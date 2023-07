Saint-Gildas-de-Rhuys. un marché :

La municipalité de Saint-Gildas-de Rhuys dans le Morbihan proposera au public de rejoindre son marché bio et artisanal mercredi 19 juillet 2023 au soir. De nombreux stands attendront les visiteurs en nocturne, comme chaque mercredi de l’été. Faisant partie des plus grands de Bretagne, il sera animé musicalement par le concert du duo Les Sales gosses.

Toute l’année, les marchés de la place Monseigneur Ropert à Saint-Gildas-de-Rhuys constituent l’une des grandes animations de la commune et contribuent à son attractivité.

Le marché dominical, très prisé, attire jusqu’à 5 000 visiteurs . Il fait partie des plus grands marchés de la région et des plus fréquentés. Plus de 150 commerçants y sont présents au plus fort de l’été. De plus, chaque dimanche depuis 2018, un service de navette est mis gratuitement à la disposition des visiteurs pour se rendre sur le marché. Entre l’hiver et l’été, le nombre de stands passe du simple au triple.

Pendant les mois d’été, de juillet à août 2023, le marché nocturne bio et artisanal du mercredi se prolonge, dans les rues adjacentes à la rue Monseigneur Ropert. Les stands sont nombreux et variés : alimentation biologique, produits régionaux et locaux, cosmétiques, vêtements naturels, bijoux, artisanat et céramique. Ce marché est animé par un concert gratuit chaque mercredi en soirée.

Les Sales Gosses animeront le lieu mercredi 19 juillet 2023. Ce sont deux voix, elle et lui, avec un violon et un accordéon, le tout dans un joli décor qui rappelle les guinguettes des années folles. Le binôme enfile ses plus beaux costumes pour un dépoussiérage de la vieille chanson française. Elle est une violoniste à la voix malicieuse et sucrée, lui est un accordéoniste aussi tendre que espiègle. Ils sont tous deux accompagnés de leur fascinant bouclophone. Le public s’émeut facilement devant l’entremêlement des instruments, l’amour des mots et des mélodies.

Les compositions du duo sont tour à tour poétiques et comiques, mais aussi réalistes, avec des parfums de Brésil ou des reflets de guinguette d’un bord de Seine. Les Sales Gosses transforment la scène en un cabaret chansons des temps modernes. En posant un regard nouveau sur les airs anciens, ces deux jolis mômes refont le monde façon guinguette des années 30.

Les Sales Gosses attendent bien sagement, un peu comme tous les ptits minus avant les grandes vacances d’été, pour faire ensuite les sales gosses à Saint-Gildas-de-Rhuys

Infos pratiques

Marché nocturne, bio et artisanal, place Monseigneur Ropert à Saint-Gildas-de Rhuys (56)

Les mercredis de juillet et août 2023 : à partir de 17h, gratuit.

Informations complémentaires : 02 97 45 23 15.

Retrouvez ci-dessous les dates et lieux des prochains concerts des Sales Gosses :