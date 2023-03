Saint-Herblain. Le retour du patinage artistique au Zénith avec Holiday on Ice

Le nouveau spectacle d’Holiday on Ice, intitulé Supernova, déroulera à Nantes ses 5 représentations le vendredi 17 mars à 20h et les samedi 18 mars et dimanche 19 mars à 14h et 17h30. Découvrez le programme de ce show emblématique, transfiguré après trois ans d’absence mais avec la présence d’artistes toujours aussi talentueux sur glace comme dans les airs.

Le spectacle de la troupe de patineurs de Holiday on Ice a beaucoup manqué au public par l’annulation de ces dernières éditions en raison de l’épidémie de Coronavirus. Le plus grand spectacle sur glace au monde fait son retour et revient en France pour une grande tournée dans 23 villes. Après un passage obligé dans la capitale en février au Dôme de Paris, la tournée en province a commencé et perdurera jusqu’au 30 avril 2023.

Le mythique spectacle de patinage a attiré plus de 300 millions de spectateurs depuis sa création il y a 78 ans. Ce magnifique spectacle de patinage s’appuyait jusqu’ici sur les anciennes grandes stars du patinage artistique hexagonal. Aujourd’hui, avec des effets scéniques et ses images en 3D qui se succèdent à vive allure, avec ses décors éblouissants et son ballet de costumes rutilants, l’année 2023 est placée sous le signe de l’espérance et Supernova, le nouveau spectacle d’Holiday on Ice, est un véritable hymne à la vie.

Le temps d’un spectacle, le public sera transporté aux confins de planètes insolites, de galaxies très éloignées, dans un univers fantastique où les humains et les créatures célestes imaginaires vivent ensemble en parfaite harmonie : une grande aventure cosmique où l’amour rime avec toujours.

Les personnages se transforment en marionnettes de glace qui sautent en cascades, de doubles piqués, de pirouettes, de spirales vertigineuses et de kick-lines parfaitement maîtrisées. Le spectaculaire de chaque tableau n’affaiblit pas la ligne dramatique de cette ode crépusculaire à la vie.

La célèbre patineuse Sarah Abitbol est accueillie en invitée d’honneur pour cette nouvelle édition. Elle racontera, sur la glace, son incroyable histoire de championne et de femme qui a su renaître de ses cendres et rebondir. Après avoir brisé l’omerta des violences sexistes et sexuelles dans le monde du sport*. Une fois libérée de ce poids, elle renoue avec le spectacle sur glace pour raconter son histoire.

Sarah Abitbol est née à Nantes le 8 juin 1975. Son père est le propriétaire d’un dancing à Nantes. Elle commence le patinage à l’âge de six ans à la patinoire de Rezé (44). Elle fait équipe avec Stéphane Bernadis en 1992, après une épreuve de détection pour couple organisée à Paris-Bercy. Le duo travaille avec l’entraîneur Jean-Roland Racle. Ensemble, Sarah et Stéphane remportent dix titres nationaux, dont le premier en 1994 avec médaille d’or au Championnat de France. Ils décrochent leur première médaille de bronze aux championnats d’Europe en 1996. Ils enchaînent les compétitions internationales et nationales, et remportent de nombreuses médailles : quatre médailles de bronze et deux d’argent aux Championnats d’Europe, puis une médaille de bronze aux Championnats du monde. Ils sont plusieurs médaillés d’argent aux Championnats de France. Mais en 2002, juste avant les JO de Salt Lake City, Sarah Abitbol se blesse gravement et le duo déclare forfait. En 2003 , c’est l’heure pour tous les deux de prendre leur retraite des compétitions. Ils rejoignent la troupe d’ Holiday On Ice pour participer à plusieurs de leurs spectacles. En parallèle, la patineuse fonde sa propre compagnie qu’elle baptise Rêves de glace, et donne des spectacles dans tout le pays, tout en participant aux spectacles d’Holiday on Ice.

Sarah Abitbol







*En janvier 2020, Sarah Abitbol écrit un livre, Un si long silence. Elle révèle et témoigne avoir été violée pendant deux ans par son entraîneur quand elle était adolescente. Elle porte aussi des accusations envers le patron de la Fédération française des sports de glace pour avoir couvert les agissements de son ancien entraîneur. Les faits sont prescrits !

*Le livre de Sarah Abitbol paraît dans un contexte de libération de la parole des victimes de violences sexuelles et caractérise le premier témoignage dans le monde sportif.

“Vous étiez mon entraîneur. Je venais d’avoir quinze ans. Et vous m’avez violée. Il aura fallu trente ans pour que ma colère cachée se transforme enfin en cri public. Vous avez détruit ma vie, monsieur, pendant que vous meniez tranquillement la vôtre. Aujourd’hui, je veux balayer ma honte, la faire changer de camp. Mais je veux aussi dénoncer le monde sportif qui vous a protégé. Quand j’ai voulu parler, à plusieurs reprises, je n’ai pas pu le faire. Aujourd’hui, avec ce livre, je sors de ce silence assassin. Et j’appelle toutes les victimes à en faire autant…”

Infos pratiques : Holiday on Ice :

Zénith de Nantes Métropole – ZAC d’ArMor, Boulevard du Zénith, à Saint-Herblain (44)

Spectacle Supernova

Vendredi 17 mars : à 20h

Samedi 18 mars : deux séances : à 14h puis 17h30

Dimanche 19 mars : deux séances : à 14 h et à 17h30

https://www.zenith-nantesmetropole.com/contact.html

Les billets des 11 – 12 et 13 mars sont toujours valables