipe texane de la Madison High School à Houston. Bien qu’elle y fasse ses preuves, il doit rentrer en France car son cursus scolaire aux États-Unis prend fin. Elle rapporte avec elle, la philosophie, le style et la manière de penser à l’américaine, dispose également du dynamisme et de la désinvolture, typique des humoristes made in USA ; du coup elle se tourne vers le théâtre : Elle entre dans la troupe du Théâtre 13. En 2006, elle débute avec des sketches en solo dans des scènes ouvertes.

Elle débute dans le stand-up en 2008, ce genre comique où l’humoriste est seule, sans décor, sans accessoire et brise le mur entre elle et le public qu’elle prend à témoin des histoires qui lui sont arrivées. Ses shows traitent des thèmes d’actualité : le harcèlement, la discrimination à l’embauche, l’homosexualité, l’immigration, la nostalgie de l’enfance, les ONG, la pauvreté, la peur de vieillir, etc. En 2009, elle est la gagnante de La Route du Rire, participe au Festival Youhumour et à Paris fait sa comédie. Recrutée par le Jamel Comedy Club, elle devient ensuite chroniqueuse à Radio le Mouv et en 2010, elle assure la première partie du show de Franck Dubosc à l’Olympia. Le succès est là et on la réclame partout : l’émission de France 2 On n’demande qu’à en rire ; avec Stéphane Bern dans son émission Stéphane et les sept mercenaires…

Infos pratiques

Samedi 11 mars 2023 à 19h et 21h : Shirley Souagnon

Un événement de la Route du rire et de 109 La Scène,

3, rue des Cordiers à Saint-Malo (35)

Réservation en prévente 10€ et 15€ sur place : www.109lascene.fr. ou

10€ en réservation avant le 11 mars et 15€ sur place :https://www.billetweb.fr/109-la-scene